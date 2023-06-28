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Новини Фото Війна
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В бою з російськими окупантами загинув український воїн Антон Клітний. ФОТО

25 червня внаслідок осколкового поранення під час ведення оборонного бою поблизу Горіхова Запорізької області загинув командир взводу, молодший сержант Антон Клітний.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

В бою з російськими окупантами загинув український воїн Антон Клітний 01

"Говорять, що ту позицію захищало п'ять осіб. Двох з них Антон відіслав у тил за якимись справами, тим самим зберіг життя частині бійців, а сам як командир залишився на лінії вогню. Забрати наших загиблих воїнів змогли лише через дві доби після трагедії, теж під обстрілами і з великим ризиком для життя", — розповіла мати загиблого.

Військовому було 28 років, в нього залишилась дружина і маленький син.

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Автор: 

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Топ коментарі
+24
Героям Слава!
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28.06.2023 19:57
+20
Досить цього. Ви самі де? Оди повару тут писали,коли хлопці ваш інтернет трафік захищали. Руки геть від Воїнів. Вічна Пам'ять Героям
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28.06.2023 20:07
+13
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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28.06.2023 20:10
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Героям Слава!
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28.06.2023 19:57 Відповісти
Досить цього. Ви самі де? Оди повару тут писали,коли хлопці ваш інтернет трафік захищали. Руки геть від Воїнів. Вічна Пам'ять Героям
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28.06.2023 20:07 Відповісти
R.I.P.
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28.06.2023 20:05 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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28.06.2023 20:10 Відповісти
Без твоєї поради люди допомагають..
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28.06.2023 23:05 Відповісти
R.I.P український воїн. Твоя смерть буде помщена.
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28.06.2023 20:11 Відповісти
Жуткая история, слава героям... Но вопрос в том, если бы он не отослал тех двоих, может впятером и отбились бы?
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28.06.2023 20:13 Відповісти
Це зі сторінки сім'ї, обставин вони не знають
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28.06.2023 20:19 Відповісти
Спочивай з миром, Воїне!
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28.06.2023 20:14 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.06.2023 20:15 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Героям Слава !
Співчуття рідним ...

І в цьому повідомленні знову між рядками можна прочитати про погану інженерну підготовку наших позицій 👿
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28.06.2023 20:27 Відповісти
Вічна пам'ять Героям!
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28.06.2023 20:28 Відповісти
Яких людей втрачаємо...

С.У.М.
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28.06.2023 20:31 Відповісти
Боляче і сумно втрачати Героів
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28.06.2023 21:20 Відповісти
Горіхова??? Оріхів!
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28.06.2023 23:34 Відповісти
R.I.P.
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29.06.2023 02:21 Відповісти
Невимовний біль в душі за всіх тих, кого ми втрачаємо. Цей біль ніколи не зникне... Мої співчуття родині.😪
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29.06.2023 09:44 Відповісти
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29.06.2023 10:28 Відповісти
Сльози.. Сльози.. Сльози.. Дуже боляче!
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29.06.2023 13:30 Відповісти
Вічна пам"ять і слава Герою!
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29.06.2023 14:56 Відповісти
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30.06.2023 10:16 Відповісти
 
 