У боях за Україну загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. ФОТО

10 листопада під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе.

Про це повідомили грузинська філія Радіо Свобода та керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе, інформує Цензор.НЕТ

У міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому".

""Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому. Іраклій Курцікідзе залишив велике ім'я в Україні заради Грузії...", - написав Надірадзе.

За даними грузинської філії Радіо Свобода, в Україні з лютого 2022 року загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

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