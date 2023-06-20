Доба на Донеччині: Обстріли Рай-Олександрівки та Курахового, Авдіївка зазнала двох ракетних ударів. ФОТОрепортаж
Упродовж ночі росіяни стріляли по Рай-Олександрівці Миколаївської громади, пошкодили лінії електропередач.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Донецькому напрямку під ранок ворог обстріляв Курахове з артилерії. Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, обстрілів з артилерії і танків.
"На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада - у Залізному поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки, у Дружбі пошкоджено будинок. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки: у Миколаївці та Червоному", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки і пошкоджено ще 6 у Торському Лиманської громади. Пошкоджено 5 будинків у Званівці.
Також Кириленко інформує, що всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
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