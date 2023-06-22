У Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24. ФОТО
Під Барановичами у Білорусі вдень впав російський вертоліт Мі-24.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Motolko.
Проєкт Motolko help стверджує, що розбився вертоліт ВКС РФ. За попередньою інформацією, біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.
При цьому в офіційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер здійснив "жорстку посадку".
Міністерство стверджує, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.
Бомбер работу будет делать до конца!" (z)
Шоле?
Там сидел летун
Пердун
Знатно перданули
В адище махнули
Бей кацапа,
Квадроцапа
Треба підтримати цей чудовий жест доброї волі.
Чекаємо на нові атріцатєльниє взльоти.
Бо не бажав він участі в війні.
І до землі бульбашії прибився,
Як всі, стомився жити у лайні.
Хорошо, но мало.