Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж
Внаслідок чергових ворожих обстрілів Харківщини травмовано мирного жителя
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, внаслідок ворожих обстрілів м. Вовчанськ згорів житловий будинок. Також пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, господарчі споруди та приватні домоволодіння.
Також російські військові обстріляли село Кругляківка Куп’янського району. Зафіксовано пошкодження будинків. Отримав поранення 49-річний місцевий мешканець. У селі Басово Богодухівського району внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ пошкоджено два приватних будинки.
