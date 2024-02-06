Боррель прибув до Києва (оновлено). ФОТО
Сьогодні, 6 лютого, високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув до Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України", - пише нардеп.
Офіційної інформації щодо візиту Борреля в Україну наразі немає.
"Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу - у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС", - згодом написав Боррель у соцмережі Х.
Топ коментарі
+10 Mikola Mazurenko
показати весь коментар06.02.2024 06:59
+3 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар06.02.2024 07:41
+2 Олександр #586715
показати весь коментар06.02.2024 07:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вместо помощи - будет кукиш
А европейцы всегда все делают после американцев
И они покажут теперь кукиш
А поскольку срок отсидки Зеленского заканчивается
Никто Зеленскому ничего сейчас не даст
Запад закрывал глаза на борзость Зеленского долго
Но когда тот становится почти НЕЛИГИТИМНЫМ через 2 месяца
А борзеет при этом еще больше
Запад этого не стерпит
Нет, не стерпит...