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Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ворог не перестає вдаватися до ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Сьогодні, внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях.

"На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи, - ДСНС 01
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи, - ДСНС 02
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи, - ДСНС 03

Автор: 

обстріл (28428) Запорізька область (3596) Донецька область (8440) ДСНС (5104)


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ЖДУНИ, свою роботу, таки роблять!
Смерть московитам та їх ждунам у ВРУ!
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26.11.2023 13:41 Відповісти
 
 