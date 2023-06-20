Доба на Донеччині: Обстріли Рай-Олександрівки та Курахового, Авдіївка зазнала двох ракетних ударів. ФОТОрепортаж

Упродовж ночі росіяни стріляли по Рай-Олександрівці Миколаївської громади, пошкодили лінії електропередач.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку під ранок ворог обстріляв Курахове з артилерії. Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, обстрілів з артилерії і танків.

"На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада - у Залізному поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки, у Дружбі пошкоджено будинок. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки: у Миколаївці та Червоному", - йдеться у повідомленні.









На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки і пошкоджено ще 6 у Торському Лиманської громади. Пошкоджено 5 будинків у Званівці.

Також Кириленко інформує, що всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.