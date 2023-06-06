У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Києві проводили в останню путь 21-річного Остапа - сина відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання відбулося в храмі святого Василя Великого в Києві.

Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА. Він загинув під Вугледаром Донецької області.

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Остап служив разом із батьком - відомим банкіром та бізнесменом Андрієм Оністратом. Той розповів, що син лише місяць не дожив до 22-річчя.

Остап Оністрат спочине на Берковецькому цвинтарі в Києві.

Автор фото та відео Олег Богачук.

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