Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено). ФОТО

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда прибули до костелу святих Петра й Павла у Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Луцьк".

"До костелу святих Петра й Павла у Луцьку прибули президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в луцькому костелі розпочалася жалобна меса.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив у телеграм-каналі, що зустрівся з Дудою.

"Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші!", - зазначив глава держави.









