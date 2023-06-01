Доба на Донеччині: обстріли Удачного, Очеретиного, Авдіївки, Костянтинівки, Сіверська, дві людини загинули, ще 5 - дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські окупанти не припиняли обстрілювати населені пункти Донецької області. На Слов’янськ ворог скинув бомбу ФАБ-250
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні зранку росіяни обстріляли Удачне - 1 людина загинула, 2 поранено. Крім того, ворог скинув бомбу ФАБ-250 на Слов'янськ - пошкоджено 7 будинків", - йдеться в повідомленні.
Від ворожих обстрілів пошкоджено будинок та лінії електропередач в Очеретиному. З артилерії та танків ворог обстріляв Авдіївку.
У Костянтинівці 1 людина зазнала поранення, пошкоджено 3 будинки. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю у Сіверську, пошкоджено 3 будинки у Кривій Луці Лиманської громади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль