Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри, який наказав розібрати снаряд. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення.
За даними Офісу генпрокурора, приніс до навчального корпусу цей снаряд начальник кафедри.
"Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Якщо ні, та ще й в разполагі - валянки шитиме на строгачу до споконвіку.
Співчуття родинам загиблих хлопців..
Немає слів просто, чесно!
Застав таке бадилля. І я впевнений - нікуди воно не поділось.
Перепитайте їншу особу в вїрному рїшеннї. Це вАше життя,а не начальства.
Тупї особи бувають ї в 50,ї в 70,ї в 90 рокїв......