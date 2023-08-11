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Чергова пожежа в РФ: у підмосковному Одінцово горить склад. ФОТО

В Одінцово Московської області РФ виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим видно за кілометри від місця загоряння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чергова пожежа в РФ: у підмосковному Одінцово горить склад 01

За даними росЗМІ, горить складське приміщення площею 2 тис. кв метрів.

Чергова пожежа в РФ: у підмосковному Одінцово горить склад 02
Чергова пожежа в РФ: у підмосковному Одінцово горить склад 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ставропольському краї РФ горить військова частина. ВIДЕО

Автор: 

москва (1245) пожежа (4327) росія (65162)


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Топ коментарі
+34
Надеюсь это не прекратится. В России много чего вкусного. Если они нам вынесли всю экономику, то надо сделать с ними такое же.
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11.08.2023 01:08
+25
Ах, які кольори, як освітлення кльово виставлено, який антураж..!

Браво! Вимагаю продовження цього серіалу!
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11.08.2023 01:18
+17
Гарненько як )))
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11.08.2023 01:13
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Этонемы.
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11.08.2023 01:07 Відповісти
Настамнет ))
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11.08.2023 01:13 Відповісти
Зранку настрій +
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11.08.2023 05:51 Відповісти
як кацапи кажуть моглі би павтаріть
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11.08.2023 01:08 Відповісти
Надеюсь это не прекратится. В России много чего вкусного. Если они нам вынесли всю экономику, то надо сделать с ними такое же.
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11.08.2023 01:08 Відповісти
Гарненько як )))
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11.08.2023 01:13 Відповісти
СВО идёт строго в соответствии с планом. "Патерь нет"
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11.08.2023 01:14 Відповісти
Москалі так своїм сколково пишаються - кажуть, це їх власна Кремнієва долина..ото б по ній жахнути..
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11.08.2023 01:18 Відповісти
ну кажуть і що? по факту немає там нічого цінного для ударів, а буде - будуть.
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11.08.2023 07:50 Відповісти
Цінного - так. Резонанс великий.
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11.08.2023 09:30 Відповісти
таке собі, краще по потрібних об'єктах, цінних, резонанс більший, бо не змогли захистити.
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11.08.2023 14:06 Відповісти
У "Сколково" не "Кремнієва долина" а "Кремінна" - там з кременю роблять літаючі сокири Недавно одну Путіну показували

- Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...



Якось привезли росіяни на виставку "робота Фьодора" Прийшли кібернетики всього світу і давай охать та ахать російському генію Але знайшовся один, що вирішив перевірить, наскільки стійкий він до ушкоджень І увіткнув голку у якийсь вузол на корпусі Російський геній здивував ще більше - хрипким пропитим голосом робот крикнув: "Да что же ты ** твою мать делаешь? Больно же! Даже кровь пашла!"
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11.08.2023 08:50 Відповісти
Так то вони Сколково так називають)))
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11.08.2023 09:29 Відповісти
Ах, які кольори, як освітлення кльово виставлено, який антураж..!

Браво! Вимагаю продовження цього серіалу!
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11.08.2023 01:18 Відповісти
Падмасковниє вєєє-чєєє-рааа...
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11.08.2023 08:07 Відповісти
а мені нравиця як воно горить... ні дня без пожеж на лаптєстані. )
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11.08.2023 01:19 Відповісти
головне щоби з Хремля
фуйло бачило
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11.08.2023 01:20 Відповісти
Кацапам таки треба щомь робити з палінням цигарок у приміщеннях. Так вони і Москву знов спалять. 😁
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11.08.2023 01:21 Відповісти
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11.08.2023 01:22 Відповісти
Красіво, кацапи вміють кастри жечь 😁
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11.08.2023 01:25 Відповісти
Літо. Спека. Буває.
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11.08.2023 01:25 Відповісти
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11.08.2023 01:26 Відповісти
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11.08.2023 01:29 Відповісти
Молю Бога , щоби згоріла до тла вся московська падаль ,
бо це не люди , а кончені потвори 😡
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11.08.2023 01:32 Відповісти
Сообщают что были слышны взрывы. Кирпичи и куски металла разлетелись на 300 метров от эпицентра событий.
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11.08.2023 01:39 Відповісти
Ніколи не було і ось знову! Це мабуть кацапи повертаються з фронту та вже за звичкою підривають , що їм подобається
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11.08.2023 01:41 Відповісти
Дивись як горить кацап - бо ***** роспускать своїх вонючих, грязних лап.
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11.08.2023 01:48 Відповісти
А фотки то какие классніе!
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11.08.2023 03:05 Відповісти
Извините, но я поставил это картинкой на рабочий стол. Красиво же =)
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11.08.2023 04:11 Відповісти
І це лишень початок п'ятниці, ось така вона пятніца-развратніца, ась, кацапи 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
Як кажуть поляки piąntek - dobry początek, п'ятниця - добрий початок😁
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11.08.2023 06:37 Відповісти
Горить Москва, червоне небо,
На сотні кілометрів дим.
Се, то вже так вам було треба
Той Крим?...
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11.08.2023 06:44 Відповісти
да кацапам перед смертью нужно было ополоснутся в Черном море с мочей
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11.08.2023 06:59 Відповісти
Північна країна, мабуть холодно стало, вирішили зігрітися.
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11.08.2023 06:50 Відповісти
Тут третина краiни горить, а ми радуемось якомусь сраному складу будматерiалiв. Абидна.
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11.08.2023 07:52 Відповісти
Тепер мабуть горить склад дитячих іграшок?
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11.08.2023 07:58 Відповісти
Гугл каже, що в одінцово є машинобудівні виробництва (без деталізації). Цікаво,які саме військові машини там вже НЕ вироблятимуть?
У вибухи на лакофарбовому заводі (основному підприємстві) не вірю, якось примітивно
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11.08.2023 08:14 Відповісти
Красиво горит
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11.08.2023 11:05 Відповісти
Это его прямая работа: ГОРЕТЬ
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11.08.2023 11:11 Відповісти
Бажаю, щоб в одінцово це було не одін, а много-много-много раз! І нє токмо в одінцово, а по всєй расіі м-а-а-а-а-а-тушкє!
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11.08.2023 12:05 Відповісти
 
 