Супутникові знімки наслідків ударів по базах окупантів біля Генічеська. ФОТО

Опубліковано знімки з супутника Planet Labs, на яких видно наслідки ударів Сил оборони по місцях розташування військ РФ біля окупованого Генічеська на Херсонщині.

Фото опублікували журналісти програми Схеми: корупція в деталях, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімках помітні наслідки ударів по пансіонату "Експрес" та готелю Chalet Termal в окупованому Росією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська. Супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж - це помітно у порівнянні зі знімком за 26 травня.

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За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, а також місцевого телеграм-каналу "Генічеськ ua" та кримської інформагенції "Центр журналістських розслідувань", 9 червня ракети влучили в пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувались військовослужбовці Росгвардії. Федоров окремо публікував відео наслідків вибухів.

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У квітні цього року Володимир Путін відвідував окуповані території Херсонщини, зокрема, Генічеський район.