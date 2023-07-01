Окупанти масово зафарбовують проукраїнські графіті у Криму, - "Жовта Стрічка". ФОТО
Окупанти масово зафарбовують графіті, які малюють партизани в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".
"Активісти руху "Жовта Стрічка" змушують офіцерів фсб та їхніх посіпак бігати й зафарбовувати наші графіті, на жаль іншої фарби окрім синьої вони не знайшли. Мабуть, це через те, що окупанти знають, що скоро буде деокупація", - йдеться у повідомленні.
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+5 Алексей Королевский #552373
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