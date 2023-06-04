Вночі в окупованому Джанкої збили безпілотник, є пошкодження, - місцевий телеграм-канал. ВІДЕО+ФОТО

Вночі в окупованому Джанкої, у Криму, було гучно. Місцеві мешканці повідомляють про збиття невідомого безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

Як зазначається, вночі місцеві мешканці чули гучний хлопок. Внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження у приватних будинках, на місці працюють екстрені служби.

Раніше так званий "радник глави Криму" Олег Крючков повідомив про збиття безпілотника в Джанкої.







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