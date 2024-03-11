УКР
Міжнародна доставка посвідчення водія діє вже у 27 країнах Європи, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Міжнародна доставка посвідчення водія діє вже у 27 країнах Європи. Відсьогодні ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг. Оформити заявку можна через Кабінет водія. На сьогодні наші громадяни обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки", - зазначив Клименко.

Він також додає, що МВС постійно працює над вдосконаленням сервісних послуг МВС.

порсвідчення водія за кордоном інфографіка від МВС

Також читайте: Вже у 17 країнах Європи українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія, - МВС 

авто (6331) МВС (3534) посвідчення водія (232) Клименко Ігор (518)
(радісно):
Теперка заживйом!
показати весь коментар
11.03.2024 15:02 Відповісти
Ухилянти видихнули з полегшенням.
показати весь коментар
11.03.2024 15:04 Відповісти
Как мы рады такой перемоге. Тоесть тем кто удрал из страны вы водительское удостоверение на дом даже за границу доставляете. А тем кто остался в Украине да еще зарабатывает меньше 35тыщ то водительские права отбираете? Ето что бл*** за страна такая долбо*бов?
показати весь коментар
11.03.2024 15:15 Відповісти
Все робимо за для ухилянтів ! Слава клоуну,героям смерть !
показати весь коментар
11.03.2024 15:41 Відповісти
Не працює даже в Україні. Чистий піздеж. Пишуть приходьте в сервісцентр МВС.
показати весь коментар
11.03.2024 18:46 Відповісти
ага зараз, я напишу пану Кліменко рапорт в яку країну виїхав, а він завтра на мою нерухомість ментов нашле
показати весь коментар
11.03.2024 18:58 Відповісти
 
 