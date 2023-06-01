На вигляд "надійно": на опорах Кримського мосту з’явилися тріщини. ФОТО
На двох опорах Кримського мосту з’явилося дві вертикальні тріщини. Вони охоплюють усю довжину стовпів.
На це звернув увагу у телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кримський міст. Виглядає надійно", - написав він та опублікував відповідні фото:
Топ коментарі
+84 Ніхто Петрович
показати весь коментар01.06.2023 16:28
+55 Urs
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+47 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар01.06.2023 16:29
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Архітекторів на нари за держзраду!!!
А тим хто зняв та виклав - подяка. Намалювали куди цілитись))
Це можуть бути відфотошоплені опори, які заради забави Сергію кинули в його телеграм-чаті.
Душевный вояж
Наш полуостров
Станет не наш
Над Белгородом громко
В небе следы
Кто -то был орком..
Я? Или ты?
(петь на мотив "Солнечный остров")