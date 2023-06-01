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Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти не припиняли обстрілювати населені пункти Донецької області. На Слов’янськ ворог скинув бомбу ФАБ-250

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні зранку росіяни обстріляли Удачне - 1 людина загинула, 2 поранено. Крім того, ворог скинув бомбу ФАБ-250 на Слов'янськ - пошкоджено 7 будинків", - йдеться в повідомленні.

Від ворожих обстрілів пошкоджено будинок та лінії електропередач в Очеретиному. З артилерії та танків ворог обстріляв Авдіївку. 

У Костянтинівці 1 людина зазнала поранення, пошкоджено 3 будинки. Ще  1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. 

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю у Сіверську, пошкоджено 3 будинки у Кривій Луці Лиманської громади.

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Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА 01
Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА 02
Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА 03
Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА 04
Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА 05
Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА 06
Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА 07

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529) Кириленко Павло (907)


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