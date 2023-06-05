Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька, - Офіс генпрокурора. ФОТО

5 червня 2023 року російські війська обстріляли м. Торецьк. За попередніми даними, армія РФ завдала 2 ударів по центру міста з використанням ФАБ-250.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у результаті обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено.

Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

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