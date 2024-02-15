Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж
Минулої доби зафіксовано 72 удари по населених пунктів Сумщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення двох адміністративних будівель, ліцей, магазин та два приватних авто", - йдеться в повідомленні.
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