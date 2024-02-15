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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби зафіксовано 72 удари по населених пунктів Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення двох адміністративних будівель, ліцей, магазин та два приватних авто", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (28700) Сумська область (3725)


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