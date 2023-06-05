Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька, - Офіс генпрокурора. ФОТО
5 червня 2023 року російські війська обстріляли м. Торецьк. За попередніми даними, армія РФ завдала 2 ударів по центру міста з використанням ФАБ-250.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, у результаті обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено.
Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.
Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.
Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
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"В Димитровграде Ульяновской области после употребления сидра https://www.interfax.ru/russia/904797 умерли восемь человек, ещё шесть серьёзно отравились - некоторые находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело, сидр изымают из оборота.
По предварительной информации региональных отделений Следственного комитета и Роспотребнадзора, отравившиеся пили яблочный "Мистер Сидр", купленный в ульяновской торговой сети "Территория пива". У поставщика из Самарской области проводятся следственные действия - он https://t.me/sledcom_press/7076 задержан . Жителей призывают не употреблять напитки бренда до завершения расследования.
Также стало https://t.me/su_skr63/1327 известн о о гибели двух женщин в Самарской области - по версии следствия, от отравления сидра той же марки. В регионе тоже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Россияне регулярно травятся некачественным алкоголем, содержащем метиловый спирт. В 2016 году в Иркутской области десятки человек умерли от отравления лосьоном "Боярышник". Продавец и два предпринимателя признали вину, в 2018 году двое из них https://www.svoboda.org/a/29664536.html получили реальные сроки."