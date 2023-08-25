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Рашисти вдарили по Хрещенівці на Херсонщині: Пошкоджено будівлю фермерського господарства. ФОТО

Російські загарбники обстріляли Хрещенівку на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Внаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлю фермерського господарства. Постраждалих серед цивільних немає", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти вдарили по Хрещенівці на Херсонщині: Пошкоджено будівлю фермерського господарства 01

Автор: 

обстріл (28449) Херсонська область (5750)


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