Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено). ФОТО
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда прибули до костелу святих Петра й Павла у Луцьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Луцьк".
"До костелу святих Петра й Павла у Луцьку прибули президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в луцькому костелі розпочалася жалобна меса.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив у телеграм-каналі, що зустрівся з Дудою.
"Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші!", - зазначив глава держави.
