В бою з російськими окупантами загинув український воїн Антон Клітний. ФОТО

25 червня внаслідок осколкового поранення під час ведення оборонного бою поблизу Горіхова Запорізької області загинув командир взводу, молодший сержант Антон Клітний.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

"Говорять, що ту позицію захищало п'ять осіб. Двох з них Антон відіслав у тил за якимись справами, тим самим зберіг життя частині бійців, а сам як командир залишився на лінії вогню. Забрати наших загиблих воїнів змогли лише через дві доби після трагедії, теж під обстрілами і з великим ризиком для життя", — розповіла мати загиблого.

Військовому було 28 років, в нього залишилась дружина і маленький син.

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