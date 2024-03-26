УКР
До Києва прибув голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон. ФОТО

У вівторок, 26 березня, голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку, Київ!" - написав Міхкельсон, опублікувавши фото з київського залізничного вокзалу.

Марко Міхкельсон у Києві

візит (1670) Київ (20188) Естонія (1731)
І з ким йому тут розмовляти?
З Безуглою? З Арахамією? З Стефанчуком?

Чи просто з їх хозяїном Єрмаком?

Ото він побачить ручну демократію дебілів...
26.03.2024 10:45 Відповісти
Будь-яка допомога-
Корисна...
Важлива і спромога-
І Харизма...

Естонія теж чекає-
Рашистського туризму...

Не хочуть естонці-
В гостиниці "Асторія"

Нового сталінізма...
26.03.2024 10:57 Відповісти
 
 