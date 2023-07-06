УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12059 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 716 18

Жнива-2023: в Україні зібрали перший мільйон тонн зерна. ІНФОГРАФІКА

зерно,жнива

Аграрії 12 областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Цензор.НЕТ.

"На площі 308,2 тис. га (3%) при врожайності 33,2 ц/га намолочено 1 млн 24 тис. тонн зерна:

- ячменю - 235 тис. га (16%) при врожайності 34,3 ц/га намолочено 805,8 тис. тонн;

- пшениці - 51,4 тис. га (1%) при врожайності 33,5 ц/га намолочено 172 тис. тонн;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується до повної зупинки роботи "зернового коридору" з 18 липня, – МЗС РФ

- гороху - 21,7 тис. га (15%) при врожайності 21,1 ц/га намолочено 45,8 тис. тонн.

По збиранню зернових лідирують сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які обмолотили 118 тис. га (19%), а найбільше намолотили на Одещині – 468,8 тис. тонн.

Крім того, сільгосптоваровиробники 5 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 47,7 тис. га (3%) намолочено 86,2 тис. тонн насіння при урожайності 18,1 ц/га", - йдеться у повідомленні.

Жнива-2023: в Україні зібрали перший мільйон тонн зерна 01

Автор: 

зерно (3134) Мінагрополітики (1568) сільське господарство (743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
И именно под сбор урожая Зеля вернул акцизы и НДС на топливо. Чтобы "обрадовать" аграриев повышением цены на 6-7 грн. за литр.
показати весь коментар
06.07.2023 21:53 Відповісти
+6
Можна подумати зерно йде безкоштовно і тільки в Африку. Пшоно українське в тому і цьому році в Німеччині було наприклад. Можливо в цьому році буде набагато менше зерна закордон.
показати весь коментар
06.07.2023 21:48 Відповісти
+5
ура!! знову чорножопих вузькоглазих і чалматих кормити будемо !!! перемога!!
показати весь коментар
06.07.2023 21:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ура!! знову чорножопих вузькоглазих і чалматих кормити будемо !!! перемога!!
показати весь коментар
06.07.2023 21:45 Відповісти
Можна подумати зерно йде безкоштовно і тільки в Африку. Пшоно українське в тому і цьому році в Німеччині було наприклад. Можливо в цьому році буде набагато менше зерна закордон.
показати весь коментар
06.07.2023 21:48 Відповісти
тут на цензорі,одна мета!,це вже зрозуміло всім,
показати весь коментар
06.07.2023 21:52 Відповісти
Нет. Еще зерно и продукты иранцам продаем. Рабочие заводов, которые собирают шахиды не виноваты ни в чем. Они просто хотят кушать. Да и деньги не пахнут.
показати весь коментар
07.07.2023 10:35 Відповісти
Це ти де, у кацапів так зневажливо навчився до людей ставитися?
показати весь коментар
06.07.2023 23:37 Відповісти
в америці навчився там звідки ти пишегшь
показати весь коментар
07.07.2023 05:54 Відповісти
Молодець! Ще ось тобі тоді урок: різниця між хохлом та українцем у тому, що останній до інших і до своєї землі з повагою відноситься. А хохли як і кацапи, то таке пихате бидло, що безпідставно вважає себе кращими за інших. Хочеш українцем колись стати, почни зі свого лексикону оцю всю расистську ***** прибирати.
показати весь коментар
07.07.2023 07:36 Відповісти
синку -ти ще малий мене повчати.. витри попу. висмаркайся і спитай дозволу звернутися
показати весь коментар
07.07.2023 10:04 Відповісти
Ну то продайте швидше, бо африканці голодують і різні ''гамнесті'' розсмердяться
показати весь коментар
06.07.2023 21:48 Відповісти
И именно под сбор урожая Зеля вернул акцизы и НДС на топливо. Чтобы "обрадовать" аграриев повышением цены на 6-7 грн. за литр.
показати весь коментар
06.07.2023 21:53 Відповісти
А 73% скажуть, що це просто співпадіння, це "происки" порохоботів, а Боневтік "Думает про нарид"...
показати весь коментар
06.07.2023 22:04 Відповісти
ні зернини угорщині та латинській америці
показати весь коментар
06.07.2023 22:01 Відповісти
«Ми зібрали перший мільйон тонн зерна, незважаючи на…!» - вгадайте хто цю фразу видасть в наступному відосіку.
показати весь коментар
06.07.2023 22:08 Відповісти
А що тут гадати? Тут і до Буданова не ходи)
показати весь коментар
06.07.2023 22:18 Відповісти
чого ти тут сидишь?? ти мазохіст?
показати весь коментар
07.07.2023 05:55 Відповісти
Іди на уп. Там зараз щоденно вилизують сраку рашисту татарову.
показати весь коментар
07.07.2023 06:50 Відповісти
2020 р-ціна на соняшник 820 долл за тону..
2023 р-ціна на соняшник 270 долл за тону
в який карман попадає ті 500 долларів
показати весь коментар
07.07.2023 07:56 Відповісти
 
 