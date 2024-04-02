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Атака дронами на Татарстан: у Нижньокамську атаковано нафтопереробний комплекс. ФОТО

Безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Атака по заводу "Танеко", виникла пожежа, її вдалося ліквідувати через 20 хвилин, розповіли в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали публікують фото, на якому, як стверджується, зафіксовано удар по НПЗ "Танеко" у Нижньокамську.

нпз

Також читайте: РФ значно скоротить у квітні морський експорт дизеля через українські удари по НПЗ, - Bloomberg

Як повідомлялося, БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську на території Татарстану.

Автор: 

НПЗ (588) Татарстан (37)


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Топ коментарі
+25
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02.04.2024 10:25
+22
кремлівська хунта бомбить мирний народ татарстану. Доколє?
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02.04.2024 10:12
+20
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02.04.2024 10:22
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кремлівська хунта бомбить мирний народ татарстану. Доколє?
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02.04.2024 10:12 Відповісти
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02.04.2024 10:14 Відповісти
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02.04.2024 10:22 Відповісти
куди дивився Саліван...
На Татарстан...
Летіли дрони...

Во ни ж НЄ єтого хотіли?

А просто ******* по кінгстонам...
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02.04.2024 10:13 Відповісти
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02.04.2024 10:13 Відповісти
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02.04.2024 10:16 Відповісти
Чи співставні ті удари, з тими що рашисти чинять в Україні хотілось вірити ,ці варвари зруйнували майже половину енергетики ,зруйнували тисячі будинків ,шкіл ,лікарень . На кацапщині ніхто не відчуває того жаху що їхні чорти чинять в Україні.
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02.04.2024 10:17 Відповісти
Попросить кацапів щоб віддали наші бомбардувальники, ядерні і інші ракети , що ми ім подарували в 90х, може повернуть…
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02.04.2024 10:21 Відповісти
Навіщо порівнювати х#й з трамвайною ручкою? Спасибі і на цьому.
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02.04.2024 10:21 Відповісти
Так, поки що це не співставне.
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02.04.2024 10:22 Відповісти
Ну то кацапи і самі виготовляють раке і бпла набагато більше за нас + кацапам поставляють ракети і бпла для ударві по Україні Іран і Північна Корея, а нам ніхто не поставляє нічого для ударів по РФ.
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02.04.2024 10:34 Відповісти
Ящо удар був дошкульним для орди ,буде зменшення нічних ударів шахедами. Будемо сподіватись.
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02.04.2024 10:20 Відповісти
"Танеко" - перший НПЗ, збудований з нуля в пострадянській росії. У 2022 році він піднявся до п'ятого місця в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів рф з обсягом переробки 16,2 мільйона тонн нафти на рік.
Дуже сподіваюсь, що влучили у ЕЛОУ-АВТ-7.
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02.04.2024 10:24 Відповісти
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02.04.2024 10:25 Відповісти
😀👍
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02.04.2024 11:25 Відповісти
Слабенько. Через 20 хв загасили.
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02.04.2024 10:26 Відповісти
Та може брешуть ?
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02.04.2024 10:31 Відповісти
Та ні мабуть трохи не попали в основну ціль де перегонка йде, мабуть відстань далась в знаки... в ударах по інших НПЗ там одразу була детонація.... надіюсь виправлять...
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02.04.2024 10:34 Відповісти
відстань точно не має значення, якщо вже долітає...
є відео, ніби з кубані, де дрон пролітає перед операторами, потім робить круг, і просто падає туди де вже горить/димить....оператори кажуть, в те саме місце..
тобто не відстань впливає... точність висока в останній момент, лише б точні координати, поправки висоти, швидкості, вітру і може навіть вологи...
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02.04.2024 11:28 Відповісти
Можливо РЕБ на навігацію працювала... до того до Кубані не так недалеко і вплив геодезичних факторів на точність навігації не впливає .... а на 1000 км уже потрібно вносити поправки або мати доступ до військових частот навігації
