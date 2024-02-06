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Боррель прибув до Києва (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 6 лютого, високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув до Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України", - пише нардеп.

Офіційної інформації щодо візиту Борреля в Україну наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель прибув до Польщі: говоритиме про "пріоритети зовнішньої та безпекової політики - від України до Близького Сходу"

"Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу - у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС", - згодом написав Боррель у соцмережі Х.

Боррель у Києві

Автор: 

візит (1585) Гончаренко Олексій (488) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+10
Краще б зеля поїхав і не вернувся
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06.02.2024 06:59
+3
може приїхав пояснити що клоуну не з руки звільняти генерала під час війни
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06.02.2024 07:41
+2
Тут одні зєлі. Така доля країни.
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06.02.2024 07:21
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Краще б пара сотень тисяч снарядів прибули.
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06.02.2024 06:49 Відповісти
Краще б зеля поїхав і не вернувся
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06.02.2024 06:59 Відповісти
Тут одні зєлі. Така доля країни.
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06.02.2024 07:21 Відповісти
Приїхав натякнути, що мільярдів не буде, якщо Zє залишиться?
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06.02.2024 07:38 Відповісти
може приїхав пояснити що клоуну не з руки звільняти генерала під час війни
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06.02.2024 07:41 Відповісти
Бордель таке саме лайно як і зеля, забув як він прогинався під путю?
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06.02.2024 07:57 Відповісти
БондюЭль будет разъяснять! Вы погибайте! А мы будем зарабатывать! Сразу отвечу про помощь! Это КРЕДИТЫ! Либо, если победим, плати, либо воюй!( с кредитодавцем)
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06.02.2024 09:53 Відповісти
Дядько, шо б ти з`iв, щоби не трендiв. А як i трендiв, то впопад, мовляв? зебiли, досить привласнювати нашу допомогу.
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06.02.2024 13:11 Відповісти
2014 год! Сам скушай пигулку!
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06.02.2024 17:15 Відповісти
Нуланд ясно дала понять - снимите Залужного
Вместо помощи - будет кукиш
А европейцы всегда все делают после американцев
И они покажут теперь кукиш
А поскольку срок отсидки Зеленского заканчивается
Никто Зеленскому ничего сейчас не даст
Запад закрывал глаза на борзость Зеленского долго
Но когда тот становится почти НЕЛИГИТИМНЫМ через 2 месяца
А борзеет при этом еще больше
Запад этого не стерпит
Нет, не стерпит...
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06.02.2024 12:32 Відповісти
 
 