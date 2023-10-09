Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТОрепортаж
Цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, про потерпілих інформація не надходила.
Мрочко також опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожих ударів по місту.
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