У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за "центрами прийняття рішень", - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ РФ і встановлено особу їхнього російського"куратора".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень". Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

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На Вінниччині затримали місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

На Дніпропетровщині викрито агента ФСБ із позивним "Грім". Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Для збору розвідінформації він діяв "за легендою" безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

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В Одесі затримали учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.



Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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