Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТОрепортаж

Цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, про потерпілих інформація не надходила.

Мрочко також опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожих ударів по місту.

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