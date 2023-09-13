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Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі. ФОТО

Російський і північнокорейський диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрілися для переговорів на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому "Восточный" у Приамур'ї на своєму бронепоїзді. Путін прилетів туди з Владивостока, де напередодні відвідував Східний економічний форум.

Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.

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"Я дуже радий вас бачити", - привітав Путін лідера КНДР. Кім Чен Ин подякував за теплий прийом.

Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі 01

На запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін відповів: "Ми тому і приїхали на космодром "Восточный".

"Лідер КНДР проявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати", - зазначив російський диктатор.

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Путіна запитали, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах із лідером КНДР.

"Поговоримо про всі питання без поспіху. Час є", - відповів він.

Російські ЗМІ пишуть, що Путін та Кім Чен Ин розпочали переговори на космодромі. Очікують, що ця зустріч триватиме кілька годин.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, Кім шукає продовольчу допомогу для своєї країни.

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Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії напередодні, 12 вересня. Прессекретар Путіна Пєсков розповів журналістам, що це буде "повноцінний візит", в рамках якого "відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, якщо буде потреба, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет".

Автор: 

КНДР (1215) путін володимир (23811) росія (65146) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+33
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13.09.2023 08:44
+26
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13.09.2023 08:46
+17
Сели бы обое на первый попавшийся космический корабль и ***@ли вдвоем в один конец! Ублюдки херовы!
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13.09.2023 08:47
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13.09.2023 08:44 Відповісти
Покрышкин - был Асом...
А ***** -пи-, да расом...
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13.09.2023 09:27 Відповісти
аха-ха
скопипастил как газ по 400 продавал
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13.09.2023 12:12 Відповісти
Не втілюй "Косу" в камінь...
Не жриця вона, а жертва..
Кістьми лягла, щоб би промінь..
Від газу не дав померти...
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13.09.2023 12:18 Відповісти
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13.09.2023 08:46 Відповісти
***** - хватит - я уже уписался от смеха
где вы только беретесь
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13.09.2023 12:14 Відповісти
космические *********
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13.09.2023 08:47 Відповісти
На ракеті Ангарі
Що гнила в анкарі
Запустити б на Луну...
Ці безумні тварі...
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13.09.2023 09:34 Відповісти
Сели бы обое на первый попавшийся космический корабль и ***@ли вдвоем в один конец! Ублюдки херовы!
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13.09.2023 08:47 Відповісти
Маск прої...в, нє шоб на червоній Теслі покатати уйо...в. Може не хотів гівном космос засирати?
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13.09.2023 11:06 Відповісти
Краще хай обговорять як рагу з лободи для свого стада варити. Кончен ин та кончен пу.
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13.09.2023 08:48 Відповісти
Raskazet putleru,kak koreji miaso tolko po praznikam dajut.Koreja kak bi odin narod,severnaja i juznoje,odna odna iz samix bogatix stran v mire,i drugaja samaja bednaja gde miaso tolko po praznikam vydet
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13.09.2023 08:50 Відповісти
Мясо собак.
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13.09.2023 08:55 Відповісти
То московити всіх дворняг їм можуть направити.
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13.09.2023 08:58 Відповісти
Путин не просто так выбрал место встречи на космодроме, видимо хочет отправить Кім Чен Ин в космос
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13.09.2023 08:50 Відповісти
У космосі, у вигляді атомів
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13.09.2023 08:50 Відповісти
Какой успех мокшанской дипломатии!
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13.09.2023 08:51 Відповісти
Кім Чєн Ін і Кон Чєн Ий-молочниє братья...
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13.09.2023 08:51 Відповісти
BBC

По https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/ данным агентства Reuters , элитная группа северокорейских хакеров в течение как минимум пяти месяцев тайно взламывала компьютерные сети военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроения» - одного из крупнейших российских разработчиков ракет, в том числе крылатых, баллистических и гиперзвуковых.

По мнению экспертов, этот инцидент наглядно показывает, что в стремлении получить важнейшие технологии находящаяся в изоляции страна может шпионить и за союзниками - в этом случае за Россией.

Как считают эксперты в области ракетной техники, «НПО Машиностроения» - один из первых разработчиков гиперзвуковых ракет, спутниковых технологий и баллистических вооружений нового поколения. С тех пор как Северная Корея приступила к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести удар по материковой части США, разработки российской компании представляют для Пхеньяна особый интерес.
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13.09.2023 08:51 Відповісти
От дурні. Їм треба було зламувати мережі компанії "Союзмультфільм".
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13.09.2023 08:57 Відповісти
Вони так намагаються прикрити передачу технологій
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13.09.2023 09:03 Відповісти
А тем временем...

