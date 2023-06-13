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Ворог обстріляв Білозерку: влучання у подвір’я церкви - загинув священник. ФОТО

Російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині з артилерії, влучила у подвір’я церкви та вбила священника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

"Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв Білозерку: влучання у подвір’я церкви - загинув священник 01
Ворог обстріляв Білозерку: влучання у подвір’я церкви - загинув священник 02
Ворог обстріляв Білозерку: влучання у подвір’я церкви - загинув священник 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли житлові будинки у Кізомисі, постраждалих немає, - Херсонська ОВА

Автор: 

обстріл (28657) священник (159) церква (700) жертви (1800) Херсонська область (5790)


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В Білозірці я був на поливі полів, а тепер там кацапи.
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13.06.2023 13:53 Відповісти
Не шмякай щелепами.
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13.06.2023 15:19 Відповісти
Чим не вдоволений?
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13.06.2023 17:31 Відповісти
А наша влада з мордорівською церквою грається у "підпишу, не підпишу".
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13.06.2023 14:06 Відповісти
Без посилання на завгоспа, ніяк.
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13.06.2023 14:42 Відповісти
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13.06.2023 14:43 Відповісти
Кацапи, певна річ, підари й біосміття, але, цікаво, чого ж ісуся свого будиночка не захистив?)))))))))))))))
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13.06.2023 17:27 Відповісти
 
 