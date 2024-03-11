Міжнародна доставка посвідчення водія діє вже у 27 країнах Європи, - МВС. ІНФОГРАФІКА
Міжнародна доставка посвідчення водія діє вже у 27 країнах Європи. Відсьогодні ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг. Оформити заявку можна через Кабінет водія. На сьогодні наші громадяни обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки", - зазначив Клименко.
Він також додає, що МВС постійно працює над вдосконаленням сервісних послуг МВС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперка заживйом!