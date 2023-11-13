У боях за Україну загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. ФОТО
10 листопада під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе.
Про це повідомили грузинська філія Радіо Свобода та керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе, інформує Цензор.НЕТ
У міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.
Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому".
""Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому. Іраклій Курцікідзе залишив велике ім'я в Україні заради Грузії...", - написав Надірадзе.
За даними грузинської філії Радіо Свобода, в Україні з лютого 2022 року загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.
Топ коментарі
+39 ольга гусева #394320
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+34 Artem Morozov
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+27 Леонид Тищенко #456549
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