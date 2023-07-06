Жнива-2023: в Україні зібрали перший мільйон тонн зерна. ІНФОГРАФІКА
Аграрії 12 областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Цензор.НЕТ.
"На площі 308,2 тис. га (3%) при врожайності 33,2 ц/га намолочено 1 млн 24 тис. тонн зерна:
- ячменю - 235 тис. га (16%) при врожайності 34,3 ц/га намолочено 805,8 тис. тонн;
- пшениці - 51,4 тис. га (1%) при врожайності 33,5 ц/га намолочено 172 тис. тонн;
- гороху - 21,7 тис. га (15%) при врожайності 21,1 ц/га намолочено 45,8 тис. тонн.
По збиранню зернових лідирують сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які обмолотили 118 тис. га (19%), а найбільше намолотили на Одещині – 468,8 тис. тонн.
Крім того, сільгосптоваровиробники 5 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 47,7 тис. га (3%) намолочено 86,2 тис. тонн насіння при урожайності 18,1 ц/га", - йдеться у повідомленні.
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