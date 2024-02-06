Боррель прибув до Києва (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 6 лютого, високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув до Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України", - пише нардеп.

Офіційної інформації щодо візиту Борреля в Україну наразі немає.

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"Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу - у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС", - згодом написав Боррель у соцмережі Х.