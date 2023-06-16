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Новини Фото Війна
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Супутникові знімки наслідків ударів по базах окупантів біля Генічеська. ФОТО

Опубліковано знімки з супутника Planet Labs, на яких видно наслідки ударів Сил оборони по місцях розташування військ РФ біля окупованого Генічеська на Херсонщині.

Фото опублікували журналісти програми Схеми: корупція в деталях, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімках помітні наслідки ударів по пансіонату "Експрес" та готелю Chalet Termal в окупованому Росією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська. Супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж - це помітно у порівнянні зі знімком за 26 травня.

Дивіться: ЗСУ завдали удару по штабу угруповання військ РФ "Дніпро" на Арабатській стрілці, який у квітні відвідував Путін, - OSINT-аналітик Пітте. ФОТОрепортаж

Супутникові знімки наслідків ударів по базах окупантів біля Генічеська 01
Супутникові знімки наслідків ударів по базах окупантів біля Генічеська 02

За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, а також місцевого телеграм-каналу "Генічеськ ua" та кримської інформагенції "Центр журналістських розслідувань", 9 червня ракети влучили в пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувались військовослужбовці Росгвардії. Федоров окремо публікував відео наслідків вибухів.

Також читайте: Зранку завдано нових ракетних ударів по Арабатській стрілці, колони автівок з росіянами і зрадниками тікають у Крим, - Федоров. ВІДЕО+ФОТО

У квітні цього року Володимир Путін відвідував окуповані території Херсонщини, зокрема, Генічеський район.

Автор: 

Генічеськ (39) Херсонська область (5789)


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16.06.2023 09:05 Відповісти
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16.06.2023 09:13 Відповісти
Что же проізошло ?
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16.06.2023 09:20 Відповісти
Хороший монтаж, були споруди з орками, і нема споруд з орками )
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16.06.2023 09:23 Відповісти
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16.06.2023 10:05 Відповісти
Это там, где сдох мальчик в трусиках с лампасами.
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16.06.2023 14:03 Відповісти
 
 