На території АЗК у Харкові вибухнула та спалахнула автівка. ФОТО

У Харкові стався вибух території на АЗК, спалахнула автівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, на місці працюють усі необхідні служби.

Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту. Такі обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.









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Як повідомив виданню "Суспільне Харків" речник ДСНС Харківщини Євген Василенко, пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють.

Внаслідок вибуху травмувався чоловік, його ушпиталили, розповів Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Більше інформації про стан травмованого на цей час він немає.