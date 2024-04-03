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Захищаючи Україну, загинув воїн 128-ї бригади ТрО Роман Бойко. ФОТО

Захищаючи Україну, на Донеччині загинув воїн 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Бойко.

Про це повідомив журналіст Олександр Курбатов, інформує Цензор.НЕТ.

Бойко Роман

"Загинув Роман Бойко, світла людина і справжній воїн. Можливо ви чули про нього, бо десь мільйон триста тисяч переглядів було лише на одному з багатьох телеканалів, які знімали історію про те, як Роман потрапив на 8 днів в оточення. Роман прийняв не просто бій, а серію атак, де довелося забирати зброю вбитих орків і продовжувати битися. Йому дроном перекидали воду і батареї для рації, щоб підтримувати зв'язок, і він продовжував тримати позицію. За вісім діб Роман знищив півсотні орків, підбив ворожий танк, і вийшов з того бою переможцем", - написав Курбатов у фейсбуці.

На службу Бойко прийшов вже з травмами від попередньої служби (був в АТО, потрапляв в оточення під Дебальцево), з інвалідністю третьої групи. Щоб вступити до війська і стати на захист України він покинув роботу в Ізраїлі і повернувся на батьківщину. 

Півтора місяці тому боєць був у госпіталі і йому казали, що з такими травмами, старими і набутими, варто списатися. Він вирішив залишитися у війську. В останньому бою Роман знову поклав купу російськіх орків, але цього разу загинув.

Журналіст закликає підтримати петицію про присвоєння Романові Бойку звання Героя України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник медслужби 5 ОДШБр Андрій Ревута загинув, рятуючи пораненого побратима на Донеччині. ФОТО

курбатов пост

Автор: 

втрати (4395) тероборона (386)


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Топ коментарі
+30
Герою Слава !!!🙏
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04.04.2024 00:00
+25
Вічна пам'ять воїну ЗСУ Роману Бойко, який вітдав життя за кожного з нас
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04.04.2024 00:31
+23
Ось люди герої, а не срань з вечірніми відосиками...
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04.04.2024 00:08
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Герою Слава !!!🙏
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04.04.2024 00:00 Відповісти
Ось люди герої, а не срань з вечірніми відосиками...
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04.04.2024 00:08 Відповісти
Такі обличчя світлі в наших хлопців. І так боляче їх втрачати.. На колінах. Спочивай з миром, Воїн. Схиляю в жалобі голову.
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04.04.2024 00:30 Відповісти
Вічна пам'ять воїну ЗСУ Роману Бойко, який вітдав життя за кожного з нас
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04.04.2024 00:31 Відповісти
Вічна Памʼять нашому Герою і щире спічуття родині Романа 😪😪😪
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04.04.2024 00:34 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

журналістам: дайте інформацію про Героя, бо в інтернеті немає нічого
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04.04.2024 00:42 Відповісти
Спочивай з миром, козаче. Світла тобі пам'ять, велика пошана і щире спічуття рідним!
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04.04.2024 00:56 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.04.2024 01:01 Відповісти
R.I.P. warrior! You will be avenged by your brothers in arms.
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04.04.2024 03:54 Відповісти
А Герой Украины Юрий Бойко, который украл много денег, организовал съезд сепаратистов, всячески содействовал сдаче Украины, российской пропаганде и т.д., сидит в Верховной Раде и улыбается.
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04.04.2024 04:24 Відповісти
Низко кланяюсь тебе Воин ... вечная тебе память...
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04.04.2024 08:49 Відповісти
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04.04.2024 09:42 Відповісти
Справжній козак, склав голову за неньку Україну, світла пам'ять, рідним здоров'я, витримки тримайтеся.
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04.04.2024 11:07 Відповісти
 
 