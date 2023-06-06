Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала своїм головою суддю Ігнатова. ФОТО
Вища кваліфікаційної комісії суддів України на засіданні 6 червня обрала головою ВККСУ суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВККСУ.
Зазначається, що у засіданні взяли участь 14 членів Комісії: Богоніс Михайло, Волкова Людмила, Гацелюк Віталій, Ігнатов Роман, Кидисюк Роман, Кобецька Надія, Коліуш Олег, Мельник Руслан, Омельян Олексій, Пасічник Андрій, Сабодаш Роман, Сидорович Руслан, Чумак Сергій, Шевчук Галина.
"Вітаємо Романа Ігнатова з обранням на посаду Голови ВККСУ та бажаємо успіхів", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.
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І не хочу знати нікого з ціх «ряжених в мантіях», які судять від імені України.
Бо в Україні « нема Судової системи».
Нема справжніх судів.
Нема чесних судів.
Зовсім НЕМА.
Ні одного!
Тому в цему « домі не ліжка треба пересувати, а змінювати персонал потрібно»
На мій погляд треба «Люструвати» усіх суддів в Україні.
Усіх звільнити, та набрати нових та молодих. При цему треба змінити судову Сістему, як це е на Заході ( Велика Брітаніі, США, та іншіх).
Міттева зміна усіх кгб істів була зроблена у Чехословатчіні Вацловом Гавелом.
Він за один день зібрав персональну зброю та посвідчення у всіх співробітників КГБ. Усіх звільнив та назначив молодих та нових.
На критику що вони не мають досвіду він відповів:
» Лучше п'ять років помилок, чем 50 років саботажу»