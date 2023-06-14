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Підрив Каховської ГЕС: загинули 149 червонокнижних тритонів. ФОТО
Працівникам НПП "Тузлівські лимани" за добу вдалося врятувати 55 червонокнижних тварин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх і знайшли працівники нашого парку.
Тритони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках)", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що зараз триває робота з документування та обрахунку шкоди, нанесеної довкіллю через терористичну атаку РФ на Каховську ГЕС.
Топ коментарі
+23 Чайка Київ
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Так от нешановний Обдритуне, мені от, тритонів дуже шкода, новина від якої стало сумно. Це точно доводить, що людяність я не втратив, та довб*****м не став. А от йому варто перевірити свою мораль, та подивитись, чи дійсно в нього в паспорті тризуб, а не курка мутант.
Напівкацап, напівбілорус, народжений в Грузії.
Присмоктується. Паразитує. Повзе далі.
Ні прапору. Ні Батьківщини.
І спокійно їздить на іст.батьківщину, може і громадянство має) Пройдисвіти вони такі.
вміє, і все може. "Многостаночніца". "Кую, лужу, паяю, хочу жениться"