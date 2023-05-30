З Нью-Йорка на Донеччині правоохоронці евакуювали трьох дітей-сиріт. ФОТО

З селища Нью-Йорк Донецької області поліціянти "Білого Янгола" вивезли трьох сиріт. Їх мати померла кілька днів тому від хвороби.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Білі Янголи" евакуювали 11-річну Яну, 9-річного Дениса й 7-річну Аню.

Дітлахи залишились без батьків у зоні бойових дій. Днями померла мати від раптової хвороби, а батько – кілька років тому.

"Ракета летіла та влучила прямо в клуб. У нас зруйнували стелю, і ще вікна розбили та дірку в фундаменті зробили. А на городі ось така яма. У підвал ми не лізли, бо могло просто засипати", - розповіли діти.

Діти жили впритул до лінії фронту. Нині діти перебувають на Київщині у родичів.

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