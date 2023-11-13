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У боях за Україну загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. ФОТО

10 листопада під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе.

Про це повідомили грузинська філія Радіо Свобода та керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе, інформує Цензор.НЕТ 

У міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому". 

""Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому. Іраклій Курцікідзе залишив велике ім'я в Україні заради Грузії...", - написав  Надірадзе.

За даними грузинської філії Радіо Свобода, в  Україні з лютого 2022 року загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бойових діях в Україні загинув другий доброволець з Фінляндії

У боях за Україну загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе 01
У боях за Україну загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе 02

Автор: 

Грузія (1853) втрати (4479) добровольці (941)


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Топ коментарі
+39
Дякуємо, тобі ,Воїне! Вічна слава і пам'ять!😢🙏
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13.11.2023 06:42 Відповісти
+34
Слава Герою !
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13.11.2023 06:37 Відповісти
+27
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇬🇪
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13.11.2023 06:42 Відповісти
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Слава Герою !
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13.11.2023 06:37 Відповісти
Дякуємо, тобі ,Воїне! Вічна слава і пам'ять!😢🙏
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13.11.2023 06:42 Відповісти
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇬🇪
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13.11.2023 06:42 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Іраклі до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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13.11.2023 07:12 Відповісти
Вдячність українського народу!
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13.11.2023 07:22 Відповісти
Вічна слава та вдячність тобі, грузинський Воїн - Герой!
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13.11.2023 07:30 Відповісти
Вибачаюсь за пост, але я сподіваюся що наша влада, зробить все необхідне, щоб тіло героя було гідно доставлено на Батьківщину, за рахунок держави....
Щоб рідні героя бачили вдячність народу України за життя їхнього сина...
Вічна пам'ять...
Співчуття рідним....
Герої не вмирають...
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13.11.2023 07:41 Відповісти
Шана i повага...
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13.11.2023 08:04 Відповісти
ნათელი და სანთელი შენ სულს
მადლობა
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13.11.2023 08:28 Відповісти
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13.11.2023 09:32 Відповісти
Такий молодий та гарний, а через цю мерзоту, замість того щоб щасливо жити, віддав своє життя
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13.11.2023 10:48 Відповісти
За нашу і Вашу СВОБОДУ.
Смерть кацапським гнидам
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13.11.2023 12:56 Відповісти
 
 