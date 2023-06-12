"Сталевий фронт" передав медикам ЗСУ 30 швидких на 18 млн грн. ФОТОрепортаж

Група Метінвест передала Медичним силам ЗСУ 30 автомобілів швидкої допомоги на суму близько 18 млн грн в рамках ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт групи.

Зазначається, що усі автомобілі доставлені з Італії, вартість одного авто складає 10-15 тисяч євро без доставлення та ремонтів. Перегін з Європи досить складний: залучені перевізники з Польщі, далі силами волонтерів "швидкі" доставляються в Україну та проходять ремонт, після цього вже їдуть в Київ для подальшої передачі.

"Швидкі" передадуть до медичних підрозділів військових частин, військових госпіталів, що виконують завдання в районі ведення бойових дій.

"Ці автівки необхідні для здійснення евакуації поранених військовослужбовців. Своєчасна евакуація дозволить вчасно надати медичну допомогу і зберегти життя військовослужбовців. Всі автівки будуть передані до медичних служб військових частин, військових госпіталів, які виконують завдання за призначенням в районах ведення бойових дій", - сказав представник Медичної служби ЗСУ.

Минулого року "Метінвест" вже передавала автівки для цивільних та військових. Зокрема, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт 20 спеціалізованих машин було відправлено до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Загалом за час повномасштабної війни Група Метінвест передала майже 100 авто швидкої допомоги.





