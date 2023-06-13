Ворог обстріляв Білозерку: влучання у подвір’я церкви - загинув священник. ФОТО

Російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині з артилерії, влучила у подвір’я церкви та вбила священника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

"Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.







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