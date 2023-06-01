Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Майже всю ніч на Херсонщині лунали потужні вибухи. Під масованим ударом ворога опинилися громади Бериславського та Херсонського районів, окупанти зруйнували житлові будинки.
Про це повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок артилерійського обстрілу с. Дніпровське Херсонського району загинув 64-річний чоловік. У с. Широка Балка Станіславської громади, постраждала 3-річна дівчинка, дитина отримала поранення голови, її госпіталізували у медзаклад.
У Херсоні пошкоджені десятки приватних будинків, багатоповерхівки, автомобілі, лінії електропередач, дорожнє покриття. Поранений 65-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар01.06.2023 13:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль