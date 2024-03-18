По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Вдень 18 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 16.13 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 16.07 карта тривог була така:
Наразі актуальна карта тривог така:
За даними Повітряних сил, було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Топ коментарі
+3 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар18.03.2024 16:16 Відповісти Посилання
+2 Ksenia VB
показати весь коментар18.03.2024 16:13 Відповісти Посилання
+2 vuiko dobrui
показати весь коментар18.03.2024 16:49 Відповісти Посилання
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Помпейсаваслейка.
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