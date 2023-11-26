Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи, - ДСНС. ФОТО
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, ворог не перестає вдаватися до ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Сьогодні, внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях.
"На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна", - йдеться у повідомленні.
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