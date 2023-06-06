У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Києві проводили в останню путь 21-річного Остапа - сина відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Прощання відбулося в храмі святого Василя Великого в Києві.
Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА. Він загинув під Вугледаром Донецької області.
Остап служив разом із батьком - відомим банкіром та бізнесменом Андрієм Оністратом. Той розповів, що син лише місяць не дожив до 22-річчя.
Остап Оністрат спочине на Берковецькому цвинтарі в Києві.
Автор фото та відео Олег Богачук.
Топ коментарі
+36 Чайка Київ
показати весь коментар06.06.2023 14:12
+26 николай николаенко #464850
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+19 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар06.06.2023 14:24
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Памятаємо і помстимося !!
Кари, московським оркам *****, страшної кари!!
Дякую тобі, синочку, спи спокійно. Ти вже вдома - у Раю.
Але знаєте що хочу сказати, можливо мене хтось не зрозуміє, але, хтось побачив зе і або когось з опи, які прийшли віддати честь цьому мужньому хлопчині?
Чим цей воїн худший за " да Вінчі"?
Горе рідним...
Йдуть одні з найкращих.
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Вічна пам'ять...
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