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"Сталевий фронт" передав медикам ЗСУ 30 швидких на 18 млн грн. ФОТОрепортаж

Група Метінвест передала Медичним силам ЗСУ 30 автомобілів швидкої допомоги на суму близько 18 млн грн в рамках ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт групи.

Зазначається, що усі автомобілі доставлені з Італії, вартість одного авто складає 10-15 тисяч євро без доставлення та ремонтів. Перегін з Європи досить складний: залучені перевізники з Польщі, далі силами волонтерів "швидкі" доставляються в Україну та проходять ремонт, після цього вже їдуть в Київ для подальшої передачі.

"Швидкі" передадуть до медичних підрозділів військових частин, військових госпіталів, що виконують завдання в районі ведення бойових дій.

"Ці автівки необхідні для здійснення евакуації поранених військовослужбовців. Своєчасна евакуація дозволить вчасно надати медичну допомогу і зберегти життя військовослужбовців. Всі автівки будуть передані до медичних служб військових частин, військових госпіталів, які виконують завдання за призначенням в районах ведення бойових дій", - сказав представник Медичної служби ЗСУ.

Минулого року "Метінвест" вже передавала автівки для цивільних та військових. Зокрема, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт 20 спеціалізованих машин було відправлено до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Загалом за час повномасштабної війни Група Метінвест передала майже 100 авто швидкої допомоги.

Сталевий фронт передав медикам ЗСУ 30 швидких на 18 млн грн 01
Сталевий фронт передав медикам ЗСУ 30 швидких на 18 млн грн 02
Сталевий фронт передав медикам ЗСУ 30 швидких на 18 млн грн 03

Автор: 

благодійність (571) допомога (8371) Метінвест (937) ЗСУ (7579)


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Зяма теж передав. Ой, забув це ж були Гросіни швидкі, а цей поц тільки пропіарився на них.
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12.06.2023 12:42 Відповісти
На рекламу цієї події у всіх медіа було витрачена подібна величина коштів....
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12.06.2023 12:47 Відповісти
бздить Гудок, а то ще пригадають йому ригів із янукОвощем пеньковим...
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12.06.2023 13:06 Відповісти
Заробляє в Україні міліарди,та як від серця відірвав копійчину,чи не на часі,в час війни,ділитися своїми статками.Нажитими непосильною працею.
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12.06.2023 13:56 Відповісти
може й малувато, але БаблоМойський не дав жодної копійки,
та й решта кашерних - теж, ані копійки

Ренат ще робить класні укриття, витримують снаряд 152 мм !
передав вже під сотню, безкоштовно

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12.06.2023 14:35 Відповісти
то це беушні машини... Ну, хоч так...
А нові коштують десь в районі $40тис. без комплектації. Богдан-швидка Гладковського/Свинарчука обходилась бюджету чуть менше, але ж з комплектацією необхідним медобладнанням.
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12.06.2023 18:17 Відповісти
Від бригадира,общак треба поповнювати більшими внесками,або стане поперек горла.https://vyshgorod.in.ua/novini/827-psevdonim-rinat-ili-smotryashchie-za-akhmetovym
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12.06.2023 19:49 Відповісти
 
 