Готуємо доктрину для України, яка переможе. - Зеленський провів нараду з питань реформування освіти. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії розвитку сфери освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Освіта. Трансформація. Вдячність держави кожному і кожній, хто працює для української освіти в цей надзвичайно складний час. Стратегія розвитку нашої освіти. Створення умов, щоб освітні можливості в державі повертали наших людей додому, в Україну.

Готуємо доктрину для України, яка переможе. Одна із тривалих, змістовних нарад. Віце-прем’єр-міністр Федоров, міністр освіти та науки Лісовий, команда освітньої трансформації.

