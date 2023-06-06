Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала своїм головою суддю Ігнатова. ФОТО

Вища кваліфікаційної комісії суддів України на засіданні 6 червня обрала головою ВККСУ суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВККСУ.

Зазначається, що у засіданні взяли участь 14 членів Комісії: Богоніс Михайло, Волкова Людмила, Гацелюк Віталій, Ігнатов Роман, Кидисюк Роман, Кобецька Надія, Коліуш Олег, Мельник Руслан, Омельян Олексій, Пасічник Андрій, Сабодаш Роман, Сидорович Руслан, Чумак Сергій, Шевчук Галина.

"Вітаємо Романа Ігнатова з обранням на посаду Голови ВККСУ та бажаємо успіхів", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.