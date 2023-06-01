Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Майже всю ніч на Херсонщині лунали потужні вибухи. Під масованим ударом ворога опинилися громади Бериславського та Херсонського районів, окупанти зруйнували житлові будинки.

Про це повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Дніпровське Херсонського району загинув 64-річний чоловік. У с. Широка Балка Станіславської громади, постраждала 3-річна дівчинка, дитина отримала поранення голови, її госпіталізували у медзаклад.

У Херсоні пошкоджені десятки приватних будинків, багатоповерхівки, автомобілі, лінії електропередач, дорожнє покриття. Поранений 65-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

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