У Києві попрощалися з дисидентом і політв’язнем Василем Овсієнком. ФОТО

У Києві у п’ятницю попрощалися з дисидентом і політичним в’язнем радянських часів Василем Овсієнком, який помер 19 липня на 75-му році життя після тривалої хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Прощання відбулося у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці (на Совках) у Солом’янському районі Києва. Віддати останню шану відомому українському громадському діячеві прийшли рідні та близькі, політики, митці, журналісти, публіцисти.

"Сьогодні попрощалися з Василем Овсієнком – незламним політв’язнем часів СРСР, одним із сумлінних історіографів українського опору та правозахисного руху, щирого друга кримськотатарського народу, великого Українця", – написав у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте на Цензор.НЕТ - Помер український дисидент та політв’язень Василь Овсієнко

Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967-1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. Навесні 1968 року виготовив декілька фотовідбитків роботи Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Розповсюджував український самвидав у середовищі студентів.

Уперше за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді був заарештований у березні 1973 року.

Загалом Василь Овсієнко відбув за ґратами за свої переконання 13,5 років.

У вересні 1988 Василь Овсієнко увійшов до Всеукраїнської координаційної ради Української Гельсінської групи, очолив Житомирську філію організації.



