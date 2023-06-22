УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10678 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 064 42

У Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24. ФОТО

Під Барановичами у Білорусі вдень впав російський вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Motolko.

Проєкт Motolko help стверджує, що розбився вертоліт ВКС РФ. За попередньою інформацією, біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. 

При цьому в офіційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер здійснив "жорстку посадку".

Міністерство стверджує, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження. 

У Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (8027) росія (67230) вертоліт (888)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
він не розбився, "он атріцательно взлетел" ...
показати весь коментар
22.06.2023 16:14 Відповісти
+24
Ну все, агресія НАТО почалась! Давай, усатий, діставай ядрьону ділду...
показати весь коментар
22.06.2023 16:17 Відповісти
+20
шкода що не на башку бульбафюреру
показати весь коментар
22.06.2023 16:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він не розбився, "он атріцательно взлетел" ...
показати весь коментар
22.06.2023 16:14 Відповісти
Якби ще ушкодження були ампутаціями..ото свято))
показати весь коментар
22.06.2023 16:25 Відповісти
Здійснив тактичний відступ на заздалегідь підготовлені позиції. Все йде за планом.
показати весь коментар
22.06.2023 16:37 Відповісти
jaki vashi dokazi ? tak ce vin takim i byv s zavodu vzhe
показати весь коментар
22.06.2023 16:14 Відповісти
Устал-с...
показати весь коментар
22.06.2023 16:14 Відповісти
шкода що не на башку бульбафюреру
показати весь коментар
22.06.2023 16:16 Відповісти
Ну все, агресія НАТО почалась! Давай, усатий, діставай ядрьону ділду...
показати весь коментар
22.06.2023 16:17 Відповісти
картопляний дуче вирішив не чекати і сам почав бойові дії.
показати весь коментар
22.06.2023 16:19 Відповісти
Ну так тяжелее воздуха же
показати весь коментар
22.06.2023 16:20 Відповісти
Єму бульбофюрер карту нє дав...
показати весь коментар
22.06.2023 16:23 Відповісти
"Ну что ж - встречайте, су*и, папу!
Бомбер работу будет делать до конца!" (z)
показати весь коментар
22.06.2023 16:20 Відповісти
Патерь нет! 👏
показати весь коментар
22.06.2023 16:20 Відповісти
Он бил тяжєлєє воздуха...
показати весь коментар
22.06.2023 16:21 Відповісти
Упал на картофельное поле
Шоле?
Там сидел летун
Пердун
Знатно перданули
В адище махнули
Бей кацапа,
Квадроцапа
показати весь коментар
22.06.2023 16:22 Відповісти
Вайшнорія завдала удару?
показати весь коментар
22.06.2023 16:23 Відповісти
щіро посміхаємось!!!!! нажаль в ньому не було путлера бо бульбафюрера
показати весь коментар
22.06.2023 16:25 Відповісти
Впав на живіт чи на яиця
показати весь коментар
22.06.2023 16:26 Відповісти
йак прикро )) що всього один.
показати весь коментар
22.06.2023 16:28 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 16:30 Відповісти
І так би кожен день
показати весь коментар
22.06.2023 16:37 Відповісти
Москвороті бульбаруси назвали це "жьосткая пасадка"
показати весь коментар
22.06.2023 16:38 Відповісти
Вертолет в труху, а "Міністерство стверджує, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження". Ну разве что несовместимые с жизнью.
показати весь коментар
22.06.2023 16:42 Відповісти
Долітались гагаріни *****….
показати весь коментар
22.06.2023 16:43 Відповісти
А ты аристократ, эстет? А шо ж тебе необходимо, избранный ты наш?
показати весь коментар
22.06.2023 18:05 Відповісти
Це не "жорстка посадка" - це Путін капут.
показати весь коментар
22.06.2023 17:01 Відповісти
Нормальный вертолет - он таким и вышел из цехов ростовского вертолетного завода....
показати весь коментар
22.06.2023 17:15 Відповісти
ай, ай, ай... впав біля лісу... сосни часом не постраждали?
показати весь коментар
22.06.2023 17:27 Відповісти
это не Ми , он сам упал
показати весь коментар
22.06.2023 17:32 Відповісти
Акт доброй воли!
показати весь коментар
22.06.2023 17:36 Відповісти
Добре.

Треба підтримати цей чудовий жест доброї волі.
Чекаємо на нові атріцатєльниє взльоти.
показати весь коментар
22.06.2023 17:39 Відповісти
Богуслаева под арест и российские вертолеты , стали падать ,а этот , в белорусий которыий упал с буквой " Z ", точно принадлежит московитом.
показати весь коментар
22.06.2023 17:42 Відповісти
совершил "жуткую посадку".
показати весь коментар
22.06.2023 17:47 Відповісти
Тут вертоліт кацапів завалився.
Бо не бажав він участі в війні.
І до землі бульбашії прибився,
Як всі, стомився жити у лайні.
показати весь коментар
22.06.2023 17:57 Відповісти
Пилот на поле с бульбой натовцев заметил, и резко пошёл на снижение пока не удрали?
показати весь коментар
22.06.2023 18:03 Відповісти
І що ж сі робиться най тебе шляхи трафляють, само взяло і гепнулось.
Хорошо, но мало.
показати весь коментар
22.06.2023 18:14 Відповісти
Приємні новини!
показати весь коментар
22.06.2023 18:17 Відповісти
А город думал что учєния идут (с)
показати весь коментар
22.06.2023 18:31 Відповісти
Мабуть дуже не хтів на Вкраїну летіти - зробив собі інвалідність
показати весь коментар
22.06.2023 19:15 Відповісти
 
 