Захищаючи Україну, загинув воїн 128-ї бригади ТрО Роман Бойко. ФОТО
Захищаючи Україну, на Донеччині загинув воїн 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Бойко.
Про це повідомив журналіст Олександр Курбатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинув Роман Бойко, світла людина і справжній воїн. Можливо ви чули про нього, бо десь мільйон триста тисяч переглядів було лише на одному з багатьох телеканалів, які знімали історію про те, як Роман потрапив на 8 днів в оточення. Роман прийняв не просто бій, а серію атак, де довелося забирати зброю вбитих орків і продовжувати битися. Йому дроном перекидали воду і батареї для рації, щоб підтримувати зв'язок, і він продовжував тримати позицію. За вісім діб Роман знищив півсотні орків, підбив ворожий танк, і вийшов з того бою переможцем", - написав Курбатов у фейсбуці.
На службу Бойко прийшов вже з травмами від попередньої служби (був в АТО, потрапляв в оточення під Дебальцево), з інвалідністю третьої групи. Щоб вступити до війська і стати на захист України він покинув роботу в Ізраїлі і повернувся на батьківщину.
Півтора місяці тому боєць був у госпіталі і йому казали, що з такими травмами, старими і набутими, варто списатися. Він вирішив залишитися у війську. В останньому бою Роман знову поклав купу російськіх орків, але цього разу загинув.
Журналіст закликає підтримати петицію про присвоєння Романові Бойку звання Героя України.
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