Окупанти масово зафарбовують проукраїнські графіті у Криму, - "Жовта Стрічка". ФОТО

Окупанти масово зафарбовують графіті, які малюють партизани в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" змушують офіцерів фсб та їхніх посіпак бігати й зафарбовувати наші графіті, на жаль іншої фарби окрім синьої вони не знайшли. Мабуть, це через те, що окупанти знають, що скоро буде деокупація", - йдеться у повідомленні.









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