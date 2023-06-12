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Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення.

За даними Офісу генпрокурора, приніс до навчального корпусу цей снаряд начальник кафедри.

"Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", - йдеться у повідомленні.

Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд 01
Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд 02
Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд 03
Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд 04
Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд 05

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Автор: 

вибух (4482) гуртожиток (130) курсанти (134) ДСНС (5121)


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Топ коментарі
+4
Причём тут Пион, у которого калибр 203 мм?
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12.06.2023 12:35
+4
блін((. Ну зовсім без мізків?
Співчуття родинам загиблих хлопців..
Немає слів просто, чесно!
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12.06.2023 12:39
+4
Я вже писав про те, що вважаю подібне повним безглуздям. З огляду на те, що інформація про це була отримана від родичів загиблих вірно що було порушено кримінальну справу з відстороненням від процесу навчання під час розслідування звинуваченого, але тому що розбирання БОЙОВОГО снаряду у гуртожитку відбувалося за вказівкою викладача (керівника кафедри) досі не вірю, бо по перше - при навчанні використовуються муляжі а не бойові **********, по друге - ніколи не чув про випадки виконання подібних "практичних завдань" самостійно без керівника на дому навіть у звичайних навчальних закладах, не кажучи вже про підготовку саперів (може тоді й снайперам треба брати виконання учбових стрільб до дому, а не на полігоні)!!! Тож хай слідство покаже що й як було у дійсності, а називати "злочинцем" когось до завершення розслідування не збираюсь, бо все якось надто тупо й нелогічно, а ці курсанти не перші учні у цьому закладі та у цього викладача і ні про що подібне раніше чутно не було!!!
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12.06.2023 12:55
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Розбирали снаряд від "Піона", це треба було додуматися до такого маразма викладачу
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12.06.2023 12:33 Відповісти
так само як йти одною шеренгою в контрнаступ с відстаню в 1 метр один выд одного
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12.06.2023 12:34 Відповісти
Бо люди без належного досвіду і інстинктивно жмуться один до одного...психологія...але це ніхто не врахував...
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12.06.2023 12:36 Відповісти
Причём тут Пион, у которого калибр 203 мм?
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12.06.2023 12:35 Відповісти
Ти в темі ?
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12.06.2023 12:41 Відповісти
Достаточно, чтобы понимать разницу между 152 и 203.
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12.06.2023 12:50 Відповісти
якийсь треш... чи явна диверсія, на тлі тупості курсантів.
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12.06.2023 12:34 Відповісти
Яка тупість ? Їм викладач наказав розбирати снаряд для виставки на експозиції щоб був як учбовий експонат.
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12.06.2023 12:42 Відповісти
звичайна тупість... с таким же успіхом він міг відкрито наказати підірвати снаряд, або дав би ів руки атомати з наказом провірити на собі убойність куль...
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12.06.2023 12:48 Відповісти
Той ********-командир - перед цим видать - сам викрутив підривач?
Якщо ні, та ще й в разполагі - валянки шитиме на строгачу до споконвіку.
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12.06.2023 12:59 Відповісти
блін((. Ну зовсім без мізків?
Співчуття родинам загиблих хлопців..
Немає слів просто, чесно!
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12.06.2023 12:39 Відповісти
Хто іх навчає -- кого вони навчають -- з головою потрібно дружити .
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12.06.2023 12:42 Відповісти
тупість і сірість напевне заповнили всі шпарини в тій бурсі.
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12.06.2023 12:49 Відповісти
Це відголоски совдеповщини, дідівщини.
Застав таке бадилля. І я впевнений - нікуди воно не поділось.
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12.06.2023 13:03 Відповісти
Я вже писав про те, що вважаю подібне повним безглуздям. З огляду на те, що інформація про це була отримана від родичів загиблих вірно що було порушено кримінальну справу з відстороненням від процесу навчання під час розслідування звинуваченого, але тому що розбирання БОЙОВОГО снаряду у гуртожитку відбувалося за вказівкою викладача (керівника кафедри) досі не вірю, бо по перше - при навчанні використовуються муляжі а не бойові **********, по друге - ніколи не чув про випадки виконання подібних "практичних завдань" самостійно без керівника на дому навіть у звичайних навчальних закладах, не кажучи вже про підготовку саперів (може тоді й снайперам треба брати виконання учбових стрільб до дому, а не на полігоні)!!! Тож хай слідство покаже що й як було у дійсності, а називати "злочинцем" когось до завершення розслідування не збираюсь, бо все якось надто тупо й нелогічно, а ці курсанти не перші учні у цьому закладі та у цього викладача і ні про що подібне раніше чутно не було!!!
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12.06.2023 12:55 Відповісти
хлопцї та дївчата ! якщо вам здається ,то вам це не здається.
Перепитайте їншу особу в вїрному рїшеннї. Це вАше життя,а не начальства.
Тупї особи бувають ї в 50,ї в 70,ї в 90 рокїв......
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12.06.2023 13:22 Відповісти
"інакше їх не відпустять у звільнення". Прям раби якісь, а не військові.
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12.06.2023 13:50 Відповісти
Щось не піддається це пояснення ніякій логіці. Що каже викладач, що кажуть живі курсанти?
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12.06.2023 14:11 Відповісти
Дайте этому дураку такой же снаряд.
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12.06.2023 19:20 Відповісти
 
 