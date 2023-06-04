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Вночі в окупованому Джанкої збили безпілотник, є пошкодження, - місцевий телеграм-канал. ВІДЕО+ФОТО

Вночі в окупованому Джанкої, у Криму, було гучно. Місцеві мешканці повідомляють про збиття невідомого безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

Як зазначається, вночі місцеві мешканці чули гучний хлопок. Внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження у приватних будинках, на місці працюють екстрені служби.

Раніше так званий "радник глави Криму" Олег Крючков повідомив про збиття безпілотника в Джанкої.

Вночі в окупованому Джанкої збили безпілотник, є пошкодження, - місцевий телеграм-канал 01
Вночі в окупованому Джанкої збили безпілотник, є пошкодження, - місцевий телеграм-канал 02
Вночі в окупованому Джанкої збили безпілотник, є пошкодження, - місцевий телеграм-канал 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти встановили ЗРГК "Панцир-С" у Джанкої. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4165) Джанкой (66) Крим (14153)


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Ізиком пушкіна, пояснив що там "праісходіт".
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04.06.2023 10:20 Відповісти
Атакували 9 безпілотників.
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04.06.2023 11:55 Відповісти
И шо, вот то на фото их результат?
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04.06.2023 12:25 Відповісти
 
 