Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі. ФОТО
Російський і північнокорейський диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрілися для переговорів на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому "Восточный" у Приамур'ї на своєму бронепоїзді. Путін прилетів туди з Владивостока, де напередодні відвідував Східний економічний форум.
Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.
"Я дуже радий вас бачити", - привітав Путін лідера КНДР. Кім Чен Ин подякував за теплий прийом.
На запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін відповів: "Ми тому і приїхали на космодром "Восточный".
"Лідер КНДР проявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати", - зазначив російський диктатор.
Путіна запитали, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах із лідером КНДР.
"Поговоримо про всі питання без поспіху. Час є", - відповів він.
Російські ЗМІ пишуть, що Путін та Кім Чен Ин розпочали переговори на космодромі. Очікують, що ця зустріч триватиме кілька годин.
Раніше The New York Times з посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, Кім шукає продовольчу допомогу для своєї країни.
Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії напередодні, 12 вересня. Прессекретар Путіна Пєсков розповів журналістам, що це буде "повноцінний візит", в рамках якого "відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, якщо буде потреба, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет".
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А ***** -пи-, да расом...
скопипастил как газ по 400 продавал
Не жриця вона, а жертва..
Кістьми лягла, щоб би промінь..
Від газу не дав померти...
где вы только беретесь
Що гнила в анкарі
Запустити б на Луну...
Ці безумні тварі...
По https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/ данным агентства Reuters , элитная группа северокорейских хакеров в течение как минимум пяти месяцев тайно взламывала компьютерные сети военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроения» - одного из крупнейших российских разработчиков ракет, в том числе крылатых, баллистических и гиперзвуковых.
По мнению экспертов, этот инцидент наглядно показывает, что в стремлении получить важнейшие технологии находящаяся в изоляции страна может шпионить и за союзниками - в этом случае за Россией.
Как считают эксперты в области ракетной техники, «НПО Машиностроения» - один из первых разработчиков гиперзвуковых ракет, спутниковых технологий и баллистических вооружений нового поколения. С тех пор как Северная Корея приступила к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести удар по материковой части США, разработки российской компании представляют для Пхеньяна особый интерес.
Третьего новосибирского ученого-аэродинамика заподозрили в госизмене.
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ) Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Об этом сообщается в открытом письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН от имени коллектива института.
Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей", занимающейся гиперзвуковыми технологиями.
"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института - Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев - были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса - "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ)", - говорится в письме. https://www.interfax.ru/russia/901623
А головне самим північною кореєю не стати !!!
Це вони вирішили американців полякати передачею ракетних технологій, ще й на космодромі.
Невже росіяни пропили останні мізки і їм самим не соромно іти на поклон до Ірану, КНДР, КНР? В кого далі будуть просити допомоги - Вануату? Зімбабве?
Їх і не було.
Не иначе, как "тройничок" с пухляшом намечатся.
Запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДР
Невже КінЧенИй забув ?