Вночі в окупованому Джанкої збили безпілотник, є пошкодження, - місцевий телеграм-канал. ВІДЕО+ФОТО
Вночі в окупованому Джанкої, у Криму, було гучно. Місцеві мешканці повідомляють про збиття невідомого безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
Як зазначається, вночі місцеві мешканці чули гучний хлопок. Внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження у приватних будинках, на місці працюють екстрені служби.
Раніше так званий "радник глави Криму" Олег Крючков повідомив про збиття безпілотника в Джанкої.
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mykola1a3 Vasylev
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Wlad West
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