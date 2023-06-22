У Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24. ФОТО

Під Барановичами у Білорусі вдень впав російський вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Motolko.

Проєкт Motolko help стверджує, що розбився вертоліт ВКС РФ. За попередньою інформацією, біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.

При цьому в офіційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер здійснив "жорстку посадку".

Міністерство стверджує, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.

