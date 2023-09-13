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Ще трьох підлітків повернули на підконтрольну Україні територію. ФОТО
З Росії та тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох дітей віком 14-15 років.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років", - написав він у телеграмі.
Лубінець зазначив, що попереду в дітей - реабілітація, підтримка психолога та юристів.
Уповноважений додав, що українська влада працює для повернення додому кожної української дитини.
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