З Нью-Йорка на Донеччині правоохоронці евакуювали трьох дітей-сиріт. ФОТО
З селища Нью-Йорк Донецької області поліціянти "Білого Янгола" вивезли трьох сиріт. Їх мати померла кілька днів тому від хвороби.
Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Білі Янголи" евакуювали 11-річну Яну, 9-річного Дениса й 7-річну Аню.
Дітлахи залишились без батьків у зоні бойових дій. Днями померла мати від раптової хвороби, а батько – кілька років тому.
"Ракета летіла та влучила прямо в клуб. У нас зруйнували стелю, і ще вікна розбили та дірку в фундаменті зробили. А на городі ось така яма. У підвал ми не лізли, бо могло просто засипати", - розповіли діти.
Діти жили впритул до лінії фронту. Нині діти перебувають на Київщині у родичів.
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Зайда
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