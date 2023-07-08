УКР
Ми тільки вчимося, - нещодавно створена 21 ОМБр знищила велику бронегрупу окупантів. ВIДЕО

Воїни нещодавно створеної 21-ї окремої механізованої бригади знищили велику бронегрупу росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдесться у відео, яке розповсюджується в соцмережах.

Зокрема, було знищено танк Т-72, пошкоджено танк Т-90.

+12
****** уже закрашивают зет красной звездой... поздно, підорасі.
09.07.2023 00:14 Відповісти
+11
Чудово особливо саунтрек
08.07.2023 23:42 Відповісти
+8
кого зразу вбило - в машинах, трьохсоті - поповзли помирати у лісосмугу, живі - убігли.
08.07.2023 23:40 Відповісти
А де мертві орки?
08.07.2023 23:34 Відповісти
кого зразу вбило - в машинах, трьохсоті - поповзли помирати у лісосмугу, живі - убігли.
08.07.2023 23:40 Відповісти
Были орки, но они самолеквидировались.
08.07.2023 23:43 Відповісти
У кобзона
09.07.2023 07:03 Відповісти
іди пошукай, фотозвіт викладеш
09.07.2023 08:15 Відповісти
Так кажуть же, з них зробили валєнкі...
09.07.2023 08:50 Відповісти
Чудово особливо саунтрек
08.07.2023 23:42 Відповісти
21 перша ОМБр - ви зовсім непогано навчені, уклін!
08.07.2023 23:46 Відповісти
А що за звьозди на техниці?
08.07.2023 23:46 Відповісти
то кокошніки.
09.07.2023 00:30 Відповісти
Курскую дугу косплеили.
09.07.2023 01:00 Відповісти
Нажаль не має контактів для привітання новачків з добрим початком
08.07.2023 23:46 Відповісти
Як на почин, то зовсім не погано! Я б сказав навіть супер! Хай щастить! Більше орків і техніки смажених та розірваних! Молодці!
08.07.2023 23:52 Відповісти
Валянки склеїли ласти.
08.07.2023 23:56 Відповісти
не дослівно.
"бо коли той, який навчений, то він піднімається вище лавровської колокольні і зтуда зверху все бачить і лупить кацапню - не то що тей ненавчений..."
Дякую, 21ша!
08.07.2023 23:57 Відповісти
****** уже закрашивают зет красной звездой... поздно, підорасі.
09.07.2023 00:14 Відповісти
На мины наехали.
09.07.2023 00:20 Відповісти
в кацапів дорога не того калібру
09.07.2023 00:52 Відповісти
Кривизна земли...
09.07.2023 01:01 Відповісти
даже знаю где эти орки здохли.
слава украине
09.07.2023 10:38 Відповісти
Наваляли валенкам!
09.07.2023 13:45 Відповісти
на БТР есть опознавательные знаки в виде белых полос.

это орковские?
10.07.2023 16:51 Відповісти
 
 