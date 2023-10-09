УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8909 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 306 0

Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТОрепортаж

Цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, про потерпілих інформація не надходила.

Мрочко також опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки ворожих ударів по місту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу ворог 53 рази вдарив по Херсонщині, одна людина загинула

Наслідки ворожих обстрілів Херсону 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 04
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 05
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 06
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 07
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 08

Автор: 

обстріл (28633) Херсон (3377)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 