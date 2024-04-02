Атака дронами на Татарстан: у Нижньокамську атаковано нафтопереробний комплекс. ФОТО
Безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
"Атака по заводу "Танеко", виникла пожежа, її вдалося ліквідувати через 20 хвилин, розповіли в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.
Телеграм-канали публікують фото, на якому, як стверджується, зафіксовано удар по НПЗ "Танеко" у Нижньокамську.
Як повідомлялося, БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську на території Татарстану.
Топ коментарі
+25 Urs
показати весь коментар02.04.2024 10:25
+22 MausMike
показати весь коментар02.04.2024 10:12
+20 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар02.04.2024 10:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Татарстан...
Летіли дрони...
Во ни ж НЄ єтого хотіли?
А просто ******* по кінгстонам...
Дуже сподіваюсь, що влучили у ЕЛОУ-АВТ-7.
є відео, ніби з кубані, де дрон пролітає перед операторами, потім робить круг, і просто падає туди де вже горить/димить....оператори кажуть, в те саме місце..
тобто не відстань впливає... точність висока в останній момент, лише б точні координати, поправки висоти, швидкості, вітру і може навіть вологи...
Анекдот тих часів :
Їде ДАішник по дорозі Дивиться - на обочині стоїть чоловік і дивиться у гілля дерева, яке нависає над дорогою Він туди глянув А там, на гілляці, "Ока" висить!!! Спинився і питає чоловіка:
- Чо то значит?!
Той у відповідь:
- Ну - знал, что движок не тянет! Знал, что замки дверные барахлят! Знал, что подвеска слабовата! Но что она ещё и собак боится - даже не представлял!!!!
https://youtu.be/1fDJfxwrc2U
Якщо вже пристрілка по швидкозбірних гуртожитках і цехах-ангарах, де клепають "шахеди/херані", пройшла, то далі буде...