Росія у Криму відкрила центр "військово-патріотичного" виховання українських дітей, - Лубінець. ФОТО
Окупанти продовжують цілеспрямовану політику перевиховання українських дітей у тимчасово окупованому Криму. Росія залучає молодь до участі в заходах, спрямованих на пропаганду російського світогляду.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще один навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання українських дітей з’явився на Кримському півострові", - написав він.
Окупанти відкрили його на базі дитячого оздоровчого табору "Гагарін" в Євпаторії. Тепер псевдонавчальний заклад називається "Авангард".
За даними окупаційної адміністрації, у першу зміну центр прийняв, за даними окупаційної влади, 100 учнів 9-11-х класів. До 6 жовтня підлітки навчаються основ військової служби.
"Поширенням пропаганди, пов’язаної з війною, російські окупанти намагаються стерти в наших дітях українську ідентичність, розірвати їхній зв’язок з рідною країною", - наголосив омбудсмен.
Політика мілітаризації українських хлопців і дівчат на Кримському півострові РФ проводить вже з початку його окупації. Після повномасштабного вторгнення процес перевиховання молоді тільки посилився.
Мілітаризація Росією освіти та насаджування своєї ідеології дітям на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином, згідно з міжнародним гуманітарним правом.
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Ну і до чого ти це пи₴донув? Ідіот.
Теперь понятно, почему тебе не понятно. Русский Алкаш.
Что это было? Каминг аут?
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Тогда попробую так написать, что бы понятнее тебе было:
"Ідіот, теперь понятно, почему тебе не понятно. Русский Алкаш."
Я не виноват, что ты в школе плохо учился. Я читаю так, как написано и понимаю что написано, ідіот. Обрати внимание, что после и перед "ідіот" стоит запятая, а не точка. Когда ставится запятая, это обращение. В твоем случае "Ну і до чого ти це пи₴донув? Ідіот." В твоем случае ты сам себя назвал Ідіотом. Я пи₴донув, а ти подписался Ідіотом.
В "Что это было? Каминг аут? " ты подтвердил твое самоназвание, потому что второй раз из трех твоих комментариев натянул сову на глобус. Но все-таки отвечу. Нет, это не каминг аут, а троллинг необразованного человека, который из-за своей необразованности хотел обозвать оппонена идиотом и вместо этого обозначил идиотом себя.
І мораль у них э і решта. Йдеться про те, чому у нас на державному рівні не готують таку молодь? Бо інша ментальність - українець за своєю суттю не є войовничим яничарем.
Українці- творці насправді, а не вояки.