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02.04.2024 12:03 Відповісти
але це не означає що не було пошкоджене обладнанная і чи зможе воно працювати надалі...
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02.04.2024 10:32 Відповісти
Якщо кацап відкриває рота, значить бреше…
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02.04.2024 10:32 Відповісти
Вопрос не в том сколько минут тушили, вопрос в том сколько дней\недель\месяцев уйдет на восстановление.
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02.04.2024 12:35 Відповісти
Татарстанская хунта дамбит Нижнекамскую Народную Республику...
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02.04.2024 10:30 Відповісти
Фашизди…
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02.04.2024 10:33 Відповісти
Перевірили - ППО там немає
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02.04.2024 10:34 Відповісти
А що там в тому *******?
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02.04.2024 10:36 Відповісти
Елабуга - https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1775044147470070252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1775044147470070252%7Ctwgr%5E6765dedd4167b534f4e925e8d4b61f5de425c3b4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2024%2F04%2F2%2F7449239%2F
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02.04.2024 10:38 Відповісти
Дикуни кричать , як скажені 👍🏼👍🏼👍🏼
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02.04.2024 15:51 Відповісти
Страшно, *****.
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02.04.2024 15:52 Відповісти
Идиоты... Этого Татарского в Украине многие даже не знали.
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02.04.2024 10:47 Відповісти
Якщо дійсно "ішакеди" збирають на тому зводі у Єлабузі, де перед розвалом СРСР робили мікролітражку "Ока" - надіюсь, "якість" буде відповідна!
Анекдот тих часів :
Їде ДАішник по дорозі Дивиться - на обочині стоїть чоловік і дивиться у гілля дерева, яке нависає над дорогою Він туди глянув А там, на гілляці, "Ока" висить!!! Спинився і питає чоловіка:
- Чо то значит?!
Той у відповідь:
- Ну - знал, что движок не тянет! Знал, что замки дверные барахлят! Знал, что подвеска слабовата! Но что она ещё и собак боится - даже не представлял!!!!
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02.04.2024 11:20 Відповісти
Під Єлабогую побудували комплекс з 0ля(видно по гуртожиткам не совкові) вартістю 2 ярда $ проектною потужністю 1500 б\п на місяць.
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02.04.2024 11:30 Відповісти
А працівників вони теж "з нуля завезли"? Чи місцевих набрали? Деталей можна навезти високоякісних А от "зборщики" можуть так "зібрать"!!! У нас техніка звідти приходила - з капремонтів Так у автопарках все мусили самі потім перебирать!
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02.04.2024 11:50 Відповісти
Там дійсно збирають Шахеди. Рік тому вони навіть показували репортаж з цього заводу, бо були впевнені що Україна туди не дістане. А ще з цікавого: на цьому виробництві працюють фактично діти - студенти коледжу.
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02.04.2024 12:13 Відповісти
Ось частина цього репортажу
https://youtu.be/1fDJfxwrc2U
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02.04.2024 12:23 Відповісти
Молодих учить і контролювать легше! В Японії на виробництві мікроелектроніки працюють молоді дівчата Їх набирають за конкурсом Перевірка включає глибоке медичне обстеження Підписують контракт який зобов"язує не вживать наркотики та алкоголь і цигарки Крім того - на час роботи не тільки заборонено заміж виходить - а й обмеження у сексі І регулярні медогляди і тестування
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02.04.2024 13:31 Відповісти
Интересно,в этом стане настоящие татары еще остались или только полукровки и обрусевшие?
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02.04.2024 11:36 Відповісти
Татар там до усрачки, вот кацапов нет, только отатаренные.
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02.04.2024 15:59 Відповісти
Головне що початок є. І американські заклинання про "ні-ні" ігноряться.
Якщо вже пристрілка по швидкозбірних гуртожитках і цехах-ангарах, де клепають "шахеди/херані", пройшла, то далі буде...
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02.04.2024 11:52 Відповісти
Таджикистан против Татарстана! Открыт второй фронт.

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02.04.2024 12:24 Відповісти
...американці стурбовані .
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02.04.2024 17:37 Відповісти
Треба добавити туди. Там походу взагалі ППО нема, думали ми недостанемо туди.
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02.04.2024 19:26 Відповісти
 
 