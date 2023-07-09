У Варшаві проросійські сили вимагали зупинити підтримку України . ФОТОрепортаж
Під посольством України у Варшаві проросійські сили влаштували акцію протесту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На акцію під посольством України прибули кількасот прихильників різних проросійських організацій, які тримали плакати: "Волинь – пам'ятаємо", "Це не наша війна", "Росія не є нашим ворогом", "Україна не бореться за свободу Польщі", "Ні – для членства України в ЄС та НАТО".
Водночас проросійські сили вимагали від Польщі припинення допомоги Україні і українським громадянам та нормалізації відносин з Росією та Білоруссю.
Одночасно біля посольства зібралися люди з українськими прапорами і плакатом "Стоп рашизму". Проросійські демонстранти назвали їх провокаторами і вимагали піти геть.
Розпочалася словесна перепалка. Групу проукраїнських активістів оточив кордон поліції, аби не допустити силового зіткнення.
Но потом быстро выясняются, что они остаются приверженцами ху&ла.
Сотни тысяч « любителей русского мира» открыто гуляют по ЕС и США.
«Наивные европейцы не понимают с кем имеют дело.
Це ми були занадто благодушно-довірливі.
Обкладинка польського журналу 2017 року:
ruska kurwa!!
а для чого "мирним" демонстрантам раціі??
Ці, що зовсім "позапалітікой" навіть власної історії не знають...
https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію..Це відео із Одеси з 2017 року.
Уявіть у 2гу світову в країні антигітлерівської коаліції "мітинг" з лозунгами "наладимо відносини з Німеччиною " чи "Німеччина намине ворог"..... отож.
Смердить москальом
Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями була третя сторона, котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші. Але зараз українцям про це говорити неполіткоректно - пришиють нову(!) статтю з українського КК.
Деякі польські історики про це писали. За що і поплатились.
Слава Україні!!
у нас теж таке є - прихильники одного колишнього хитають владу так як не зможуть її хитати ніякі путінські заслані казачки.
в кожній америці є свої трампи-ідіоти, ага.
Ізвєргі і бєзбожнікі.
Как эти протестующие
Ручки держат
Их так обычно складывают
Прихожане московской церкви
От вредных русских привычек
Избавиться трудно