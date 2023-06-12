Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення.



За даними Офісу генпрокурора, приніс до навчального корпусу цей снаряд начальник кафедри.

"Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", - йдеться у повідомленні.











Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.