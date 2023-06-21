УКР
Готуємо доктрину для України, яка переможе. - Зеленський провів нараду з питань реформування освіти. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії розвитку сфери освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Освіта. Трансформація. Вдячність держави кожному і кожній, хто працює для української освіти в цей надзвичайно складний час. Стратегія розвитку нашої освіти. Створення умов, щоб освітні можливості в державі повертали наших людей додому, в Україну.

Готуємо доктрину для України, яка переможе. Одна із тривалих, змістовних нарад. Віце-прем’єр-міністр Федоров, міністр освіти та науки Лісовий, команда освітньої трансформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заборона на вступ чоловіків до ВНЗ можлива, але наразі не розглядається, - голова підкомітету ВР Гришина. ВIДЕО

Готуємо доктрину для України, яка переможе. - Зеленський провів нараду з питань реформування освіти 01
Готуємо доктрину для України, яка переможе. - Зеленський провів нараду з питань реформування освіти 02
Готуємо доктрину для України, яка переможе. - Зеленський провів нараду з питань реформування освіти 03

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) освіта (1334) реформи (3229)
Топ коментарі
+32
А якби на його місці був якийсь дурачьок?
21.06.2023 18:23
21.06.2023 18:23 Відповісти
+30
Ти вже переміг віддавши пів країни *****, перемагатель сраний.
21.06.2023 18:24
21.06.2023 18:24 Відповісти
+27
Як не трансформуй "переможну" доктрину, а вона в зелених завжди виходить такою:

21.06.2023 18:21
21.06.2023 18:21 Відповісти
Сортувати:
вперше в світі!
21.06.2023 18:19
21.06.2023 18:19 Відповісти
Щось в останній час його стало дуже багато. Він і швець і жнець і на дуді ігрець.
21.06.2023 19:11
21.06.2023 19:11 Відповісти
и на рояле игрец
21.06.2023 19:27
21.06.2023 19:27 Відповісти
знову начитався переписки членіна з каутскім
показати весь коментар
21.06.2023 20:25
їдіноє кінопрокатноє пространство від Львова до владівостока
показати весь коментар
21.06.2023 18:21
А в ріпіртуарє толька 95кварталпродакшєн
показати весь коментар
21.06.2023 18:24
Нарада пройшла під гаслом: "Учітєль будєт жить, как преЗЕдент, а преЗЕдент, как учітєль..."
про зарплатню вчителям по 4000 баксов в цей раз "найвеличніший лідор" чомусь промовчав ...
21.06.2023 18:22
21.06.2023 18:22 Відповісти
А може вони там тіхенько приняли рішення проіндексувати оті 4000 долярів?
показати весь коментар
21.06.2023 18:28
Вова, як батько двох дітей шкільного віку, тихенько тобі скажу - від слова "освіта" плакав трохи менше ніж слово "війна".. це не освіта - це знущання над дітьми і їх батьками..
21.06.2023 18:22
21.06.2023 18:22 Відповісти
Я вибачаюсь, но маю запитання, - а шо, от етот криворогатий поц без вишої освіти з фальшивим діпломом не існуючого факультету шось на цьому розуміється? Чі він порадився з цього питання з масляковим у якого він здобував "віщу" освіту?
показати весь коментар
21.06.2023 18:26
"Освіта. Трансформація. Доктрина."Мабуть день тренувався, щоб правильно прочитати ці слова. Про розуміння ним що вони означають і мови нема...))
показати весь коментар
21.06.2023 18:26
Ви забули вказати "Дерадянізація", це взагалі когнітивна бомба
показати весь коментар
21.06.2023 18:32
Ну все, й сюди добрався - тепер остаточно освіті хана!
показати весь коментар
21.06.2023 18:27
Схоже на команду, яка збирається прикрасити мертве тіло освіти
показати весь коментар
21.06.2023 18:29
Реформа освіти мае скоординирувати освіту у ЕС І освіту в України . Це едині правила .
У всіх країнах ЕС , випускники мають знати 4 европейських мови, для легкого спілкування в едином простори без кордонів.
показати весь коментар
21.06.2023 18:30
Ви знаєте 4 мови ?
показати весь коментар
21.06.2023 18:37
вона одну не знає, а так да - 28iм мов...
показати весь коментар
21.06.2023 18:39
Я вчилась в Україні. Діти знають словацьку - як рідну , українську, російську ( устно без граматики), английську ( у школі як рідну) , німецьку ( у школі як рідну) , французьську ( спілкування). Зараз вчать ще і італійську.
показати весь коментар
21.06.2023 19:58
Це мабуть ви були консультантом в Ющенка, коли на питання, чи мають українці знати російську мову він цілком щиро відповів - у Європі всі знають по шість мов...я сказав - мда....але це ніяк не змінило ставлення до нього. Я не знаю в Україні жодної людини, яка змогла здати екзамен з техніки безпеки українською мовою. Навіть при тому, що книжки українською на цю тему є і навіть ті, хто у побуті користуються лише українською переходять на російську. Техніку безпеки на шести мовах...
21.06.2023 19:14
21.06.2023 19:14 Відповісти
Як зараз працюють у Европі - можуть працювати німці, італійці, словаки в одній компанії. В процесі роботи вони легко переходять на спільні для них мови . Вот цього і добивается Брюссель при шкільних програмах - щоб в едином ЕС евррпейці розуміли один одного .

ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЕ ЩО ДЕРЖАВНА МОВА ПОТЕРПАЕ . У СЛОВАЧЧІНІ на державні посади не беруть , якщо у кандидата нет шкільного діплома з державної мови (С1) чи диплома з вищої освіти . У вузах вчаться словацькою .
21.06.2023 20:05
21.06.2023 20:05 Відповісти
Щось ти собі гониш, я здавав років 15 тому
показати весь коментар
21.06.2023 20:58
Предвыборная кампания началась?
Чел, который двух слов связать не может и выразить структурировано свои мысли, взялся образование. Тебя ж не поймет никто... )
показати весь коментар
21.06.2023 18:30
поймут такие же
показати весь коментар
21.06.2023 18:33
тебе так точно не зрозуміти - видвігайся в своему **********... - будеш ************ мером!
показати весь коментар
21.06.2023 18:43
ви ж захавали?, до кого питання?
показати весь коментар
21.06.2023 18:48
Не правда , він звьоздностью здобув юридичну освіту - в котрій ні бум бум , але зате дали Буратінці крижкуз якої треба було вивчити три слова до Пороха - Я ВАШ ВИРОК , посквльки він його не міг називати на Ви , то це стосувалося українців Й тренувався він це прооолошувати на репетиціях на сцені Кремля . С Бо ще у 2918 році Юля обіцяла україні Буратінку , ЗЕлееої учви не має про президентство …
показати весь коментар
21.06.2023 19:44
Сходу прочитав: "Чел, который... взялся за обрезание"😄
показати весь коментар
21.06.2023 20:38
Нема мови одні.......
показати весь коментар
21.06.2023 18:34
Вірите Зеленському? https://twitter.com/RudijLis/status/1671473223404249089
показати весь коментар
21.06.2023 18:35
Та страшно не те,що воно бреше! Страшно,*****,що бидло ізбіратєлі вірять! А нас за те,що ми їм розкриваєм зазомбовані беньки та тупі мізки вони готові вішати на парканах, стріляти та різати. При чому багато тих, хто воює і виходить,що віддає життя за цього *******. Це піздєц!
показати весь коментар
21.06.2023 18:38
Це не реформа, це таке ...
показати весь коментар
21.06.2023 18:35
показати весь коментар
21.06.2023 18:36
Ви 3 роки не можете вигадати програму КМУ, то скільки ж часу піде на вигадування цієї доктрини?
Я вже мовчу про гнилу відмазку щодо підписання закону про заборону ввезення книжок з московії (скоро рік, як цей закон ухвалила КОНСТИТУЦІЙНА більшість ВРУ).
То яку ж доктрину може запропонувати малорос з білим порошком в черепній порожнині замість мізків та рукою Бєні-дєрьмака в тому місці, на якому нормальні люди сидять?
Чи це з циклу мільярда дерев, зарплати в 4к баксів у вчителів, вселенського інституту майбутнього імені трускавецької академії та інвест-нянь від "великого крадівництва" імені травневих шашликів?
показати весь коментар
21.06.2023 18:36
Переможна доктрина для України - це татаров, дєрьмак, шаурма, баканов, смірнов, тімошенко і зеленський на нарах!
показати весь коментар
21.06.2023 18:37
На знак протесту проти тотальних розкрадань військового бюджету, придбанням ідеї кулінірного шоу за 3 млн,овочерізок та сковорідок по 720к. На знак незгоди з купівлею барабанів, Зеленський поголився під бубен. Начувайся корупціонер,так буде з кожним.
показати весь коментар
21.06.2023 18:41
Осталось всем жителям Украины мухобойки выдать,а ему свою лысину подставить
показати весь коментар
21.06.2023 19:00
Свинособако, тут стєкломою нема і млинців з лопати теж, зліпи собі півника з гівна та заграй на балалайці - і воно попустить, якщо не паралізує. ))
показати весь коментар
21.06.2023 20:20
Безпорадне скиглення тупих мордовських валянків затишне для вуха українця. )))
показати весь коментар
21.06.2023 23:37
"Дерадянізація шкіл України"... І хто з тих "зелених науковців" винайшов цей термін? Прохфесура... Немає слів...
показати весь коментар
21.06.2023 18:46
Так...це те ж саме, що депарламентизація...радянська армія - це парламентська армія...
показати весь коментар
21.06.2023 18:56
Зважаючи на рівень випускника правничого факультету, "ЗЄ", освіту треба розбудовувати з нуля.

