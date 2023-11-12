Дві автівки зіткнулися на Вінниччині, один загиблий, п’ятеро постраждалих, - ДСНС. ФОТО
У Вінницькій області в дорожньо-транспортній пригоді загинула людина, ще п’ятеро людей постраждали, серед них троє дітей.
про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні о 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці. На Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів Daewoo Lanos та KIA Optima.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості. Всіх було госпіталізовано, окрім водія KIA Optima", - зауважили в ДСНС.
Наразі правоохоронці з’ясовують, що стало причиною автопригоди.
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