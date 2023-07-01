Директор Мультіплексу Романчук показав закуплені для військових лазерні дальноміри. ФОТО

Партія лазерних дальномірів, яка відправляється на передову, вироблена в Україні.

Про це розказав директор Мультіплексу Роман Романчук, коментуючи передачу оснащення військовим, закупленого разом із фондом Сергія Притули, інформує Цензор.НЕТ.

"Це оснащення - перша частина нашої допомоги в рамках благодійного проєкту разом з фондом Сергія Притули. Ми передаємо військовим необхідні речі. Проєкт допомоги буде продовжено, то ж ми вже плануємо наступні партії допомоги на фронт", - заявив Романчук.

Як повідомляється, гроші на дальноміри були передані Мультіплексом за першими результатами проведення благодійного проекту "Герої не лише у кіно". Згідно з умовами проєкту, частина грошей від купівлі кожного квитка в кіно перераховується до Благодійного Фонду Сергія Притули.







"Всі кошти будуть спрямовані на допомогу Силам Оборони України, а саме на закупівлю оптичного обладнання: тепловізорів, приладів нічного бачення, біноклів тощо", йдеться на сайті кіномережі.

Мультіплекс є найбільшою мережею кінотеатрів в Україні. Мережа від початку російського вторгення втратила повністю або частково третину від всіх кінозалів, частина з них залишилася на тимчасово окупованих територіях.

Романчук, коментуючи нещодавнє знищення кінотеатру в Херсоні, заявив, що він буде відновлений.

"Херсон - наші плани по відкриттю не змінюються. Ми з тобою. Незабаром зустрінемось у кінозалах", - заявив громадський діяч.