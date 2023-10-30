Наслідки ворожих ударів по Куп’янську. ФОТОрепортаж

Вночі 30 жовтня окупанти вчергове обстріляли м. Куп’янськ Харківської області. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, 29 жовтня Купʼянськ також був під ворожим ударом. Внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок. За попередніми даними, російська армія обстрілювала місто з РСЗВ та артилерії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).







