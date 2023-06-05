У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за "центрами прийняття рішень", - СБУ. ФОТОрепортаж
Затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ РФ і встановлено особу їхнього російського"куратора".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень". Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".
На Вінниччині затримали місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.
На Дніпропетровщині викрито агента ФСБ із позивним "Грім". Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Для збору розвідінформації він діяв "за легендою" безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.
В Одесі затримали учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.
Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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Герман Аксьом: За державні кошти придворний лизоблюд годину цілує чоботи і облизує на монополізованому тв фсбшного чорта, який узурпував всі гілки влади.
Ох як далеко ми від'їхали від 13го, де телек був під регіоналами, черги цілувати руки януковичу, а міша подоляк стрибав по пенькам у Межигір'ї. От як думаєте, населення яке на 6й рік війни наобирало бужанскіх, дубінскіх і гетьманцевих з багуцкімі і тішенкамі - сильно думало і переймалось про доступність бомбосховищ? Тоді були справи важливіші. Треба було всю повноту влади передати ватним упирям і закінченим дегенератам.
andrii vn: Жодного разу не чув слів подяки Зеленському від його прихильників, за тарифи, за зростання цін. Людина старається, а ви не оцінили. Абідна.
Михайло Батьківщина: Навіщо жалітися на тупість 73% населення, якщо на них можна просто заробляти гроші? Що й робить їхній кумир Володимир Зеленський із компанією!
Зе зрада: Янелох не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюс, прямо як Януковощ. Але залюбки поїде до Латинської Америки, яка більш орієнтована на росію. Ну ви зрозуміли.
КиївМіськБудда: Зеленський говорить про саміт НАТО у Вільнюсі так, ніби це Альянсу життєво необхідно приєднання України, а не існування самої України напряму залежить від її вступу до НАТО. Зеленський просто дурачьок? Дурачьок, через тупість якого щодня гинуть люди?
Gheorghe Bandu:
Не знаю, як ви, а я не маю нічого проти того, щоб виборців Зеленського лікувала доктор Михайлова. Хоть поржом...
Конфліктолог Далай Лами: Убєрітє етого вашово Клічка, котрий нас в укриття не пускає, поставтє нам верещюк, що в розмінуванні чонгару участь приймала, вона нас захистить. Ганьба.
....А ви суки кращі ? Що навіть під час війни не можете тихо та мирно
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посидіти ? Критика зараз не умістна - то на руку нашим ворогам..
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Власне кажучи вам і вашим хазяям...
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Я би вас чорноротих тихенько ліквідовува по ночах - без суду..
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И клистроны надо было не арестовывать, а продолжать ввозить необходимое кол-во. И двигатели "Мотор Сич" для российских вертолетов можно было продолжать поставлять в РФ, только так чтобы они через месяц эксплуатации клинили в воздухе. И т.д. и т.п.
Только для всего этого на первом месте должны быть стратегические государственные интересы, а не личный PR назначенцев в СБУ, ГРУ и т.п.
Виключно в гуманітарних цілях для бажаючих це повторити!!!
Війну розв'язала московія в Україні з лютого 2014 року, а Законодавство в Україні усе спотворено портновими-підрахуями, виключно на відбілювання агентів *****….
Тому вихід є, ліхтарний стовп та 2,5 метри вірьовки!!
Агенти фсб шпигували за цєнтрамі прінятія рєшєній забитими агентами рашистів по зав'язку