УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13306 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 627 22

У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за "центрами прийняття рішень", - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ РФ і встановлено особу їхнього російського"куратора".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень". Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

Також дивіться: 12 загін спецпризначення та ВКР СБУ знищують дронами МТЛБ та позиції ЗС РФ. ВIДЕО

На Вінниччині затримали місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

На Дніпропетровщині викрито агента ФСБ із позивним "Грім". Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Для збору розвідінформації він діяв "за легендою" безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

Читайте також: Затримано чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі затримали учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.

Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте: СБУ ліквідувала на окупованій території зрадників - батька й доньку Дідоводюків, - джерело. ФОТО

У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 01
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 02
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 03
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 04
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 05
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 06
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 07
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 08
У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за центрами прийняття рішень, - СБУ 09

Автор: 

СБУ (12821) ФСБ (1451)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Важко... поговорив вчора з дідом, у Комсомольську живе.. каже місцева напівкасапота починає рогами матиляти, одного каже ледь не застрелив.. а раніше тихенькі і обгажені були, піскнути щось боялись.. треба овчарок с СБУ туди загнати, нехай трохи розженуть цих виродків.. щоб дійсно людям цивільним не приходилось гріх на душу брати...
показати весь коментар
05.06.2023 10:16
+17
Їх має бути тисячі, бо бувші "риги", як показав час і є посібниками ворога. А їх Володя Боневтік попризначав ена всі найвищі посади, починаючи з ОП.
показати весь коментар
05.06.2023 10:12
+10
основний з них єрмак - голова ж ОПи зе-пріЗЕдента !!!
Герман Аксьом: За державні кошти придворний лизоблюд годину цілує чоботи і облизує на монополізованому тв фсбшного чорта, який узурпував всі гілки влади.
Ох як далеко ми від'їхали від 13го, де телек був під регіоналами, черги цілувати руки януковичу, а міша подоляк стрибав по пенькам у Межигір'ї. От як думаєте, населення яке на 6й рік війни наобирало бужанскіх, дубінскіх і гетьманцевих з багуцкімі і тішенкамі - сильно думало і переймалось про доступність бомбосховищ? Тоді були справи важливіші. Треба було всю повноту влади передати ватним упирям і закінченим дегенератам.
andrii vn: Жодного разу не чув слів подяки Зеленському від його прихильників, за тарифи, за зростання цін. Людина старається, а ви не оцінили. Абідна.
Михайло Батьківщина: Навіщо жалітися на тупість 73% населення, якщо на них можна просто заробляти гроші? Що й робить їхній кумир Володимир Зеленський із компанією!


Зе зрада: Янелох не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюс, прямо як Януковощ. Але залюбки поїде до Латинської Америки, яка більш орієнтована на росію. Ну ви зрозуміли.
КиївМіськБудда: Зеленський говорить про саміт НАТО у Вільнюсі так, ніби це Альянсу життєво необхідно приєднання України, а не існування самої України напряму залежить від її вступу до НАТО. Зеленський просто дурачьок? Дурачьок, через тупість якого щодня гинуть люди?
Gheorghe Bandu:
Не знаю, як ви, а я не маю нічого проти того, щоб виборців Зеленського лікувала доктор Михайлова. Хоть поржом...
Конфліктолог Далай Лами: Убєрітє етого вашово Клічка, котрий нас в укриття не пускає, поставтє нам верещюк, що в розмінуванні чонгару участь приймала, вона нас захистить. Ганьба.

показати весь коментар
05.06.2023 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
этим даунам платят на карточки? это интересно.
показати весь коментар
05.06.2023 10:11 Відповісти
Їх має бути тисячі, бо бувші "риги", як показав час і є посібниками ворога. А їх Володя Боневтік попризначав ена всі найвищі посади, починаючи з ОП.
показати весь коментар
05.06.2023 10:12 Відповісти
основний з них єрмак - голова ж ОПи зе-пріЗЕдента !!!
Герман Аксьом: За державні кошти придворний лизоблюд годину цілує чоботи і облизує на монополізованому тв фсбшного чорта, який узурпував всі гілки влади.
Ох як далеко ми від'їхали від 13го, де телек був під регіоналами, черги цілувати руки януковичу, а міша подоляк стрибав по пенькам у Межигір'ї. От як думаєте, населення яке на 6й рік війни наобирало бужанскіх, дубінскіх і гетьманцевих з багуцкімі і тішенкамі - сильно думало і переймалось про доступність бомбосховищ? Тоді були справи важливіші. Треба було всю повноту влади передати ватним упирям і закінченим дегенератам.
andrii vn: Жодного разу не чув слів подяки Зеленському від його прихильників, за тарифи, за зростання цін. Людина старається, а ви не оцінили. Абідна.
Михайло Батьківщина: Навіщо жалітися на тупість 73% населення, якщо на них можна просто заробляти гроші? Що й робить їхній кумир Володимир Зеленський із компанією!


