По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 18 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 16.13 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 16.07 карта тривог була така:

Наразі актуальна карта тривог така:

За даними Повітряних сил, було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У південно-східних областях повітряна тривога через загрозу балістики. КАРТА