Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби зафіксовано 72 удари по населених пунктів Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення двох адміністративних будівель, ліцей, магазин та два приватних авто", - йдеться в повідомленні.









