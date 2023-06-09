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Вночі рашисти завдали масованої атаки дронами по об’єктах інфраструктури Богодухівського району, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти минулої доби завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.

Протягом доби ворог неодноразово обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.

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Вночі рашисти завдали масованої атаки дронами по об’єктах інфраструктури Богодухівського району, - ОВА 01
Вночі рашисти завдали масованої атаки дронами по об’єктах інфраструктури Богодухівського району, - ОВА 02
Вночі рашисти завдали масованої атаки дронами по об’єктах інфраструктури Богодухівського району, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28700) Харківщина (6054)


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