До речі, а що там з новим у нашому Всесвіті університетом ЗЄленського, хтось ще пам'ятає? Чи за мільярдом дерев не видно?
показати весь коментар
21.06.2023 18:46
.."геніально", і головне, шо начасі, неймовірна здатність займатися муйньой і визначати пріорітети у того Найвеличнівшивого, хто не здатний мислити стратегічно..
...а ще можна пекти булочки "по-зеленськи" з родзинками, а потім виковирювати і продавати чисто родзинки
показати весь коментар
21.06.2023 18:58
Шо зарплата 4000 долларов?
Подарки на войну пойдут опят в другое место
показати весь коментар
21.06.2023 18:58
...а ще при комізмі всі будуть на кнопки нажимати...те ж саме, від тих самих. Там за гарізонтам, там за гарізонтам...там трамтатам трам татам...
показати весь коментар
21.06.2023 18:59
Щось козирного візиря не видно. Хіба що він фотографував
показати весь коментар
21.06.2023 19:00
*****, навіть уявити не можу, що там нареформує з системою освіти людина, яка замість студентської аудиторії скакала на сцені КВК
показати весь коментар
21.06.2023 19:16
****** Украінской освіти
показати весь коментар
21.06.2023 19:17
@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1671544866294185985 31 мин

Вова знайшов нову тему для чергових побрехеньок ... Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії розвитку сфери освіти. Міністр освіти спійманий на плагіаті теж був присутній ?
показати весь коментар
21.06.2023 19:18
Дякую 72% ідіотам. Фсбешні гниди, аферисти, регіонали і клоуни сіли і вирішують долю країни, може я сплю ?
показати весь коментар
21.06.2023 19:19
Тупе і ще тупіше....вчитель ..***
показати весь коментар
21.06.2023 19:36
одного разу,перед виборами, якийсь " зелений брехливий не лох" вже переміг мозги освітян наобіцявши їм зарплати по 4000 зеленими.73 проценти клюнули.як "карасі" на березову приманку в часі нересту
показати весь коментар
21.06.2023 19:36
Мало того, что долб...бы выбрали его в президенты, так этот дегенерат еще реформировать многострадальную феру образования собрался.
показати весь коментар
21.06.2023 19:37
Він доктриною збирається перемагати?! Наш Велінгтон...
показати весь коментар
21.06.2023 19:46
Зелений трансформатор: багато гудить, а на виході нуль плзитивного результату Україні.
показати весь коментар
21.06.2023 20:00
Абир..., абир..., абир..., абирвалг.
показати весь коментар
21.06.2023 20:06
Головним доктринщикам: Хочеться тільки посміятись з таких дописів. Заздріть мовчки: вчитель математики і інформатики: Зарплата за місяць 8089 грн. при 21 год. навантаженні + кабінет + зошити + класне керівництво, причому за жовтень\грудень\січень\березень \червень під час канікул і перед відпусткою 1 тиждень за власний рахунок , це ще на 2000 грн. меньше. Вже попередили, що після відпустки ще на 2 тижні за власний рахунок. З таким підходом вже завтра в Україні не буде вчителів, а ці зедебіли ще говорять про якісь доктрини і повернення наших людей з-за кордону.
показати весь коментар
21.06.2023 20:10
Не пускайте "слуг" до освіти, а то і по ній пограють тим, що грали на роялі.
показати весь коментар
21.06.2023 21:23
не побачiв дерьмака,нервую!!!!
показати весь коментар
21.06.2023 22:46
Відоси кварталу введуть в шкільну програму?
показати весь коментар
21.06.2023 23:50
успіху! хоча на нього ніхто вже не розраховує(
показати весь коментар
22.06.2023 10:02
Гнусавий клоун робить видимість діяльності
показати весь коментар
22.06.2023 16:21
ти хоч в освіту не лізь. сам же чмо неосвічене.
показати весь коментар
22.06.2023 19:39
« -Баканов,убєрі єтого чєрта!.. Зєльоного…». якомога далі з країни!!
показати весь коментар
23.06.2023 07:53
В доктрині є згадка про зп вчителям 4000 ує?
показати весь коментар
24.06.2023 10:36
 
 