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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Підрив Каховської ГЕС: загинули 149 червонокнижних тритонів. ФОТО

Працівникам НПП "Тузлівські лимани" за добу вдалося врятувати 55 червонокнижних тварин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх і знайшли працівники нашого парку.

Тритони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках)", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що зараз триває робота з документування та обрахунку шкоди, нанесеної довкіллю через терористичну атаку РФ на Каховську ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС: загинули 149 червонокнижних тритонів 01
Підрив Каховської ГЕС: загинули 149 червонокнижних тритонів 02

Автор: 

Червона книга (23) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (170) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+23
Шуткуєте? Воно називає себе "челавек мира". А по суті, воно гельмінт.
Напівкацап, напівбілорус, народжений в Грузії.
Присмоктується. Паразитує. Повзе далі.
Ні прапору. Ні Батьківщини.
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14.06.2023 13:42
+20
Як там Обдристович про українців сказав, на фоні новин про акулу-бандерівця - "расчеловечивание уже тут" а потім в коментарях висловився про "стати довб*****м"?
Так от нешановний Обдритуне, мені от, тритонів дуже шкода, новина від якої стало сумно. Це точно доводить, що людяність я не втратив, та довб*****м не став. А от йому варто перевірити свою мораль, та подивитись, чи дійсно в нього в паспорті тризуб, а не курка мутант.
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14.06.2023 13:30
+17
Тритонів шкода, це ж не москалі
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14.06.2023 14:07
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Чи кацапи, чи життя ? Бо кацапи, то планетарна пошесть.
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14.06.2023 13:23 Відповісти
Люди в цілому то пошесть планети.
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14.06.2023 17:34 Відповісти
Як там Обдристович про українців сказав, на фоні новин про акулу-бандерівця - "расчеловечивание уже тут" а потім в коментарях висловився про "стати довб*****м"?
Так от нешановний Обдритуне, мені от, тритонів дуже шкода, новина від якої стало сумно. Це точно доводить, що людяність я не втратив, та довб*****м не став. А от йому варто перевірити свою мораль, та подивитись, чи дійсно в нього в паспорті тризуб, а не курка мутант.
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14.06.2023 13:30 Відповісти
Шуткуєте? Воно називає себе "челавек мира". А по суті, воно гельмінт.
Напівкацап, напівбілорус, народжений в Грузії.
Присмоктується. Паразитує. Повзе далі.
Ні прапору. Ні Батьківщини.
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14.06.2023 13:42 Відповісти
Точніше не скажешь. Нажаль, кількість подібних в Україні зашкалює, і більшість із них при владі.
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14.06.2023 13:50 Відповісти
Напівкацап, напівбілорус, народжений в Грузії(С)
І спокійно їздить на іст.батьківщину, може і громадянство має) Пройдисвіти вони такі.
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14.06.2023 15:33 Відповісти
І все вміє, і все може. "Многостаночніца". "Кую, лужу, паяю, хочу жениться"
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14.06.2023 15:50 Відповісти
Їм людей не шкода. Що їм тритони. Вони і слова такого не знають
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14.06.2023 13:34 Відповісти
Страна генетического мусора земли, как специально все отходы эволюции собрали в одном месте и во главе этого отребья поставили ***** - порожденье дьявола. Эти нелюди своих детей не ценят, что им какие-то животные?
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14.06.2023 13:50 Відповісти
у нас такі тритони є..страх бере коли рибу ловиш
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14.06.2023 13:54 Відповісти
а я б і з легкістю обміняв життя цих сотні тритонів на життя абдристовича; а якщо би можно було врятувати життя усіх (чи бодай, частини) херсонських тушканчиків на житття дєрьмака, я б це теж - й не задумуючися!! - зробив би.
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14.06.2023 13:59 Відповісти
Грета, шо за Х...йня ?
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14.06.2023 14:06 Відповісти
Тритонів шкода, це ж не москалі
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14.06.2023 14:07 Відповісти
суки, наші тритони... москалі ви зарвалися
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15.06.2023 00:02 Відповісти
 
 