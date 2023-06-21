Готуємо доктрину для України, яка переможе. - Зеленський провів нараду з питань реформування освіти. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії розвитку сфери освіти.
Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Освіта. Трансформація. Вдячність держави кожному і кожній, хто працює для української освіти в цей надзвичайно складний час. Стратегія розвитку нашої освіти. Створення умов, щоб освітні можливості в державі повертали наших людей додому, в Україну.
Готуємо доктрину для України, яка переможе. Одна із тривалих, змістовних нарад. Віце-прем’єр-міністр Федоров, міністр освіти та науки Лісовий, команда освітньої трансформації.
Топ коментарі
+32 Василь Непийпиво #570847
показати весь коментар21.06.2023 18:23 Відповісти Посилання
+30 5 копійок
показати весь коментар21.06.2023 18:24 Відповісти Посилання
+27 Kucher
показати весь коментар21.06.2023 18:21 Відповісти Посилання
про зарплатню вчителям по 4000 баксов в цей раз "найвеличніший лідор" чомусь промовчав ...
У всіх країнах ЕС , випускники мають знати 4 европейських мови, для легкого спілкування в едином простори без кордонів.
ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЕ ЩО ДЕРЖАВНА МОВА ПОТЕРПАЕ . У СЛОВАЧЧІНІ на державні посади не беруть , якщо у кандидата нет шкільного діплома з державної мови (С1) чи диплома з вищої освіти . У вузах вчаться словацькою .
Чел, который двух слов связать не может и выразить структурировано свои мысли, взялся образование. Тебя ж не поймет никто... )
Я вже мовчу про гнилу відмазку щодо підписання закону про заборону ввезення книжок з московії (скоро рік, як цей закон ухвалила КОНСТИТУЦІЙНА більшість ВРУ).
То яку ж доктрину може запропонувати малорос з білим порошком в черепній порожнині замість мізків та рукою Бєні-дєрьмака в тому місці, на якому нормальні люди сидять?
Чи це з циклу мільярда дерев, зарплати в 4к баксів у вчителів, вселенського інституту майбутнього імені трускавецької академії та інвест-нянь від "великого крадівництва" імені травневих шашликів?
До речі, а що там з новим у нашому Всесвіті університетом ЗЄленського, хтось ще пам'ятає? Чи за мільярдом дерев не видно?
...а ще можна пекти булочки "по-зеленськи" з родзинками, а потім виковирювати і продавати чисто родзинки
Подарки на войну пойдут опят в другое место
https://twitter.com/tZEinform/status/1671544866294185985 31 мин
Вова знайшов нову тему для чергових побрехеньок ... Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії розвитку сфери освіти. Міністр освіти спійманий на плагіаті теж був присутній ?