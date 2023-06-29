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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено). ФОТОрепортаж

29 червня 2023 року близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Херсонської області.

Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям.

Ще одна жителька отримала поранення. Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

У Херсонській ОВА згодом зазначили, що внаслідок обстрілу постраждав 20-річний хлопець, в нього контузія та поранення обличчя. Також до лікарні у стані середньої тяжкості  доправили 74-річну жінку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: ворог здійснив 64 обстріли, три людини зазнали поранень, - ОВА

Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 01
Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 02
Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 03

Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 04
Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 05
Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 06
Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 07
Зранку окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонщини, загинула жінка (оновлено) 08

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обстріл (29006) смерть (6776) Херсонська область (5851)


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29.06.2023 11:11 Відповісти
 
 