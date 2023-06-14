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В окупованому Мелітополі намагалися підірвати "чиновника" окупаційної "адміністрації". ФОТО

Під автомобіль чоловіка заклали вибухівку, але "чиновник" помітив бомбу і повідомив про неї росіянам.

Про це повідомили в Слідчому комітеті РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що вбити намагалися "начальника дорожньо-експлуатаційного управління ГУП "Управління автомобільними дорогами Запорізької області".

Вранці 13 червня, за даними окупантів, невідомий заклав вибухівку під його автомобіль, припаркований біля багатоквартирного будинку.

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"Чиновник" помітив пристрій і викликав окупаційних "правоохоронців", які розмінували авто. Окупанти порушили "кримінальну справу" за фактом замаху.

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати чиновника окупаційної адміністрації 01

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6710) замах (547)


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Топ коментарі
+6
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14.06.2023 13:09
+2
із спол. що і з інфін. Про почуття жалю з приводу чого-небудь. - Мені дуже жалко, що рішаюся Василя, та нігде дітись! (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 59); Йому жалко стало, що він не може посватати Гашіцу (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 245); - Жалко покидати тебе, рідне Полісся, і тебе, високе ясне сонце!.. (Олесь Гончар, III, 1959, 38).
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14.06.2023 13:24
+1
жалко що не підірвали.
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15.06.2023 17:26
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14.06.2023 13:09 Відповісти
Ти зовсім тупий, і сарказм для тебе поняття далеке, далеке
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14.06.2023 13:19 Відповісти
тупий ти тому , що відкрий тлумачний словник і прочитай чи є таке слово "жалко", а потім пиши про зраду-зрадную,
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14.06.2023 13:23 Відповісти
із спол. що і з інфін. Про почуття жалю з приводу чого-небудь. - Мені дуже жалко, що рішаюся Василя, та нігде дітись! (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 59); Йому жалко стало, що він не може посватати Гашіцу (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 245); - Жалко покидати тебе, рідне Полісся, і тебе, високе ясне сонце!.. (Олесь Гончар, III, 1959, 38).
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14.06.2023 13:24 Відповісти
Чому ти пристав до людини?
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14.06.2023 13:29 Відповісти
жалко що не підірвали.
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15.06.2023 17:26 Відповісти
 
 