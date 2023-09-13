Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі. ФОТО

Російський і північнокорейський диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрілися для переговорів на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому "Восточный" у Приамур'ї на своєму бронепоїзді. Путін прилетів туди з Владивостока, де напередодні відвідував Східний економічний форум.

Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.

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"Я дуже радий вас бачити", - привітав Путін лідера КНДР. Кім Чен Ин подякував за теплий прийом.

На запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін відповів: "Ми тому і приїхали на космодром "Восточный".

"Лідер КНДР проявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати", - зазначив російський диктатор.

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Путіна запитали, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах із лідером КНДР.

"Поговоримо про всі питання без поспіху. Час є", - відповів він.

Російські ЗМІ пишуть, що Путін та Кім Чен Ин розпочали переговори на космодромі. Очікують, що ця зустріч триватиме кілька годин.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, Кім шукає продовольчу допомогу для своєї країни.

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Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії напередодні, 12 вересня. Прессекретар Путіна Пєсков розповів журналістам, що це буде "повноцінний візит", в рамках якого "відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, якщо буде потреба, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет".