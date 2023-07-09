УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7708 відвідувачів онлайн
Новини Фото
22 405 76

У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України . ФОТОрепортаж

Під посольством України у Варшаві проросійські сили влаштували акцію протесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На акцію під посольством України прибули кількасот прихильників різних проросійських організацій, які тримали плакати: "Волинь – пам'ятаємо", "Це не наша війна", "Росія не є нашим ворогом", "Україна не бореться за свободу Польщі", "Ні – для членства України в ЄС та НАТО".

Водночас проросійські сили вимагали від Польщі припинення допомоги Україні і українським громадянам та нормалізації відносин з Росією та Білоруссю.

Одночасно біля посольства зібралися люди з українськими прапорами і плакатом "Стоп рашизму". Проросійські демонстранти назвали їх провокаторами і вимагали піти геть.

Розпочалася словесна перепалка. Групу проукраїнських активістів оточив кордон поліції, аби не допустити силового зіткнення.

У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України  01
У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України  02
У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України  03
У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України  04
У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України  05
У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України  06
У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України  07

Автор: 

акція (1486) Польща (8981) протест (2445) Варшава (195)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+78
Ідіть виродки під рашистське посольство і вимагайте, щоб рашка забралась з України, тоді і допомагать українцям не буде потреби. Шлюхи пуйловські.
показати весь коментар
09.07.2023 15:22 Відповісти
+74
Когда уже таких ********* начнут депортировать на болота?
показати весь коментар
09.07.2023 15:22 Відповісти
+69
Кацапи приезжают в Европу как « бежанцы/ пострадавшие» от Путина.

Но потом быстро выясняются, что они остаются приверженцами ху&ла.

Сотни тысяч « любителей русского мира» открыто гуляют по ЕС и США.

«Наивные европейцы не понимают с кем имеют дело.
показати весь коментар
09.07.2023 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.07.2023 15:19 Відповісти
Когда уже таких ********* начнут депортировать на болота?
показати весь коментар
09.07.2023 15:22 Відповісти
Кацапи приезжают в Европу как « бежанцы/ пострадавшие» от Путина.

Но потом быстро выясняются, что они остаются приверженцами ху&ла.

Сотни тысяч « любителей русского мира» открыто гуляют по ЕС и США.

«Наивные европейцы не понимают с кем имеют дело.
показати весь коментар
09.07.2023 15:49 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 17:17 Відповісти
Так там большая часть поляки.
показати весь коментар
09.07.2023 15:51 Відповісти
Ти там був? Звідки інфа що Поляки більшість?
показати весь коментар
09.07.2023 16:06 Відповісти
Тебе теж там не було. Чи з Британії видніше.
показати весь коментар
09.07.2023 16:14 Відповісти
Юра так я й не пишу кого там "більшість ".
показати весь коментар
09.07.2023 16:22 Відповісти
Гросарчук, і ще один гнидениш Андрапапуасец підгавкають амебам кацанацикам !
показати весь коментар
09.07.2023 18:04 Відповісти
Може зробити коридор і на тиждень запустити полякам який небудь вагнёр?
показати весь коментар
09.07.2023 16:20 Відповісти
Більше чи ні - питання інше. У Франції теж може більше французів, а роги організаторів стирчать одні і ті ж - рашистські. І у Франції, і в Америці, і в Польщі, і багато де іще.
показати весь коментар
09.07.2023 16:38 Відповісти
ти паспорти перевіряло?
показати весь коментар
09.07.2023 19:48 Відповісти
Рашка усе зорганізувала. Сволоти.
показати весь коментар
09.07.2023 16:00 Відповісти
Ідіть виродки під рашистське посольство і вимагайте, щоб рашка забралась з України, тоді і допомагать українцям не буде потреби. Шлюхи пуйловські.
показати весь коментар
09.07.2023 15:22 Відповісти
А чого вони не кричать : Польщу геть з НАТО? расєя і Польща-братья? Чому не згадують Катинь чи Смоленський теракт?
показати весь коментар
09.07.2023 15:46 Відповісти
За що заплачено, те і кричать.
показати весь коментар
09.07.2023 15:48 Відповісти
Вони не згадують навіть про допомогу совєтів у Варшавському повстанні 1944 року.
показати весь коментар
09.07.2023 16:35 Відповісти
При чём тут фашисты? Это рашисты - намного хуже
показати весь коментар
09.07.2023 15:25 Відповісти
Що тут казати... Проросійські сили у Варшаві... Забули як видно отую дату 17.09.41.! Викормиші кацапських підерастів!
показати весь коментар
09.07.2023 15:24 Відповісти
Таки 17.09.39 совок напав на Польщу.
показати весь коментар
09.07.2023 15:41 Відповісти
Як же рашистських холуям ВБИВЦЯМ -ТЕРРОРИСТАМ , дозволили⁉️МОЖЕ ВОНИ ГІТЛЕРА, СРАЛІНА ,ТОДІ , РЕАБІЛІТУЮТЬ⁉️
показати весь коментар
09.07.2023 18:08 Відповісти
Кацапська падла скільки заплатила дебілам. Забули як сралін поділив Польщу як розстріляв польських воєнних як чекав поки німці варшавський супротив задушать.
показати весь коментар
09.07.2023 15:24 Відповісти
Їх три рази ділили. Вони те забули.
показати весь коментар
09.07.2023 15:44 Відповісти
про що ви ? вони вже забули хто збив літак з урядом Польщі , не те що події 40-х !
показати весь коментар
09.07.2023 15:49 Відповісти
В основному, поляки пам'ятають, хто такі кацапи насправді.
Це ми були занадто благодушно-довірливі.
Обкладинка польського журналу 2017 року:

показати весь коментар
09.07.2023 16:46 Відповісти
Це варіація оригінального плакату 1920 року:

показати весь коментар
09.07.2023 16:48 Відповісти
Проплачене рашинське бидло не інакше 😡
показати весь коментар
09.07.2023 15:25 Відповісти
М. Настрадамус: " Арабский принц, который с поляками в союзе(КОРНИ РОДА)" резко может изменить свое мнение по поводу союза, - несмотря на КОРНИ. Все, кто просится обратно в Академию Джунглей, должны усвоить, - я не против., - ********, может в черной шкуре быстрее мозги просветлеют: - меняем цвет ****, а у ЛЮДЕЙ - ЛИЦА. АРХ М
показати весь коментар
09.07.2023 15:25 Відповісти
Скільки у Польщі російськомовних поляків?
показати весь коментар
09.07.2023 15:28 Відповісти
"валыская рэзня"
ruska kurwa!!