Зе зрада: Янелох не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюс, прямо як Януковощ. Але залюбки поїде до Латинської Америки, яка більш орієнтована на росію. Ну ви зрозуміли.
КиївМіськБудда: Зеленський говорить про саміт НАТО у Вільнюсі так, ніби це Альянсу життєво необхідно приєднання України, а не існування самої України напряму залежить від її вступу до НАТО. Зеленський просто дурачьок? Дурачьок, через тупість якого щодня гинуть люди?
Gheorghe Bandu:
Не знаю, як ви, а я не маю нічого проти того, щоб виборців Зеленського лікувала доктор Михайлова. Хоть поржом...
Конфліктолог Далай Лами: Убєрітє етого вашово Клічка, котрий нас в укриття не пускає, поставтє нам верещюк, що в розмінуванні чонгару участь приймала, вона нас захистить. Ганьба.

показати весь коментар
05.06.2023 10:22 Відповісти
====
....А ви суки кращі ? Що навіть під час війни не можете тихо та мирно
....
посидіти ? Критика зараз не умістна - то на руку нашим ворогам..
...
Власне кажучи вам і вашим хазяям...
...
Я би вас чорноротих тихенько ліквідовува по ночах - без суду..
.....
показати весь коментар
05.06.2023 10:25 Відповісти
Це не критика. Це констатація ганебних вчинків влади.
показати весь коментар
05.06.2023 10:39 Відповісти
Конституція України навіть під час війни не забороняє критикувати неправильні дії влади, Конституція України також і не забороняє цілувати владу в дупу. А тому кожен займаєиться своєю справою.
показати весь коментар
05.06.2023 13:23 Відповісти
Арештували агентів в штабах "Слуги народу " ? ))
показати весь коментар
05.06.2023 10:13 Відповісти
Важко... поговорив вчора з дідом, у Комсомольську живе.. каже місцева напівкасапота починає рогами матиляти, одного каже ледь не застрелив.. а раніше тихенькі і обгажені були, піскнути щось боялись.. треба овчарок с СБУ туди загнати, нехай трохи розженуть цих виродків.. щоб дійсно людям цивільним не приходилось гріх на душу брати...
показати весь коментар
05.06.2023 10:16 Відповісти
Вже- Горішні плавні.
показати весь коментар
05.06.2023 10:28 Відповісти
Конкурентів агента ФСБ єрмака затримали???
показати весь коментар
05.06.2023 10:27 Відповісти
Він з ГУР, як татко.
показати весь коментар
05.06.2023 10:30 Відповісти
Те ж яйце тільки в профіль!!!
показати весь коментар
05.06.2023 11:22 Відповісти
Кацап, з якої сторони не глянь.
показати весь коментар
05.06.2023 11:35 Відповісти
Так це само собою...
показати весь коментар
05.06.2023 14:21 Відповісти
я би не викладав такі світлини, а по тихому брав і толкав від їх імені дезинформацію.
показати весь коментар
05.06.2023 10:49 Відповісти
Повеселил.
И клистроны надо было не арестовывать, а продолжать ввозить необходимое кол-во. И двигатели "Мотор Сич" для российских вертолетов можно было продолжать поставлять в РФ, только так чтобы они через месяц эксплуатации клинили в воздухе. И т.д. и т.п.
Только для всего этого на первом месте должны быть стратегические государственные интересы, а не личный PR назначенцев в СБУ, ГРУ и т.п.
показати весь коментар
05.06.2023 11:24 Відповісти
Стратегический интерес - диверсии и развал кацапии - любые способы хороши. Другой вопрос, что возможно конкретно эти индивидумы - нонфактор и быстро бы всплыло что их взяли
показати весь коментар
05.06.2023 11:27 Відповісти
Не было в этих агентов фсб спецсвязи, не то что у некоторых
показати весь коментар
05.06.2023 10:57 Відповісти
Після усіх оперативних заходів, - ліхтарний стовп, 2.5 м вірьовки і 3х хвилинний відосік для ТікТокерів…
Виключно в гуманітарних цілях для бажаючих це повторити!!!
Війну розв'язала московія в Україні з лютого 2014 року, а Законодавство в Україні усе спотворено портновими-підрахуями, виключно на відбілювання агентів *****….
Тому вихід є, ліхтарний стовп та 2,5 метри вірьовки!!
показати весь коментар
05.06.2023 11:38 Відповісти
Симуляція бурної діяльності.
Агенти фсб шпигували за цєнтрамі прінятія рєшєній забитими агентами рашистів по зав'язку
показати весь коментар
05.06.2023 11:40 Відповісти
 
 