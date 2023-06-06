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У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Києві проводили в останню путь 21-річного Остапа - сина відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання відбулося в храмі святого Василя Великого в Києві.

Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА. Він загинув під Вугледаром Донецької області.

Дивіться: З 21-річним воїном Данилом Денисевичем, позивний Дозор, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

 

Остап служив разом із батьком - відомим банкіром та бізнесменом Андрієм Оністратом. Той розповів, що син лише місяць не дожив до 22-річчя.

Остап Оністрат спочине на Берковецькому цвинтарі в Києві.

Автор фото та відео Олег Богачук.

Також дивіться: З головою спілки "Центр національно-патріотичного виховання" Євгеном Квасковим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 01
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 02
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 03
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 04
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 05
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 06
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 07
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 08
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 09
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 10
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 11
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 12
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 13
У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом 14

Автор: 

похорон (1289) втрати (4413) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+36
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06.06.2023 14:12
+26
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06.06.2023 14:21
+19
Герої не умирають!!
Памятаємо і помстимося !!
Кари, московським оркам *****, страшної кари!!
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06.06.2023 14:24
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06.06.2023 14:12 Відповісти
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06.06.2023 14:21 Відповісти
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06.06.2023 14:22 Відповісти
Герої не умирають!!
Памятаємо і помстимося !!
Кари, московським оркам *****, страшної кари!!
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06.06.2023 14:24 Відповісти
С.У.М.
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06.06.2023 14:34 Відповісти
Істоти моськальскі, щоб ви усі виздихали і нащадки ваші до 7 -го роду!
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06.06.2023 14:51 Відповісти
Сльози, сум, серце розривається від болю.
Дякую тобі, синочку, спи спокійно. Ти вже вдома - у Раю.

Але знаєте що хочу сказати, можливо мене хтось не зрозуміє, але, хтось побачив зе і або когось з опи, які прийшли віддати честь цьому мужньому хлопчині?
Чим цей воїн худший за " да Вінчі"?
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06.06.2023 15:18 Відповісти
Вибачте, гірший. Емоції.
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06.06.2023 15:21 Відповісти
нічим не гірший. Але не переймайтесь тими, хто не прийшов. Це не важливо. Важливо, що ми пам'ятимемо його вічно. ...Хоч від цього не легше
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06.06.2023 15:54 Відповісти
Біль для України.
Горе рідним...
Йдуть одні з найкращих.
Помста! Тільки помста!
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06.06.2023 16:14 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.06.2023 17:04 Відповісти
в срач чате телеги кацапы обсирали это
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06.06.2023 17:53 Відповісти
Боже, сколько горя из-за одной старой плешивой крысы.... 😢
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13.06.2023 00:38 Відповісти
 
 