Рашисти вдарили по Хрещенівці на Херсонщині: Пошкоджено будівлю фермерського господарства. ФОТО
Російські загарбники обстріляли Хрещенівку на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Внаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлю фермерського господарства. Постраждалих серед цивільних немає", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль