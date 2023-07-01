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Директор Мультіплексу Романчук показав закуплені для військових лазерні дальноміри. ФОТО

Партія лазерних дальномірів, яка відправляється на передову, вироблена в Україні.

Про це розказав директор Мультіплексу Роман Романчук, коментуючи передачу оснащення військовим, закупленого разом із фондом Сергія Притули, інформує Цензор.НЕТ.

"Це оснащення - перша частина нашої допомоги в рамках благодійного проєкту разом з фондом Сергія Притули. Ми передаємо військовим необхідні речі. Проєкт допомоги буде продовжено, то ж ми вже плануємо наступні партії допомоги на фронт", - заявив Романчук.

Як повідомляється, гроші на дальноміри були передані Мультіплексом за першими результатами проведення благодійного проекту "Герої не лише у кіно". Згідно з умовами проєкту, частина грошей від купівлі кожного квитка в кіно перераховується до Благодійного Фонду Сергія Притули.

Директор Мультіплексу Романчук показав закуплені для військових лазерні дальноміри 01
Директор Мультіплексу Романчук показав закуплені для військових лазерні дальноміри 02
Директор Мультіплексу Романчук показав закуплені для військових лазерні дальноміри 03

"Всі кошти будуть спрямовані на допомогу Силам Оборони України, а саме на закупівлю оптичного обладнання: тепловізорів, приладів нічного бачення, біноклів тощо", йдеться на сайті кіномережі.

Мультіплекс є найбільшою мережею кінотеатрів в Україні. Мережа від початку російського вторгення втратила повністю або частково третину від всіх кінозалів, частина з них залишилася на тимчасово окупованих територіях.

Романчук, коментуючи нещодавнє знищення кінотеатру в Херсоні, заявив, що він буде відновлений.

"Херсон - наші плани по відкриттю не змінюються. Ми з тобою. Незабаром зустрінемось у кінозалах", - заявив громадський діяч.

Автор: 

благодійність (575) кіно (965) допомога (8430) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+5
притула притулился.
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01.07.2023 13:13
+4
главный любитель фотосессий видосы пишет, нато+евросоюз обещает, може над книгой работает: "как я в своей голове закончил войну".
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01.07.2023 13:28
+3
Почему зрадник? Это другое(с) Политическая проститутка 2020. Осень, местный выборы. притула 100% непроходной на мэра, но выдвигается, хотя (если хотел в политику) мог параллельно выдвинутся в Киевраду, куда 100% был проходным. Закон позволяет.

Я считаю, что это тупой отос голосов. Допускаю что не прав. Поясните чем-либо иным, логичным. Может это "минет голосов"?

Про "спутник", спартаны "занедорого", волонтёрские отчеты, "фонд имени"... - писать лениво.

А кто такой "сонцеликий"?
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01.07.2023 14:37
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притула притулился.
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01.07.2023 13:13 Відповісти
Ну да главный любитель фотосессий не успел.
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01.07.2023 13:22 Відповісти
главный любитель фотосессий видосы пишет, нато+евросоюз обещает, може над книгой работает: "как я в своей голове закончил войну".
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01.07.2023 13:28 Відповісти
Полегшало?
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01.07.2023 13:25 Відповісти
???

Отчего мне должно полегчать, мой ватный дружок?
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01.07.2023 13:29 Відповісти
Почему зрадник? Это другое(с) Политическая проститутка 2020. Осень, местный выборы. притула 100% непроходной на мэра, но выдвигается, хотя (если хотел в политику) мог параллельно выдвинутся в Киевраду, куда 100% был проходным. Закон позволяет.

Я считаю, что это тупой отос голосов. Допускаю что не прав. Поясните чем-либо иным, логичным. Может это "минет голосов"?

Про "спутник", спартаны "занедорого", волонтёрские отчеты, "фонд имени"... - писать лениво.

А кто такой "сонцеликий"?
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01.07.2023 14:37 Відповісти
Чей высокий рейтинг и как подорвать?

А кто такой "сонцеликий"?

Если я правильно понял ваш комент, то да...

Это как Одеский военком проплатил пригожину путч, чтобы отвлечь от себя внимание.
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01.07.2023 14:45 Відповісти
А... это про зеленого ******. Я сразу не понял
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01.07.2023 14:48 Відповісти
это анал голосов
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01.07.2023 17:18 Відповісти
1. Помощь ЗМУ это хорошо.

2. Для большого бизнеса как сеть кино проката 30 биноклей это мелочь.

3. А если учесть что это они сделпли вместе с Притулой, то вообще «не много».

4. Притула не поленился на каждом приборе написать свое имя Профессиональный пиарщик.

5. Притуле не даюет спокойно спать история выбора Зеленского президентом. Хочется во власть сходить тоже.

Казалось бы, здоровый парень, патриот (?) Украины, можно отличиться на фронте…

Ан, нет. В тылу , при бабках, как то спокойней.…
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01.07.2023 15:37 Відповісти
А Зелене лайно хоче лишити всі кінотеатри здобутки, зобов'язавши їх відмовитись від українського дублювання
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01.07.2023 13:32 Відповісти
Закон предлагает не « дублюаання» английских фильмов, а украинские субтитры.

Что тоже хорошо.

Позволяет ближе знакомиться с английским, который будет « вторым языком будущего» Украины.

Вполне вероятно, что эта « партия биноклей» есть желание кинобизнеса напомнить о своем « патриотизме»
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01.07.2023 15:45 Відповісти
В Україні? Які ТТХ та ціна?

Пошук по фото в Китаї каже що це китайський PRUSS, чи можливо IMETER, чи можливо ще дешевший LF. (в усіх них однаковий корпус, но різні ТТХ та різні значки бренду на той корпус клеять)

Ціна такого від 1500грн до 25000грн в залежності від обраних ТТХ.

P.S. Навіщо цей бездарний обман???
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01.07.2023 13:59 Відповісти
SIGETA iMeter LF3000A

21000 грн
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01.07.2023 14:47 Відповісти
21000 х 30= 630000 тысяч гривен.

Это цена пиара Притулы и кинобизнеса.
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01.07.2023 15:50 Відповісти
 
 