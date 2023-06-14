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В окупованому Мелітополі намагалися підірвати "чиновника" окупаційної "адміністрації". ФОТО
Під автомобіль чоловіка заклали вибухівку, але "чиновник" помітив бомбу і повідомив про неї росіянам.
Про це повідомили в Слідчому комітеті РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що вбити намагалися "начальника дорожньо-експлуатаційного управління ГУП "Управління автомобільними дорогами Запорізької області".
Вранці 13 червня, за даними окупантів, невідомий заклав вибухівку під його автомобіль, припаркований біля багатоквартирного будинку.
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"Чиновник" помітив пристрій і викликав окупаційних "правоохоронців", які розмінували авто. Окупанти порушили "кримінальну справу" за фактом замаху.
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