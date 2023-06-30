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Наслідки падіння уламків збитого безпілотника у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника у Миколаєві пошкоджень зазнали житловий будинок, дорожнє покриття та газова мережа.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

У будинку в момент влучання уламків перебувало п’ятеро людей, серед них - дві дитини. На щастя, обійшлось без травмованих та постраждалих.

Наразі подача газу до пошкодженого будинку тимчасово припинена. Фахівці АТ "Миколаївгаз" працюють на місці.

Працівники адміністрації Інгульського району допомагають мешканцям прибрати будівельне сміття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Миколаєвом збили ворожу ціль, уламки спричинили пожежу, - ОВА

Наслідки падіння уламків збитого безпілотника у Миколаєві 01
Наслідки падіння уламків збитого безпілотника у Миколаєві 02
Наслідки падіння уламків збитого безпілотника у Миколаєві 03
Наслідки падіння уламків збитого безпілотника у Миколаєві 04
Наслідки падіння уламків збитого безпілотника у Миколаєві 05

Автор: 

Миколаїв (1814) пожежа (4351) дрони (4850)


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ще й пощастило
показати весь коментар
30.06.2023 11:56 Відповісти
Та тю, дай би Бог щоб всі наслідки падінь уламків виглядали отак. На місці хазяїна дому я б свічку в церкву пішов поставив.
показати весь коментар
30.06.2023 12:19 Відповісти
 
 