Атака дронами на Татарстан: у Нижньокамську атаковано нафтопереробний комплекс. ФОТО

Безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Атака по заводу "Танеко", виникла пожежа, її вдалося ліквідувати через 20 хвилин, розповіли в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали публікують фото, на якому, як стверджується, зафіксовано удар по НПЗ "Танеко" у Нижньокамську.

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Як повідомлялося, БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську на території Татарстану.