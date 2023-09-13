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Ще трьох підлітків повернули на підконтрольну Україні територію. ФОТО

З Росії та тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох дітей віком 14-15 років.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років", - написав він у телеграмі.

Лубінець зазначив, що попереду в дітей - реабілітація, підтримка психолога та юристів.

Уповноважений додав, що українська влада працює для повернення додому кожної української дитини.

Також читайте: Україна розробила механізм повернення викрадених Росією дітей, - Лубінець

Ще трьох підлітків повернули на підконтрольну Україні територію 01
Ще трьох підлітків повернули на підконтрольну Україні територію 02
Ще трьох підлітків повернули на підконтрольну Україні територію 03

Автор: 

діти (5064) Лубінець Дмитро (593)


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