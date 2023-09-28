Наслідки обстрілу Ромашкового на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вдарили по Ромашковому на Херсонщині, внаслідок чого було пошкоджено комунікації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"У населеному пункті вже відновлено газопостачання. Нині енергетики лагодять мережі електроживлення. Як тільки їх відремонтують, у селі зʼявиться і водопостачання", - йдеться в повідомленні.
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