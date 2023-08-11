Чергова пожежа в РФ: у підмосковному Одінцово горить склад. ФОТО
В Одінцово Московської області РФ виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим видно за кілометри від місця загоряння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними росЗМІ, горить складське приміщення площею 2 тис. кв метрів.
Топ коментарі
+34 Nika Niko
показати весь коментар11.08.2023 01:08
+25 Only
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+17 Олександр Кондратюк #565517
показати весь коментар11.08.2023 01:13
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- Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...
Якось привезли росіяни на виставку "робота Фьодора" Прийшли кібернетики всього світу і давай охать та ахать російському генію Але знайшовся один, що вирішив перевірить, наскільки стійкий він до ушкоджень І увіткнув голку у якийсь вузол на корпусі Російський геній здивував ще більше - хрипким пропитим голосом робот крикнув: "Да что же ты ** твою мать делаешь? Больно же! Даже кровь пашла!"
Браво! Вимагаю продовження цього серіалу!
фуйло бачило
бо це не люди , а кончені потвори 😡
Як кажуть поляки piąntek - dobry początek, п'ятниця - добрий початок😁
На сотні кілометрів дим.
Се, то вже так вам було треба
Той Крим?...
У вибухи на лакофарбовому заводі (основному підприємстві) не вірю, якось примітивно