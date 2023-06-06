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Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала своїм головою суддю Ігнатова. ФОТО

роман,вкксу,ігнатов

Вища кваліфікаційної комісії суддів України на засіданні 6 червня обрала головою ВККСУ суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВККСУ

Зазначається, що у засіданні взяли участь 14 членів Комісії: Богоніс Михайло, Волкова Людмила, Гацелюк Віталій, Ігнатов Роман, Кидисюк Роман, Кобецька Надія, Коліуш Олег, Мельник Руслан, Омельян Олексій, Пасічник Андрій, Сабодаш Роман, Сидорович Руслан, Чумак Сергій, Шевчук Галина.

"Вітаємо Романа Ігнатова з обранням на посаду Голови ВККСУ та бажаємо успіхів", - сказано в повідомленні.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала своїм головою суддю Ігнатова 01

Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала своїм головою суддю Ігнатова 02 

Також читайте: Під час обшуку у Князєва виявили список "бажаних кандидатів" на членство у ВККС, біля одного з прізвищ було написано "й#бнутий", - ЗМІ. ФОТО

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

суддя (1584) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+20
Що вони в демократію граються? Могли зразу Татарова вибрати. 73% схавають.
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06.06.2023 18:28
+20
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06.06.2023 18:29
+17
знов якийсь зі сходу... вихований як треба ще януковичем
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06.06.2023 18:20
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знов якийсь зі сходу... вихований як треба ще януковичем
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06.06.2023 18:20 Відповісти
Так і є. З луганської мафії. Причому починав свою "трудову" діяльність взагалі в мордорі. У Луганськ він з відти переїхав. Був слідчим і прокурором, суддею став пізніше. А до Кіїва перебрався тільки у 2014 році...
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06.06.2023 18:29 Відповісти
Відділ кадрів - фсб
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06.06.2023 20:05 Відповісти
Я не знаю хто такий « суддя Ігнатов».

І не хочу знати нікого з ціх «ряжених в мантіях», які судять від імені України.

Бо в Україні « нема Судової системи».
Нема справжніх судів.
Нема чесних судів.
Зовсім НЕМА.
Ні одного!

Тому в цему « домі не ліжка треба пересувати, а змінювати персонал потрібно»

На мій погляд треба «Люструвати» усіх суддів в Україні.

Усіх звільнити, та набрати нових та молодих. При цему треба змінити судову Сістему, як це е на Заході ( Велика Брітаніі, США, та іншіх).

Міттева зміна усіх кгб істів була зроблена у Чехословатчіні Вацловом Гавелом.
Він за один день зібрав персональну зброю та посвідчення у всіх співробітників КГБ. Усіх звільнив та назначив молодих та нових.

На критику що вони не мають досвіду він відповів:
» Лучше п'ять років помилок, чем 50 років саботажу»
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06.06.2023 20:13 Відповісти
Вам ещё мало, «новых лиц🤢🤡🦠🤬🎪🤥» К чертям всех тварюг, пригласить БРИТАНСКУЮ СУДУВУЮ СТСТЕМУ , так сделал Казахстан
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06.06.2023 20:37 Відповісти
це не проти його прізвища князєв написав "********"?
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06.06.2023 20:16 Відповісти
був один москаль і того обрали...
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06.06.2023 18:21 Відповісти
Я их не знаю. Но нужно разобраться, думаю там с староой школой пахнет.)
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06.06.2023 18:22 Відповісти
Тепер заживемо!
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06.06.2023 18:25 Відповісти
Що вони в демократію граються? Могли зразу Татарова вибрати. 73% схавають.
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06.06.2023 18:28 Відповісти
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06.06.2023 18:29 Відповісти
підар ти гнойний
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06.06.2023 20:47 Відповісти
так це той, що в князєва був підписаний, як йо*нутий:

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06.06.2023 18:29 Відповісти
Не все що у князева «-», то «+»!
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06.06.2023 19:12 Відповісти
Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала голову

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06.06.2023 18:30 Відповісти
Коррупционеры выбрали себе председателя коррупционера.
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06.06.2023 18:32 Відповісти
Клоунсько-ригівське шапіто під керівництвом рашиста татарова знову сдєлалі вас вмєстє і замість нових ліц, привели до влади над ваксом - зашкваренного персонажу періоду януковоща.
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06.06.2023 18:32 Відповісти
цирк "космос"
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06.06.2023 18:49 Відповісти
Жодному судді віри немає. Всі по самі вуха у лайні. Покажіть мені хоч одного, котрий живе на зарплату (чималу, між іншим), і тоді я, можливо, зміню думку. Але дуже сумніваюся.
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06.06.2023 19:03 Відповісти
Не сумнівайтеся, є і такі!
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06.06.2023 19:13 Відповісти
https://www.facebook.com/mentus.vii/posts/pfbid02joqV2cMVxcnSz9LPJfnfWyoNYNn4FTCo25wUNNkaeKJgmRpMniGfdju5HAnHLNL9l
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06.06.2023 19:16 Відповісти
Що це за бандит, хто знає?
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06.06.2023 19:26 Відповісти
Треба йому диван зробити без дна, щоб не носили йому нехороші люди гроші у диван.
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06.06.2023 19:27 Відповісти
А ще відмінити колядки на державному рівні.
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06.06.2023 19:51 Відповісти
я не 3наю чи е у нас 1 чесний суддя на всю краіну
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06.06.2023 20:04 Відповісти
нам, пересічним, байдуже кого поставили головним суддею, він всерівно неподілиться своїми дарами з нами, може хтось хоче мене переконати що цей самий чесний??
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06.06.2023 20:06 Відповісти
Як себе облаштовуе мафія громодянам не цікаво а бридкона це дивитися надіемось що після перемоги їх всіх розженуть
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06.06.2023 20:30 Відповісти
Ніхто за нас нікого не прийде і не розжене як би вам не хотілось.
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06.06.2023 21:11 Відповісти
А тепер детальніше: з якоі області росіі його дружина, скільки автомобілів у його мами-пенсіонерки, кандидат яких наук і коли став, на якому фронті воює його син....бо це, блін, уже дістає...ці коритники недоторкані...!!!!.
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06.06.2023 21:42 Відповісти
 
 