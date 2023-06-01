На вигляд "надійно": на опорах Кримського мосту з’явилися тріщини. ФОТО

На двох опорах Кримського мосту з’явилося дві вертикальні тріщини. Вони охоплюють усю довжину стовпів.

На це звернув увагу у телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримський міст. Виглядає надійно", - написав він та опублікував відповідні фото:





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