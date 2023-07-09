УКР
Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено). ФОТО

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда прибули до костелу святих Петра й Павла у Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Луцьк". 

"До костелу святих Петра й Павла у Луцьку прибули президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда", - йдеться у повідомленні.

Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено) 01

Також зазначається, що в луцькому костелі розпочалася жалобна меса.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив у телеграм-каналі, що зустрівся з Дудою.

"Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші!", - зазначив глава держави. 

Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено) 02
Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено) 03
Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено) 04
Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено) 05
Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено) 06

Зеленський Володимир Луцьк Дуда Анджей
плять у Зеленського сорочка прям як у Сталіна,шо він гонить.може трохи пора збавити ,я розумію актор вся фігня,переігруєш хлопче
09.07.2023 11:01 Відповісти
Ворог знав про маніфест визволення з полону в Львові і не атакував? Чи там де зе, заборонено, а оп пише про постійне посягання на життя президента. Я не вірю ні одному слову, ні одному руху оп на чолі з Зеленським.
09.07.2023 11:01 Відповісти
І знов усі нормально одягнені, а цей неголений...
09.07.2023 11:01 Відповісти
Пусть лучше спросит сколько денег с фонда Зеленского он потратил на помощь ВСУ? А так же Ермаки,Арахамии и вся зеленая быдлота.Сколько потратил и на что фонд Порошенко мы все знаем.
09.07.2023 14:29 Відповісти
Европа так сильно видит в Зеленском патриота. Пускай спросит где его сыновья и сколько денег он отправил на ЗСУ. Сколько денег отправила партия Слуга народа на ЗСУ? И сразу эти мифы о патриотизме развеятся
09.07.2023 13:13 Відповісти
Цікаве питання - що стало своєрідним тригером для "Пацифікації"? І що це таке "Другий виступ УВО"? (додаткове питання чому ОУН стала відомою в 1930-х роках?). Цікава тільки правда...
09.07.2023 13:19 Відповісти
Цікаве питання: чому на всіх українських землях окупованих польщею, у всі століття, відбувалося одне й те саме: ополячення і окатоличенння?
09.07.2023 13:46 Відповісти
на всіх землях де приходили чужинці відбувалось те саме! за судьбу індіанців дуже переймаєтеся?
09.07.2023 17:53 Відповісти
Кацап делает все возможное, что бы разладить отношения Украины с Польшей, а долбо.бы в комментариях с удовольствием подмахивают ((( Заткнитесь уже, дэбилы не понимающие, что сложная история двух народов не поддается простой арифметике "наших убито столько-то, а ихних всего лишь столько-то". Заткнитесь хотя бы до окончания этой войны, в которой Польша один из четырех основных союзников Украины!
09.07.2023 17:30 Відповісти
ми каємося за своє! за що каються поляки і чи каються то їх справа! ми маємо бути святими перед Господом а не перед поляками!
09.07.2023 17:52 Відповісти
Super Gut: "цікаве питання..."
Тому що всі окупанти однакові: румуни робили румунізацію, ляхи ополячування і окатоличування, мадяри - мадяризацію, кацапи - русифікацію під "благословення" кремлівських попів з кгб-ешним погоном під рясою. ВСІ вони без виключення були і ЗАЛИШИЛИСЯ однаковими у ставленні до українців. Не треба плекати жодних вологих ілюзій щодо т.з. "щедрої допомоги" - ця "допомога" ситуаційна перед московськю ордою і ставить за мету першочергово порятунок власної (польської) дупи. Цей порятунок кується наразі під Бахмутом, Авдіївкою, Мар"їнкою, Херсоном.. на українській крові і кістках.
09.07.2023 17:58 Відповісти
