У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України . ФОТОрепортаж

Під посольством України у Варшаві проросійські сили влаштували акцію протесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На акцію під посольством України прибули кількасот прихильників різних проросійських організацій, які тримали плакати: "Волинь – пам'ятаємо", "Це не наша війна", "Росія не є нашим ворогом", "Україна не бореться за свободу Польщі", "Ні – для членства України в ЄС та НАТО".

Водночас проросійські сили вимагали від Польщі припинення допомоги Україні і українським громадянам та нормалізації відносин з Росією та Білоруссю.

Одночасно біля посольства зібралися люди з українськими прапорами і плакатом "Стоп рашизму". Проросійські демонстранти назвали їх провокаторами і вимагали піти геть.

Розпочалася словесна перепалка. Групу проукраїнських активістів оточив кордон поліції, аби не допустити силового зіткнення.

















