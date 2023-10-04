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Новини Фото Окупація Криму
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Росія у Криму відкрила центр "військово-патріотичного" виховання українських дітей, - Лубінець. ФОТО

Окупанти продовжують цілеспрямовану політику перевиховання українських дітей у тимчасово окупованому Криму. Росія залучає молодь до участі в заходах, спрямованих на пропаганду російського світогляду.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання українських дітей з’явився на Кримському півострові", - написав він.

Окупанти відкрили його на базі дитячого оздоровчого табору "Гагарін" в Євпаторії. Тепер псевдонавчальний заклад називається "Авангард".

За даними окупаційної адміністрації, у першу зміну центр прийняв, за даними окупаційної влади, 100 учнів 9-11-х класів. До 6 жовтня підлітки навчаються основ військової служби.

"Поширенням пропаганди, пов’язаної з війною, російські окупанти намагаються стерти в наших дітях українську ідентичність, розірвати їхній зв’язок з рідною країною", - наголосив омбудсмен.

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Політика мілітаризації українських хлопців і дівчат на Кримському півострові РФ проводить вже з початку його окупації. Після повномасштабного вторгнення процес перевиховання молоді тільки посилився.

Мілітаризація Росією освіти та насаджування своєї ідеології дітям на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином, згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Росія у Криму відкрила центр військово-патріотичного виховання українських дітей, - Лубінець 01

Автор: 

діти (5089) Крим (14175) окупація (6717) Лубінець Дмитро (600)


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Топ коментарі
+3
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04.10.2023 13:21
+2
уже зомби
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04.10.2023 13:17
+2
Тих зомбі-підарастков вже повно в Польщі. Батьки поздавали їх до технікумів, а вони пиячать, матюкають вчителів, вихователів і опікунів. І мріють повернутися "дамой, πздіть хахлов".
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04.10.2023 13:22
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уже зомби
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04.10.2023 13:17 Відповісти
Що за маячня? Патріоти по кацапські- це імперці,шовіністи та нацисти.
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04.10.2023 13:31 Відповісти
Щось кацапом засмерділо.😷
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04.10.2023 13:43 Відповісти
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04.10.2023 13:21 Відповісти
Тих зомбі-підарастков вже повно в Польщі. Батьки поздавали їх до технікумів, а вони пиячать, матюкають вчителів, вихователів і опікунів. І мріють повернутися "дамой, πздіть хахлов".
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04.10.2023 13:22 Відповісти
Польща це в Криму? 😕
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04.10.2023 13:25 Відповісти
А у нас дітлахи дивяться 95й квартал, Слугу народа і іншу маячню від зеленського і Компані. Ну і сраний FREEDOM і із дітлахів перетворюються у лохів.
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04.10.2023 13:28 Відповісти
Зате вони не будуть масово вбивати,мародерити та гвалтувати.
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04.10.2023 13:32 Відповісти
Судячи із змісту твого висеру ти або москаль, або зебобик, або йолуп звичайний.
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04.10.2023 17:03 Відповісти
Ну і до чого ти це пи₴донув? Ідіот.
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04.10.2023 23:47 Відповісти
Теперь понятно, почему тебе не понятно. Русский Алкаш.
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05.10.2023 07:17 Відповісти
Что это было? Каминг аут?
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05.10.2023 07:21 Відповісти


Ну і до чого ти це пи₴донув? Ідіот.



Теперь понятно, почему тебе не понятно. Русский Алкаш.



Что это было? Каминг аут?

===============
Тогда попробую так написать, что бы понятнее тебе было:
"Ідіот, теперь понятно, почему тебе не понятно. Русский Алкаш."
Я не виноват, что ты в школе плохо учился. Я читаю так, как написано и понимаю что написано, ідіот. Обрати внимание, что после и перед "ідіот" стоит запятая, а не точка. Когда ставится запятая, это обращение. В твоем случае "Ну і до чого ти це пи₴донув? Ідіот." В твоем случае ты сам себя назвал Ідіотом. Я пи₴донув, а ти подписался Ідіотом.
В "Что это было? Каминг аут? " ты подтвердил твое самоназвание, потому что второй раз из трех твоих комментариев натянул сову на глобус. Но все-таки отвечу. Нет, это не каминг аут, а троллинг необразованного человека, который из-за своей необразованности хотел обозвать оппонена идиотом и вместо этого обозначил идиотом себя.
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05.10.2023 08:03 Відповісти
Займись делом в конце концов. А то хернёй маешься с самого утра)
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05.10.2023 08:14 Відповісти
Ну, повышать образование опонента это полезное дело. Например ты написал "хернёй маешься", а я уверен, что с 99,99% гарантией ты даже понятия не имеешь, что это ты написал и откуда это выражение взялось
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05.10.2023 10:44 Відповісти
Where the US are you from?
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05.10.2023 12:49 Відповісти
Kupyan district, Kharkiv region. Armed forces. Starlink from the Pentagon.
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05.10.2023 19:55 Відповісти
Центр по руйнуванню психіки дітей.
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04.10.2023 13:29 Відповісти
це вже не діти. Це сильний та перспективний ворог, який нарощує свій не лише збройний потенціал, а й потенціал людський.
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04.10.2023 13:34 Відповісти
Це тупе м'ясо. Було на протязі століть,є і буде. Не треба дифірамби тут їм співати.Єдина їх перевага -чисельність та відсутність моралі.
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04.10.2023 13:41 Відповісти
це не тупе м'ясо, це майбутнє поколіня, яке готує себе до життя у своїй країні. Це російська молодь.
І мораль у них э і решта. Йдеться про те, чому у нас на державному рівні не готують таку молодь? Бо інша ментальність - українець за своєю суттю не є войовничим яничарем.
Українці- творці насправді, а не вояки.
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04.10.2023 13:48 Відповісти
Центри манкуртизації.
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04.10.2023 13:42 Відповісти
...або латентної проукраїнської герильї "у стані ворогів"
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04.10.2023 13:44 Відповісти
если Украина никогда этим не занималась. значит этим займется кото другой
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04.10.2023 14:19 Відповісти
Мясной цех. И мясо уже с душком.
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04.10.2023 14:29 Відповісти
А де ідеологічне та патріотичне виховання молоді в українських навчальних заклладах
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04.10.2023 18:54 Відповісти
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05.10.2023 15:24 Відповісти
ЭТО ФАШИЗМ
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06.10.2023 00:01 Відповісти
 
 