Третьего новосибирского ученого-аэродинамика заподозрили в госизмене.

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ) Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Об этом сообщается в открытом письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН от имени коллектива института.

Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей", занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института - Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев - были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса - "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ)", - говорится в письме. https://www.interfax.ru/russia/901623
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13.09.2023 10:24 Відповісти
Вот бы ******* туда чем то.
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13.09.2023 08:51 Відповісти
Дуже гарна ідея
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13.09.2023 10:10 Відповісти
невже у космос полетять?
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13.09.2023 08:52 Відповісти
та який там путін..здихає довбаний дід ( не буде кіма розважати ). васильович імітує "жваву" зустріч. Але то таке... Нам від того..Накрити би обох диктаторів якоюсь ракєткую. Але то мрії.
А головне самим північною кореєю не стати !!!
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13.09.2023 08:58 Відповісти
Самое время генералам брать власть в северной корее
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13.09.2023 08:59 Відповісти
Будут обговаривать как за последние деньги ракеты строить и рецепт супа из травы и кузнечиков
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13.09.2023 09:06 Відповісти
і знову весь світ стурбовано спостерігає за тим, як два людожери планують далі нищити народи й світ
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13.09.2023 09:06 Відповісти
А шо мир сделает если у этих двух ********* ЯО.Наверняка каждый дали приказ своим генералам если шо применить то самое ЯО.
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13.09.2023 09:14 Відповісти
Ага, після підводних угрупувань супутників Глонасс, "успішної" посадки Луна-25 і т.п. , росіяни "навчать" північнокорейців робити супутники.
Це вони вирішили американців полякати передачею ракетних технологій, ще й на космодромі.
Невже росіяни пропили останні мізки і їм самим не соромно іти на поклон до Ірану, КНДР, КНР? В кого далі будуть просити допомоги - Вануату? Зімбабве?
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13.09.2023 09:07 Відповісти
Та не пропили вони остангіх мізків.
Їх і не було.
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13.09.2023 09:14 Відповісти
Були, там ,десь в далеких - далеких 90-х, вони трохи почали ними думати, але злякались від незвичних відчуттів і швиденько делегували процес мислення в Кремль.
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13.09.2023 09:18 Відповісти
Прочитав "застрелилися"
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13.09.2023 09:09 Відповісти
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13.09.2023 09:11 Відповісти
"...все погибшие и обосравшиеся - сотрудники завода"
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13.09.2023 12:19 Відповісти
Обох в ракету і на орбіту
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13.09.2023 09:27 Відповісти
Просто пригадав...
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13.09.2023 09:32 Відповісти
"Зробив Америку знову Великою"
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13.09.2023 09:37 Відповісти
Це ж треба, ***** аж на далекий схід на ************ тиждень пиляв, щоб з якимось колобком таким же *****м як сам зустрітись...
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13.09.2023 09:51 Відповісти
Наверное "девочка" мимо прогуливалась?)

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13.09.2023 10:00 Відповісти
Бункерный малолеток уже на Водосточном клеит!
Не иначе, как "тройничок" с пухляшом намечатся.
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13.09.2023 12:21 Відповісти
Вот же примитивные дикари,какие то спутники,атомные подлодки,ракетные технологии у них в темах обсуждения,величайшие лидеры снимают ролики с шаурмой,шашлыками,горнолыжными покатушками,строят самые большие в мире флагштоки и смело разминируют самые опасные направления наступления врага.
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13.09.2023 10:07 Відповісти
Какие ракетные технологии рак кацапский....шины на самолёты наматыввать да Луны 25 об поверхность разбивать максимум росейских технологий
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13.09.2023 10:28 Відповісти
Ты хитрун видать сидишь рядом с сынком генпрокурора в западном гейклубе и никогда не слышал свист и взрывы путинских ракет.
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13.09.2023 10:55 Відповісти
Рамзанка с Ыном клево смотрелись бы на одном фото...если бы в кадр хлебала влезли.Два хомяка плеат
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13.09.2023 10:23 Відповісти
А ще якихось 6 років тому було - Путин ввел санкции против КНДР


Запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДР

Невже КінЧенИй забув ?
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13.09.2023 10:58 Відповісти
Зібралися на Місяць? Шкода що лише двоє. Якби всі росіяни- ото було б щастя на Землі. Але теж шкода Місяця. Стільки дєрма він може не витримати.
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13.09.2023 11:24 Відповісти
Китаєць на ракеті прилетів?
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13.09.2023 14:38 Відповісти
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13.09.2023 17:18 Відповісти
 
 