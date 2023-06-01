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На вигляд "надійно": на опорах Кримського мосту з’явилися тріщини. ФОТО

На двох опорах Кримського мосту з’явилося дві вертикальні тріщини. Вони охоплюють усю довжину стовпів.

На це звернув увагу у телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримський міст. Виглядає надійно", - написав він та опублікував відповідні фото: 

На вигляд надійно: на опорах Кримського мосту з’явилися тріщини 01
На вигляд надійно: на опорах Кримського мосту з’явилися тріщини 02

Також читайте: СБУ причетна до підриву Кримського мосту та атаки підводними дронами на кораблі РФ у Севастополі, - голова спецслужби Малюк

Автор: 

Крим (14170) Стерненко Сергій (388) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+84
Трохи синьої ізоленти намотати і ще сто років простоїть
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01.06.2023 16:28
+55
не " надійно", а "обнадійливо".
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01.06.2023 16:29
+47
Втомився від кацапів.
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01.06.2023 16:29
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Тепер він почне активно гнити.
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01.06.2023 19:06 Відповісти
Від кацапів мабудь і природа матушка устає - у Великому каньоні рухнув водоспад "********* струї"
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01.06.2023 18:08 Відповісти
..я говорил,что это чудо мокшанских само разползется. Если есть бетонобойные,можете подарить незаконному строению болот мацковии...
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01.06.2023 18:08 Відповісти
Символічненько - то ноги глиняного Калоса.

Архітекторів на нари за держзраду!!!
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01.06.2023 18:16 Відповісти
і підрядчиків, друзєй пуйла
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01.06.2023 18:30 Відповісти
Я ж казав ще тоді коли вони з помпою відкривали ту непотріб свою - почекайте радіти, хай простоїть хоча б років 10-15.

А тим хто зняв та виклав - подяка. Намалювали куди цілитись))
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01.06.2023 18:30 Відповісти
На це звернув увагу у https://t.me/ssternenko/16744 телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, інформує

Це можуть бути відфотошоплені опори, які заради забави Сергію кинули в його телеграм-чаті.

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01.06.2023 18:31 Відповісти
ЯК У МУЛЬТИЦІ ,,,,, зійде і так ... головне щоб у потрібний час та й економія ракет ............
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01.06.2023 18:34 Відповісти
Схоже на фотошоп, тріщини на двох фото відрізняються. А через Стерненка вкинули тому що він відомий олух-хайпожер, ще з років його "боротьби" з Трухою в Одесі.
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01.06.2023 18:37 Відповісти
От і мені здалося , що фотошоп . Якось не природньо виглядають .
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01.06.2023 19:02 Відповісти
Да какбы видно что с разных сторон снимали. Колонны с обеих сторон треснули
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01.06.2023 19:08 Відповісти
Так понял, что это 2 разных опоры, то есть 4 столбика треснули. Они отличаются даже перемычкой внизу между столбиками.
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01.06.2023 19:11 Відповісти
Там арматура такая , что без бетона выдержит . Не верю , чья-то глупая шутка .
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01.06.2023 19:11 Відповісти
расейское рас3,14здяйство никто не отменял
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01.06.2023 19:16 Відповісти
Ну так ну так - правда скелети в музеях і не тільки чогось самі не стоять ( а мали би стояти судячи з вашого коменту ).
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01.06.2023 19:32 Відповісти
Ну це я , звісно , перебільшив , але арматура там , я гадаю , не маленька . До того ж кільця є , які не дадуть так тріснути . Звичайно можна впевнити самих себе , що це правда , але яка від того користь ?
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01.06.2023 20:57 Відповісти
Кільця - а можливо їх там і не має ( або самі кільця тріснули ) це як з Кинжалом ( він на папері гіперзвуковий а в реалі ніт ).
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01.06.2023 21:50 Відповісти
Почекаємо . Якщо там щось є , то буде продовження цієї історії . Але зараз я все ж таки вважаю , що ця тріщіна не схожа на справжню .
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01.06.2023 22:08 Відповісти
Арматура без бетону на морі швидко кородує і виходить з ладу. Пам'ятаєте кондо в Surfside?
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01.06.2023 21:09 Відповісти
Можливо , але ж тут вона в бетоні . Побачимо який буде далі розголос але я більше схиляюсь до того , що ця тріщіна намальована .
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01.06.2023 21:19 Відповісти
Якщо після влучання ракети розвалиться по тріщинам, то не надійно, а якщо розподеться не по тріщинам, то надійно.
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01.06.2023 19:07 Відповісти
Эта " трещина " прочерчена сверху до низу маркером одной толщины .
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01.06.2023 19:16 Відповісти
Армування таких мостових опор кольцеве !!Таких тріщин не може бути в принципі!!
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01.06.2023 19:18 Відповісти
це так задумано проєктом, все по плану
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01.06.2023 19:20 Відповісти
Всё очень просто
Душевный вояж
Наш полуостров
Станет не наш

Над Белгородом громко
В небе следы
Кто -то был орком..
Я? Или ты?

(петь на мотив "Солнечный остров")
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01.06.2023 19:22 Відповісти
Після влучання чогось важкого - по фіг буде - тріщина, не тріщина. Головне - щоб завалилося.
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01.06.2023 19:25 Відповісти
«Сделано *************!» - Качество, которому можно доверять!
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01.06.2023 19:25 Відповісти
Вовремя оккупации ссср гитлером мост развалился , весь эшелон вермахта пошол под воду и теперешних времен фашиста, развалится .Очень почва несостоятельная для таких строений (плавун) ,где почьва "ходячая" , хоть и на сваях он стоит , но они тоже шатаются .
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01.06.2023 20:55 Відповісти
Це так було задумано архитектором
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01.06.2023 22:49 Відповісти
Это фотошоп 100%, или опоры фоткали с вертолета, надо этот мост расшатать, он сам не упадет.
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02.06.2023 07:14 Відповісти
це вентиляція
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02.06.2023 09:18 Відповісти
Подібний міст ще при сталіні в совці будували. Довго не простояв, хоча тоді і не писдили на будівницьтві і будматеріали були якіснішими, ніж в рашці. Тому маю думку, що тріщини там є і немало, то що він впаде сам з часом, навідб не обговлєтьця, але краще хімарсами його треба трішки підштовхнути!
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02.06.2023 09:50 Відповісти
Ето скрєпниє трєщіни
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02.06.2023 12:37 Відповісти
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