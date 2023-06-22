Наслідки обстрілів Донеччини російськими загарбниками. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати територію Донеччини, загинув 1 цивільний, ще 6 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Так, пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську - поранили 5 людей, у тому числі 11-річного хлопця. У місті пошкоджені 15 будинків. Під ранок ворог обстріляв Рай-Олександрівку Миколаївської громади - пошкоджено будинки, господарчі споруди, лінії електропередач.

"На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Щербинівці пошкоджено 49 будинків, адмінбудівлю та школу, у Нью-Йорку пошкоджено будинок. Також пошкоджено 3 будинки у Никифорівці Соледарської громади та 1 будинок у Часовоярській громаді", - йдеться в повідомленні.

Водночас на Лисичанському напрямку внаслідок артилерійських та авіаобстрілів пошкоджено 3 будинки у Сіверську. Ще 1 будинок пошкоджено у Торському Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 6.

