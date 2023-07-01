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Окупанти масово зафарбовують проукраїнські графіті у Криму, - "Жовта Стрічка". ФОТО

Окупанти масово зафарбовують графіті, які малюють партизани в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" змушують офіцерів фсб та їхніх посіпак бігати й зафарбовувати наші графіті, на жаль іншої фарби окрім синьої вони не знайшли. Мабуть, це через те, що окупанти знають, що скоро буде деокупація", - йдеться у повідомленні.

Окупанти масово зафарбовують проукраїнські графіті у Криму, - Жовта Стрічка 01
Окупанти масово зафарбовують проукраїнські графіті у Криму, - Жовта Стрічка 02
Окупанти масово зафарбовують проукраїнські графіті у Криму, - Жовта Стрічка 03
Окупанти масово зафарбовують проукраїнські графіті у Криму, - Жовта Стрічка 04

Також читайте: Незважаючи на репресії, активісти "Жовтої Стрічки" продовжують боротьбу в окупованому Криму: До руху за тиждень приєдналися понад 80 осіб. ФОТОрепортаж

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Крим (14185) символіка (189) активіст (314)


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Топ коментарі
+5
Хай собі пики триколором замалюють
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01.07.2023 10:44
+4
Це не військова складова звільнення. Щоб боядись і тряслися. Тоді і військова складова піде простіше.
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01.07.2023 10:45
+3
всьо, тепер крим можна не звільняти))))
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01.07.2023 10:36
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всьо, тепер крим можна не звільняти))))
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01.07.2023 10:36 Відповісти
Це не військова складова звільнення. Щоб боядись і тряслися. Тоді і військова складова піде простіше.
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01.07.2023 10:45 Відповісти
партизанская война возможна только при полной поддержке местного населения
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01.07.2023 10:46 Відповісти
Символічно - Жовта стрічка
Незакінчена вісімка, розрив безкінечного тоталітаризму...
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01.07.2023 10:40 Відповісти
Хай собі пики триколором замалюють
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01.07.2023 10:44 Відповісти
Новина і фотки масштабу висадки людини на Місяць
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01.07.2023 10:45 Відповісти
За стояння з білим папірце А4 кацапи забирають людей в буцегарню.
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01.07.2023 10:52 Відповісти
Бережіть себе. Бог у поміч
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01.07.2023 10:53 Відповісти
З полонених етнічних росіян сформовано РДК та "Свобода России". А полонених етнічних українців не існує?
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01.07.2023 10:59 Відповісти
Комунальники фарбують паркани щоб зустрічати ЗСУ.
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01.07.2023 11:01 Відповісти
Маячня
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01.07.2023 12:21 Відповісти
 
 