Росія у Криму відкрила центр "військово-патріотичного" виховання українських дітей, - Лубінець. ФОТО

Окупанти продовжують цілеспрямовану політику перевиховання українських дітей у тимчасово окупованому Криму. Росія залучає молодь до участі в заходах, спрямованих на пропаганду російського світогляду.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання українських дітей з’явився на Кримському півострові", - написав він.

Окупанти відкрили його на базі дитячого оздоровчого табору "Гагарін" в Євпаторії. Тепер псевдонавчальний заклад називається "Авангард".

За даними окупаційної адміністрації, у першу зміну центр прийняв, за даними окупаційної влади, 100 учнів 9-11-х класів. До 6 жовтня підлітки навчаються основ військової служби.

"Поширенням пропаганди, пов’язаної з війною, російські окупанти намагаються стерти в наших дітях українську ідентичність, розірвати їхній зв’язок з рідною країною", - наголосив омбудсмен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни відкрили в окупованому Криму виставку вкраденого з Кам’яної Могили на Запоріжжі

Політика мілітаризації українських хлопців і дівчат на Кримському півострові РФ проводить вже з початку його окупації. Після повномасштабного вторгнення процес перевиховання молоді тільки посилився.

Мілітаризація Росією освіти та насаджування своєї ідеології дітям на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином, згідно з міжнародним гуманітарним правом.