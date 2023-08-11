Чергова пожежа в РФ: у підмосковному Одінцово горить склад. ФОТО

В Одінцово Московської області РФ виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим видно за кілометри від місця загоряння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, горить складське приміщення площею 2 тис. кв метрів.





Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ставропольському краї РФ горить військова частина. ВIДЕО