До Києва прибув голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон. ФОТО

У вівторок, 26 березня, голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку, Київ!" - написав Міхкельсон, опублікувавши фото з київського залізничного вокзалу.

