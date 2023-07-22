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У Києві попрощалися з дисидентом і політв’язнем Василем Овсієнком. ФОТО

У Києві у п’ятницю попрощалися з дисидентом і політичним в’язнем радянських часів Василем Овсієнком, який помер 19 липня на 75-му році життя після тривалої хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

Прощання відбулося у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці (на Совках) у Солом’янському районі Києва. Віддати останню шану відомому українському громадському діячеві прийшли рідні та близькі, політики, митці, журналісти, публіцисти.

"Сьогодні попрощалися з Василем Овсієнком – незламним політв’язнем часів СРСР, одним із сумлінних історіографів українського опору та правозахисного руху, щирого друга кримськотатарського народу, великого Українця", – написав у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте на Цензор.НЕТ - Помер український дисидент та політв’язень Василь Овсієнко

Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967-1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. Навесні 1968 року виготовив декілька фотовідбитків роботи Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Розповсюджував український самвидав у середовищі студентів.

Уперше за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді був заарештований у березні 1973 року.

Загалом Василь Овсієнко відбув за ґратами за свої переконання 13,5 років.

У вересні 1988 Василь Овсієнко увійшов до Всеукраїнської координаційної ради Української Гельсінської групи, очолив Житомирську філію організації.

У Києві попрощалися з дисидентом і політв’язнем Василем Овсієнком 01
У Києві попрощалися з дисидентом і політв’язнем Василем Овсієнком 02

Автор: 

дисидент (18) Овсієнко (7)


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Царство небесне цій людині, цьому справжньому українцю.
Вічна йому пам"ять
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22.07.2023 01:26 Відповісти
Світла памʼять великій Людині і патріоту України 😪😪😪
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22.07.2023 02:04 Відповісти
Прощавай, Василю...
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22.07.2023 02:34 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу борця Василя, бо немає бвльшої любоаі на світі, як віддати життя за ближнього свого@
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22.07.2023 06:05 Відповісти
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22.07.2023 09:00 Відповісти
 
 