а для чого "мирним" демонстрантам раціі??
показати весь коментар
09.07.2023 15:28 Відповісти
половина участников акции - руцький этнос и агенты ФСБ. Еще 40:% митингующих за деньги. Польская полиция не тех окружила
показати весь коментар
09.07.2023 15:31 Відповісти
Поліція спрацювала вірно-оточила сае тих,кого було менше...Правонамісником СРСР стала росія-саме тому Волинська різня і вся відповідальність за різню-кацапська.Невже в Польші є своя "Останкінська голка",і кацапозалежність.Після величезної підтримки польської влади-поляки,вам не соромно?Ви хочете дружби з кацапами?
показати весь коментар
09.07.2023 21:02 Відповісти
Боя! Ты дурак?
показати весь коментар
10.07.2023 09:53 Відповісти
в теплушки- -на родину
показати весь коментар
09.07.2023 15:33 Відповісти
Та краще у холодильниках.
показати весь коментар
09.07.2023 15:34 Відповісти
У чорних пакетах.
показати весь коментар
09.07.2023 16:02 Відповісти
Це так звані "харошие руские". Суцільні кацапськи рожи понаєхавшие.
показати весь коментар
09.07.2023 15:36 Відповісти
К пропаганде Помойки нужно относится очень серьезно и так же серьезно реагировать на малейшие визги проплаченных кремлем шлюх. Важно понимать что в большинстве случаев Помойка одерживала победу не благодаря армии, а благодаря вранью и манипуляцией мнениями. Как уже говорилось - основное вливание финансовых ресурсов кремль осуществляет не на собственную армию, а на антиукраинизм за рубежом подкупая политиков и организации других стран.
показати весь коментар
09.07.2023 15:37 Відповісти
Основний ресурс кремля поза межами улусу - москворотий планктон.
показати весь коментар
09.07.2023 16:03 Відповісти
Лаптями смердить
показати весь коментар
09.07.2023 15:52 Відповісти
В Польше есть куча своих личных польских ватников.
показати весь коментар
09.07.2023 15:52 Відповісти
"ROSJA NE JEST NASHIM WROGEM"
Ці, що зовсім "позапалітікой" навіть власної історії не знають...
показати весь коментар
09.07.2023 15:52 Відповісти
А цей скот не можна було загрузити в товарні вагони і депортувати на ісконные зємлі?
показати весь коментар
09.07.2023 15:54 Відповісти
Достатньо прописати цей механізм у законі і потім викинути в Рашку найбільш активних. Двійку-трійку. Вся інша ватка буде ходити рівно
показати весь коментар
09.07.2023 16:07 Відповісти
нет уж --всіх-значить всіх ! мона кусками
показати весь коментар
09.07.2023 16:16 Відповісти
Хм Волинь і Галичина - якби полякам не зірвало дах їхнім гонором після 1 війни і вони пригадали як їм самим було бути колонією то дивись і 2 війни б не було (а якби була то не настільки кривавою - совок без України був би совком без ручки і не зміг би так допомагати німцям).
показати весь коментар
09.07.2023 15:54 Відповісти
А чому вас це дивує? А оце не дивує ?
https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію..Це відео із Одеси з 2017 року.
показати весь коментар
09.07.2023 15:58 Відповісти
Старички это явно еще кагебешная агентура а молодняк местные титушки.
показати весь коментар
09.07.2023 16:00 Відповісти
Думающие увидят как работает пропаганда.
показати весь коментар
09.07.2023 16:01 Відповісти
пійонери і комсомольці ярузельського
показати весь коментар
09.07.2023 16:08 Відповісти
Як правило, після таких "акцій" підтримка України з боку Польщі лише посилюється. Тому нехай продовжують
показати весь коментар
09.07.2023 16:09 Відповісти
Тому що толерасти мають прийняти вде давно Закон що підтримка Рашистів = підтримка тероризму й війскових злочинів - в'язниця.
Уявіть у 2гу світову в країні антигітлерівської коаліції "мітинг" з лозунгами "наладимо відносини з Німеччиною " чи "Німеччина намине ворог"..... отож.
показати весь коментар
09.07.2023 16:09 Відповісти
Ruska kurwa це ,а не поляки
Смердить москальом
показати весь коментар
09.07.2023 16:14 Відповісти
Розповзлась москалота по світу і смердить лаптями і балалайкою!
показати весь коментар
09.07.2023 16:20 Відповісти
проросійські сили хочуть у склад росії? чи думають, що росія зупиниться тільки на Україні? Та ні, вельмишановне панство, російське військо почне бити по Польщі ракетами та їздить танками, як тільки поглине Україну. Отримаєте і свою Бучу, і свій Ізюм. Погуляли у вільному західному світі і назад у стойло. Довиступаєтесь.
показати весь коментар
09.07.2023 16:23 Відповісти
все уже поняли что из себя реально кацапская армия предствляет,а не по тв
показати весь коментар
09.07.2023 16:34 Відповісти
Все набагато складніше...

Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями була третя сторона, котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші. Але зараз українцям про це говорити неполіткоректно - пришиють нову(!) статтю з українського КК.
Деякі польські історики про це писали. За що і поплатились.
показати весь коментар
09.07.2023 16:26 Відповісти
А заодно и воду из крана всю выпили!
показати весь коментар
09.07.2023 17:20 Відповісти
Как же глубоко рашистская мерзость запустила свои когти в европейскую цивилизацию... Германия, Венгрия, Польша - только первое что на ум пришло. Зловещая метка русского мира распространяется как ржавчина, как раковые метастазы, подрывающие здоровые организмы. И эта нечисть - наши соседи... У нас с ними огромная протяженность границ.
показати весь коментар
09.07.2023 16:33 Відповісти
Достаточно признать нашу террористической организацией, и тогда можно смело пропагандонов и активных сочувствующих по белы рученьки. Но мир почему то не решается на это.
показати весь коментар
09.07.2023 16:48 Відповісти
Московські агенти в Польщі, відпрацьовують сценарій окупантів за гроші ГазПрьом!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
09.07.2023 17:11 Відповісти
Кацапи як завжди паляться типографськими плакатами на "народних мітингах"
показати весь коментар
09.07.2023 17:19 Відповісти
поліція мовчки дивилась на прокацапське бидло і тільки кацапи винні?
показати весь коментар
09.07.2023 17:25 Відповісти
не всі оті поляки проросійські, цілком ймовірно що вони так собі уявляють патріотизм - продовжувати українофобство на радість москалям.

у нас теж таке є - прихильники одного колишнього хитають владу так як не зможуть її хитати ніякі путінські заслані казачки.

в кожній америці є свої трампи-ідіоти, ага.
показати весь коментар
09.07.2023 17:48 Відповісти
Зазіхають на святу Моніку ?
Ізвєргі і бєзбожнікі.
показати весь коментар
11.07.2023 20:00 Відповісти
придурки е всюди
показати весь коментар
09.07.2023 18:06 Відповісти
Поляки, у вас дуже багато роботи, щоб зачистити вашу країну від промонголоїдного гівна!!!!
показати весь коментар
09.07.2023 18:17 Відповісти
Цією кацапською мерзотою забруднена вся Європа . От вони й вилазять на ці шабаші . А в Польщі за декілька місяців я не почув поганого слова від поляків . А руской гнилі там вистачає .
показати весь коментар
09.07.2023 18:19 Відповісти
собрать всю эту мразь и вышвырнуть в рашку!
показати весь коментар
09.07.2023 18:54 Відповісти
Це представники ультраправої націоналістичної партії - Конфедерація. Вони люті українофоби, вважають що Україна не повинна існувати як держава, а Українці, в їхньму розумінні, нижча раса, яка не здатна створити власну державу і яку треба тримати в покорі. Постійно нагадують волинську масакру, УПА, і що жодному Україцеві немає прощення, що кожен з нас за Волинь повинен відповісти. Політично вони хотіли б бачити Польщу такою як Угорщина і дуже поважають Орбана. Ще до початку повномасштабної війни їх представники відкрито заявляли щось на кшталт: "Давай Владімір, давай! А ми тобі допоможемо з Заходу і повернемо наші законні землі". На щастя для нас, відсоток підтримки Конфедерації в польському суспільстві незначний.
показати весь коментар
09.07.2023 19:04 Відповісти
Очень показательно
Как эти протестующие
Ручки держат
Их так обычно складывают
Прихожане московской церкви
От вредных русских привычек
Избавиться трудно
показати весь коментар
09.07.2023 19:19 Відповісти
кто проверял их лично? можно сказать, что прокацапский митинг состоит из беженцев из Украины, которые так же говорят в пользу оккупанта. ничем не отличаются от кацапов.
показати весь коментар
09.07.2023 20:36 Відповісти
Ото підораси прокремлівські, більщість все ж таки там кацапи.
показати весь коментар
11.07.2023 19:57 Відповісти
 
 