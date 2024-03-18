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По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 18 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 16.13 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 16.07 карта тривог була така: 

карта тривог

Наразі актуальна карта тривог така:

тривога

За даними Повітряних сил, було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У південно-східних областях повітряна тривога через загрозу балістики. КАРТА

Автор: 

Повітряні сили (2754) повітряна тривога (936)


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Топ коментарі
+3
Ото б на Пасху ту саваслєйку накрити..
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18.03.2024 16:16 Відповісти
+2
в нас уже відбій
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18.03.2024 16:13 Відповісти
+2
якщо вірити легендам то ГНІХ помер 14 нісана 33 року ...

ЦЕ БУЛО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F ввечері , на початку 14 дня місяця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%BD нісана https://uk.wikipedia.org/wiki/33 33 року н.е. , коли Ісус започаткував Спомин (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Лк. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8#22:19 22:19 ).

Він щойно закінчив відзначати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85 Пасху зі своїми 12 апостолами, тому ми можемо бути впевненими стосовно дати. Святкували Пасху лише раз на рік, у 14-й день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 єврейського місяця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%BD нісана .
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18.03.2024 16:49 Відповісти
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в нас уже відбій
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18.03.2024 16:13 Відповісти
У нас тоже.
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18.03.2024 16:22 Відповісти
Ото б на Пасху ту саваслєйку накрити..
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18.03.2024 16:16 Відповісти
Тю , да я вам предложу сегодня праздник, для повода на радостях бухнуть, за последний день Помпей саваслейка.
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18.03.2024 16:24 Відповісти
Типо, досрочно начать праздновать пасху... Бо я свою поздравил 13-го марта (с празником весны и женщин, правда планировал 16-го), бо 8-го грех. По одной из легенд(ортодокс-легенде) Иисус умер и воскрес 8 марта... Так что 8-е марта - день смерти Иисуса и день Воскрескения. Исус воскрес !!! Богу - богово, кацапам - пэкло. АМИНЬ !!!
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18.03.2024 16:31 Відповісти
ЗЫ... если я ту легенду правильно растолковал, мол, Иисус умер-воскрес перед апрелем 8-го дня.
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18.03.2024 16:36 Відповісти
якщо вірити легендам то ГНІХ помер 14 нісана 33 року ...

ЦЕ БУЛО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F ввечері , на початку 14 дня місяця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%BD нісана https://uk.wikipedia.org/wiki/33 33 року н.е. , коли Ісус започаткував Спомин (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Лк. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8#22:19 22:19 ).

Він щойно закінчив відзначати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85 Пасху зі своїми 12 апостолами, тому ми можемо бути впевненими стосовно дати. Святкували Пасху лише раз на рік, у 14-й день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 єврейського місяця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%BD нісана .
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18.03.2024 16:49 Відповісти
Я с вами согласен, бо много легенд об этой дате ходит, так как каждый автор легенды , а все легенды писаны не ранее 2-3 века, записывал свою дату. Также, как и в Повести временных лет, которая писалась за 200-300 лет от описываемых событий. В ПВЛ все даты придуманы (нафантазированы) и НЕ СХОДЯТСЯ С ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ.
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18.03.2024 17:01 Відповісти
По некоторым легендам(других церквей) воскресение припадает , по-моему на 25 апреля.
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18.03.2024 17:03 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96_%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 Там все налутано, особливво в так званій "православній" традиції святкування Воскресіння ГНІХ, а взагалі ГНІХ Воскрес із мертви 16 нісана ...
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18.03.2024 17:14 Відповісти
 
 